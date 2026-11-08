După atacul de sâmbătă după-amiază din Cracovia, la domiciliul atacatorului au fost descoperite alte trei cadavre. Presa poloneză nota încă de la început că acestea erau, cel mai probabil, ale rudelor apropiate atacatorului. Acum a venit confirmarea.

Cadavrele tatălui în vârstă de 53 de ani, ale mamei în vârstă de 52 de ani și ale surorii în vârstă de 20 de ani ai suspectului Michał Oksinski au fost găsite în apartamentul acestuia, a declarat pentru TVN24 inspectorul adjunct Andrzej Fijołek, purtătorul de cuvânt al șefului poliției. El a adăugat că toți fuseseră împușcați.

BREAKING: Another 3 bodies found in the family home of the Krakow attacker. It looks like the attacker killed his family before setting off for the attack in Krakow. The total death toll rises to 9. https://t.co/mjdC4FrajR — Visegrád 24 (@visegrad24) November 7, 2026

Fijołek a confirmat aceste informații la TVN24 duminică dimineață. „Putem confirma acest lucru cu certitudine absolută. Este vorba despre tatăl, mama și sora ai făptașului”, a declarat Fijołek.

„Victimele au răni provocate de gloanțe, așa că cel mai probabil au murit din cauza focurilor de armă”, a declarat purtătorul de cuvânt. El a adăugat că „toate cadavrele au fost deja scoase din casă” și a spus că armele găsite înăuntru au fost securizate.

În apartament au fost confiscate nu mai puțin de șapte arme de foc. Ofițerii de la secția antiterorism a poliției, tehnicienii criminalisti și un procuror au lucrat la fața locului pe tot parcursul nopții de sâmbătă spre duminică, potrivit remiza.pl.

Świętokrzyska Policja przekazała kolejne szczegóły dotyczące tragedii w Ostrowcu Świętokrzyskim. Ofiary to 53-letni ojciec, 52-letnia matka oraz 21-letnia siostra zatrzymanego w Krakowie 24-latka. Na ich ciałach ujawniono obrażenia wstępnie ocenione jako rany postrzałowe. W mieszkaniu zabezpieczono aż siedem sztuk broni. Przez całą noc na miejscu pracowali policyjni kontrterroryści, technicy kryminalistyczni oraz prokurator. Ze względów bezpieczeństwa ewakuowano mieszkańców bloku, którzy po zakończeniu czynności mogli wrócić do swoich mieszkań. Policja podkreśla, że działania nie ograniczają się do miejsca odnalezienia zwłok. Przeszukania nadal trwają. — Remiza.pl (@remizacompl) November 8, 2026

Din motive de siguranță, locatarii blocului au fost evacuați, dar au putut să se întoarcă în apartamentele lor odată ce operațiunile au fost finalizate.

Poliția subliniază că ancheta nu se limitează la locul unde au fost găsite cadavrele. Perchezițiile sunt încă în curs de desfășurare, mai scrie remiza.pl.

Imagini cu părinții suspectului și cu sora acestuia circulă pe rețelele de socializare.

To są zamordowani wraz z córką Rodzice sprawcy strzelaniny w Krakowie. — Frida (@FridaF53045) November 7, 2026

Sora, Magdalena Oksińska, sa artist plastic.

Cu doar doi ani în urmă, vorbea cu mândrie despre prima ei expoziție de pictură. Avea pasiune, vise și toată viața înainte.

Ta urocza, młoda kobieta to Magdalena Oksińska. Jeszcze dwa lata temu z dumą opowiadała o swojej pierwszej wystawie obrazów. Miała pasję, marzenia i całe życie przed sobą. Dziś w Ostrowcu Świętokrzyskim znaleziono trzy ciała. Według wstępnych informacji mogą to być Magdalena i jej rodzice. Jej brat miał następnie około godziny 15 otworzyć ogień na krakowskim rynku, zabijając sześć osób i raniąc kilkanaście kolejnych. Każda zbrodnia ma twarze swoich ofiar. Nie zapominajmy o nich, skupiając całą uwagę na sprawcy. — Zbrodnia Ikara (@ikara_zbrodnia) November 7, 2026

Poliția din Cracovia a confirmat că atacatorul a folosit o versiune civilă a unei puști militare de tip AR-15 în masacrul din centrul vechi al orașului, potrivit Visegrad24.

BREAKING: 🇵🇱 Krakow police confirmed that the attacker used a civilian version of a military rifle marked AR-15. https://t.co/K813rtbjIm — Visegrád 24 (@visegrad24) November 7, 2026

Ministrul Apărării al Poloniei, Władysław Kosiniak-Kamysz, a negat informațiile potrivit cărora autorul atacului armat de la Cracovia ar fi fost un militar.

🇵🇱 Poland’s Defense Minister Władysław Kosiniak-Kamysz denied reports that the Kraków shooter was a military serviceman "I categorically deny reports circulating publicly that the attacker who carried out today’s attack in Kraków was a soldier in the Polish Armed Forces. The man was not and is not a soldier in the Polish Armed Forces and has never had anything to do with the military," said Kosiniak-Kamysz. Earlier, police said a “very large amount of other weapons and ammunition” was found in the shooter’s car. — Visegrád 24 (@visegrad24) November 7, 2026

„Neg categoric informațiile care circulă în spațiul public, potrivit cărora atacatorul care a comis astăzi atacul de la Cracovia ar fi fost un soldat al Forțelor Armate Poloneze. Bărbatul respectiv nu a fost și nu este soldat al Forțelor Armate Poloneze și nu a avut niciodată vreo legătură cu armata”, a declarat Kosiniak-Kamysz.

Anterior, poliția a declarat că în mașina atacatorului a fost găsită „o cantitate foarte mare de alte arme și muniție”.

„Părinții lui au fost întotdeauna oameni veseli” Vecinii lui Michał Oksinski, care a deschis focul în centrul orașului Cracovia, au povestit despre familia sa și despre atacator. Potrivit relatărilor lor, părinții erau oameni amabili și sociabili, în timp ce fiul lor se ținea deoparte și nu vorbea aproape cu nimeni. Familia locuia în Ostrowiec Świętokrzyski. Mama lucra ca casieră la magazinul Biedronka, iar sora studia la Academia de Arte Frumoase din Cracovia și se ocupa de pictură. Tatăl era pasionat de tir și în fiecare duminică mergea cu fiul său la poligon. Deținea permis de port-armă. Pe numele tatălui era înregistrată și mașina marca Subaru, cu care Michał a venit în centrul orașului Cracovia. Unii vecini l-au descris pe tânăr ca fiind posac și retras. Alții, în schimb, își amintesc de el ca de un băiat liniștit și amabil. Locuitorii clădirii susțin că nu au auzit niciodată certuri în familie și nici nu au observat nimic suspect.

Editor : M.C