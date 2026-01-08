Managerul barului din Crans Montana, care a luat foc, ar fi fugit de incendiu cu casa de marcat în brațe

Mass-media italiene au avut acces la imagini de la camerele de supraveghere video care o arată pe Jessica Moretti, managerul barului Le Constellation, fugind din incendiul care a devastat localul său din Crans-Montana, în care și-a pierdut viața și un român. Se pare că ar fi luat casa de marcat a barului sub braț când a plecat, în timp ce clienții săi încercau cu disperare să scape din flăcări. Ancheta este încă în curs, scrie 7sur7.be.

După ce a fost acuzată de omor din neglijență, vătămare corporală din neglijență și incendiu din neglijență, Jessica Moretti ar putea fi acuzată și de neacordare de ajutor unei persoane în pericol. Aceasta este concluzia emisă de mass-media italiene, printre care La Stampa și La Repubblica, după ce au putut consulta imaginile filmate de două camere de supraveghere care o arată fugind de la fața locului cu casa de marcat. Ea ar fi fost ușor rănită la braț, dar nu s-a dus la niciun spital pentru a primi îngrijiri medicale.

Presa franceză a ridicat, la rândul ei, întrebări tulburătoare, sugerând că arsura suferită de femeie la unul dintre brațe ar fi avut loc în timp ce încerca să scoată casa de marcat.

Martorii susțin că scenele din interior au fost de coșmar: zeci de tineri, majoritatea adolescenți, au încercat să fugă, iar unii ar fi implorat ajutor. „Focul a cuprins totul în câteva secunde. Nu aveai unde să te duci”, a declarat un supraviețuitor pentru presa elvețiană.

Un manager absent și un fiu care a încercat să salveze petrecăreții

În seara respectivă, soțul ei, Jacques Moretti, nu se afla la fața locului, iar acuzațiile care îi sunt aduse se limitează la cele formulate înainte de dezvăluirea acestor imagini. Cotidianul francez Le Parisien notează însă că el nu era necunoscut justiției franceze, fiind citat în dosare de proxenetism și sechestrare care datează de mai mulți ani. El ar fi fost chiar închis o perioadă în 2005, adaugă cotidianul francez.

Potrivit mass-media italiene, fiul managerului a intervenit în seara incendiului. El era responsabil cu personalul la barul Le Constellation. Imaginile îl arată încercând să elibereze tinerii blocați pe verandă, spărgând geamul din plexiglas.

Unde se află acum cuplul Moretti?

Jessica și Jacques Moretti au fost interogați și puși sub acuzare, fără a fi arestați. O situație care provoacă tensiuni în Crans-Montana. Supraviețuitorii au afirmat că „un căpitan nu ar trebui să-și abandoneze nava care se scufundă”. Jacques și Jessica Moretti afirmă, la rândul lor, că „nu mai pot dormi și nu mai pot mânca” de la incendiu. „Suntem devastați și copleșiți de durere”, au declarat ei pentru 20 Minutes.

Un videoclip filmat în 2019 arată că riscul de incendiu era deja foarte real la acea vreme. Din 2020, autoritățile elvețiene nu au efectuat niciun control real. Comuna Crans-Montana a recunoscut o „neglijență”.

Printre victimele decedate în incendiu se numără 21 de elvețieni, nouă francezi, șase italieni, precum și o tânără belgiană (din Waterloo), un portughez, un român și un turc.

Anchetatorii cred că incendiul a fost declanșat de artificii de interior atașate sticlelor de șampanie, folosite foarte aproape de tavan. Focul s-ar fi transformat rapid într-un fenomen de tip flashover, aprinzând aproape instantaneu întreaga încăpere. Este verificată și conformitatea materialelor fonoabsorbante de pe tavan, suspectate că ar fi favorizat propagarea incendiului.

Parchetul elvețian a deschis o anchetă penală pentru omor din culpă și vătămare corporală, în condițiile în care 119 persoane au fost rănite, multe dintre ele cu arsuri grave.

Foști angajați ai barului au făcut mărturii șocante, afirmând că măsurile de siguranță erau aproape inexistente: stingătoare ținute sub cheie și ieșiri de urgență frecvent încuiate. Primarul stațiunii, Nicolas Feraud, a recunoscut că ultimele inspecții serioase ar fi avut loc în 2019.

