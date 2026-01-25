Live TV

„Mama tuturor acordurilor” Mașinile europene exportate în India vor beneficia de o reducere a taxelor la 40%

Data publicării:
Fabrică auto
Foto: Profimedia

India intenţionează să reducă tarifele vamale pentru maşinile importate din Uniunea Europeană de la 110% la 40%, potrivit unor surse citate de Reuters, aceasta fiind cea mai mare deschidere de până acum către vasta sa piaţă, în timp ce cele două părţi se pregătesc să încheie un acord de liber schimb care ar putea fi semnat chiar de marţi.

Guvernul prim-ministrului Narendra Modi a acceptat să reducă imediat taxa pe un număr limitat de autoturisme provenite din cele 27 de ţări ale Uniunii Europene, al căror preţ de import depăşeşte 15.000 de euro, au declarat pentru Reuters două surse apropiate negocierilor.

Această taxă ar putea fi redusă la doar 10%, au adăugat acestea, facilitând astfel accesul pe piaţa indiană pentru producătorii auto francezi şi europeni, precum Renault şi Stellantis, dar şi Volkswagen, Mercedes-Benz şi BMW.

Citește și

Von der Leyen a sosit în India pentru a încheia „mama tuturor acordurilor” comerciale ale UE


 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
photo-collage.png (51)
1
Oana Țoiu, declarații după Davos: „România importă de 120 de miliarde și exportă de 90 de...
ilie bolojan lia olguta vasilescu
2
Bolojan îi răspunde Liei Olguța Vasilescu: Eu sunt de vină că la Craiova au fost alocați...
Giorgia Meloni
3
Giorgia Meloni le-a spus liderilor UE că „disputa cu Trump e o idee proastă”. Cum crede...
Vladimir Putin
4
Putin, obligat să se trezească din delirul grandorii. Cu ce trebuie să se mulţumească...
Lingouri de aur
5
Economiştii germani cred că depozitarea rezervei de aur în SUA, peste 1.200 de tone, a...
Lovitură de teatru! Adevărul a ieșit la iveală, după ce Michael Schumacher "a avut prima apariție publică"
Digi Sport
Lovitură de teatru! Adevărul a ieșit la iveală, după ce Michael Schumacher "a avut prima apariție publică"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Bancnote și monede euro de diferite valori.
Polonia amână adoptarea euro. Ministrul Finanțelor: Economia crește mai rapid decât media UE
impozite locale
Blocaj total în primăriile în care nu s-au votat majorările de impozite. Cazul comunei unde nu se fac deloc nici încasări, nici plăți
Plenary session of the European Parliament
Von der Leyen a sosit în India pentru a încheia „mama tuturor acordurilor” comerciale ale UE
photo-collage.png (38)
Zeci de nave ruseşti traversează lunar Canalul Mânecii. Cum ocoleşte Rusia sancţiunile chiar sub ochii Europei
Donald Trump pleacă de la Davos
Retragerea tactică de la Davos și adevărata amenințare a lui Donald Trump. Pentru ce noi „ofensive” trebuie să se pregătească Europa
Recomandările redacţiei
donald trump nicusor dan presidency ro
Sondaj: Cei mai mulți români spun că țara trebuia să adere la...
Armata română
Ministrul Apărării reclamă o „nebunie” în industria de armament: Au...
Dmitri Peskov asculta plecat instructiunide la Vladimir Putin
Ce crede Kremlinul despre relația dintre UE și SUA. „Sunt incapabili”
Graniță Ucraina
AUR acuză că un deputat al partidului a fost declarat „duşman al...
Ultimele știri
Groapă uriașă în asfalt, pe o stradă din Brăila. Un autobuz plin cu călători a rămas blocat. „Fără macara nu-l scoate”
Radu Miruță aduce argumente despre „patriotismul” lui Nicolae Ceaușescu. Declarație controversată a ministrului Apărării
Avertisment al Poliției Române. Fotografie creată cu AI și asociată crimei din Timiș, distribuită pe internet
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Avantajele anului 2026, dezvăluite de astrologi. Nu e un an „obișnuit”, începe o eră a curajului, adevărului...
Cancan
Gestul BIZAR făcut de mama criminalului lui Mario Berinde, chiar în ziua înmormântării adolescentului din...
Fanatik.ro
Cu ce probleme se confruntă Cristi Borcea, după ce a fost amendat de Poliție. Vrea să-și facă dreptate în...
editiadedimineata.ro
Trei jurnaliști palestinieni uciși în Gaza, în ciuda armistițiului
Fanatik.ro
FCSB, decizie radicală înaintea derby-ului cu CFR Cluj. A fost anunțat că va fi scos de pe lista de...
Adevărul
„Sistemele centralizate de termoficare sunt o relicvă a comunismului”. Soluția unui cunoscut economist ca...
Playtech
Băiatul de 13 ani implicat în crima lui Mario avea antecedente. Ce a mai făcut în trecut, noi detalii ies la...
Digi FM
Irina Shayk, criticată dur de fani după un pictorial provocator: „De ce ai acceptat asta?” Cum s-a lăsat...
Digi Sport
"Calmează-te, nesimțitule!" Novak Djokovic a dat cărțile pe față, după gestul urât de la Australian Open
Pro FM
Adele o depășește pe Whitney Houston. „21” devine cel mai bine vândut album feminin din istorie, cu peste 56...
Film Now
Ea 46 de ani, el 71. Cine este femeia care l-ar fi cucerit pe Kevin Costner după divorțul de Christine...
Adevarul
Cine este Alex Pretti, bărbatul de 37 de ani împușcat în timpul protestelor din Minneapolis împotriva...
Newsweek
Un ministru anunță pensii mai mari pentru o categorie de pensionari. Ce ani vor fi considerați contributivi?
Digi FM
Dan Negru cere schimbarea legilor pentru minori, după cazul șocant al adolescentului ucis: „În multe alte...
Digi World
De ce ne îmbolnăvim mai des iarna? De ce apar mai des răcelile și gripele
Digi Animal World
Un pui de căprioară salvat de pe stradă a fost „adoptat” de un câine. Povestea lor e demnă de un basm
Film Now
Cum i-a schimbat procesul cu Johnny Depp viața lui Amber Heard. Actrița, declarații sfâșietoare: „Nu mai...
UTV
Vacanță exotică pentru Theo Rose în Maldive alături de cei dragi. Cum arată vila de lux în care s-au cazat