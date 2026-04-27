Mandat de arestare preventivă pe numele oligarhului moldovean Ilan Șor, în dosarul privind finanțarea ilegală a partidelor

Judecătoria Chişinău a emis un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile pe numele oligarhului Ilan Şor în dosarul Alianţei Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa (ALDE), în care fugarul este acuzat de finanţarea ilegală a unor partide politice. Măsura a fost dispusă pe 24 aprilie, la solicitarea procurorilor anticorupţie, şi adusă la cunoştinţa inculpatului printr-o cerere de asistenţă juridică internaţională remisă în Federaţia Rusă, unde Şor se ascunde de justiţia din R. Moldova, relatează Newsmaker.



Potrivit Procuraturii Anticorupţie de la Chişinău, Şor este acuzat că ar fi organizat şi orchestrat finanţarea ilegală a unui partid politic din surse interzise de lege, inclusiv din partea unui grup criminal organizat. Acţiunile sunt încadrate în baza mai multor articole din Codul penal, care vizează atât rolul de organizator, cât şi de instigator, portalul NewMaker.

Şor este acuzat, prin urmare, că ar fi finanţat partidul ALDE cu suma de 452.700 dolari, echivalentul a peste 8. 000. 000 de lei moldoveneşti, potrivit NewsMaker.



Procurorii moldoveni susţin că Ilan Şor a pus în aplicare un complex de acţiuni în scopul finanţării ilegale a unui partid politic de dreapta cu viziuni proeuropene pentru a-l putea controla şi, totodată, pentru a menţine controlul asupra proceselor politice, electorale şi sociale din Republica Moldova.



Ilan Şor, prin intermediul fostului deputat Alexandr Nesterovschi, i-ar fi propus Arinei Spătaru să preia un partid cu viziuni proeuropene, care să fie finanţat de grupul criminal condus de Şor, organizându-i în Israel o întâlnire cu oligarhul fugar. La scurt timp de la revenirea Arinei Spătaru din Israel, Alexandr Nesterovschi, sub controlul organului de urmărire penală, i-a remis 50.000 dolari, 100. 000 lei şi un telefon mobil destinat discuţiilor securizate cu Ilan Şor.



Nesterovschi a fost deja condamnat în acest dosar, însă nu îşi ispăşeşte pedeapsa, întrucât a reuşit să fugă în regiunea transnistreană, conform forţelor de ordine moldovene.



Potrivit Procuraturii Anticorupţie, după ce Arina Spătaru a acceptat să reprezinte un partid politic cu viziuni proeuropene, Ilan Şor a identificat şi instigat alte două persoane - deja condamnate în baza acordurilor de recunoaştere a vinovăţiei - să creeze sau să preia conducerea unui partid cu aceeaşi orientare. Procurorii susţin că scopul era participarea acestui partid la alegerile locale pentru ca Şor să-şi menţină şi să-şi consolideze controlul asupra proceselor politice şi sociale din Republica Moldova.





