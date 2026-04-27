Mandat de arestare preventivă pe numele oligarhului moldovean Ilan Șor, în dosarul privind finanțarea ilegală a partidelor

Oligarhul prorus Ilan Şor. Sursa foto: Profimedia Images

Judecătoria Chişinău a emis un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile pe numele oligarhului Ilan Şor în dosarul Alianţei Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa (ALDE), în care fugarul este acuzat de finanţarea ilegală a unor partide politice. Măsura a fost dispusă pe 24 aprilie, la solicitarea procurorilor anticorupţie, şi adusă la cunoştinţa inculpatului printr-o cerere de asistenţă juridică internaţională remisă în Federaţia Rusă, unde Şor se ascunde de justiţia din R. Moldova, relatează Newsmaker.

Potrivit Procuraturii Anticorupţie de la Chişinău, Şor este acuzat că ar fi organizat şi orchestrat finanţarea ilegală a unui partid politic din surse interzise de lege, inclusiv din partea unui grup criminal organizat. Acţiunile sunt încadrate în baza mai multor articole din Codul penal, care vizează atât rolul de organizator, cât şi de instigator, portalul NewMaker.

Şor este acuzat, prin urmare, că ar fi finanţat partidul ALDE cu suma de 452.700 dolari, echivalentul a peste 8. 000. 000 de lei moldoveneşti, potrivit NewsMaker.

Procurorii moldoveni susţin că Ilan Şor a pus în aplicare un complex de acţiuni în scopul finanţării ilegale a unui partid politic de dreapta cu viziuni proeuropene pentru a-l putea controla şi, totodată, pentru a menţine controlul asupra proceselor politice, electorale şi sociale din Republica Moldova.

Ilan Şor, prin intermediul fostului deputat Alexandr Nesterovschi, i-ar fi propus Arinei Spătaru să preia un partid cu viziuni proeuropene, care să fie finanţat de grupul criminal condus de Şor, organizându-i în Israel o întâlnire cu oligarhul fugar. La scurt timp de la revenirea Arinei Spătaru din Israel, Alexandr Nesterovschi, sub controlul organului de urmărire penală, i-a remis 50.000 dolari, 100. 000 lei şi un telefon mobil destinat discuţiilor securizate cu Ilan Şor.

Nesterovschi a fost deja condamnat în acest dosar, însă nu îşi ispăşeşte pedeapsa, întrucât a reuşit să fugă în regiunea transnistreană, conform forţelor de ordine moldovene.

Potrivit Procuraturii Anticorupţie, după ce Arina Spătaru a acceptat să reprezinte un partid politic cu viziuni proeuropene, Ilan Şor a identificat şi instigat alte două persoane - deja condamnate în baza acordurilor de recunoaştere a vinovăţiei - să creeze sau să preia conducerea unui partid cu aceeaşi orientare. Procurorii susţin că scopul era participarea acestui partid la alegerile locale pentru ca Şor să-şi menţină şi să-şi consolideze controlul asupra proceselor politice şi sociale din Republica Moldova.

Editor : M.C

Diana Buzoianu, ministra Mediului.
1
Ministrul Mediului: Reprezentanţii PSD se pregătesc să dea concursuri în unele...
Rumen Radev și Vladimir Putin
2
De ce noul lider al Bulgariei, „provincialul” Rumen Radev, s-ar putea, totuși, să nu...
orban
3
Ungaria: Viktor Orban a anunțat că renunţă la mandatul de parlamentar. Dar rămâne în...
nicusor dan face declaratii
4
Nicușor Dan, întrebat dacă îl mai susține pe premierul Ilie Bolojan: „Am ajuns într-o...
Militari NATO
5
Culisele Forțelor Speciale NATO. Soldații de elită trimiși in luptă când misiunea e prea...
Vladimir Lipaev, ambasadorul rus la București.
Ambasadorul Rusiei o contrazice pe Oana Ţoiu privind drona căzută la Galați: „Ridică semne de întrebare graba cu care a fost distrusă”
loiter
Încă un oligarh rus a murit în circumstanțe suspecte. Este al douăzecilea de la declanșarea războiului din Ucraina
ninsoare in moscova
Moscova, lovită de o furtună de zăpadă în mijlocul primăverii: zboruri anulate, copaci smulşi din rădăcini. Imagini din capitala Rusiei
Agenți FSB.
FSB susține că a dejucat un atac ordonat de Ucraina asupra unei companii petroliere din Rusia. Doi suspecți au fost uciși
kim jong un profimedia-1094677501
Coreea de Nord va continua să susţină Rusia, anunţă Kim Jong-un. „Pregătiri pentru perioada de după războiul din Ucraina”
sorin grindeanu
Grindeanu dă asigurări că nu face guvern cu AUR, după ce a fost...
dominic fritz face declaratii
Dominic Fritz: La Cotroceni nu s-a discutat despre alianța PSD-AUR...
ID325696_INQUAM_Photos_George_Calin
Acordul cu AUR, ținut la secret. Surse: PSD strângea semnături pentru...
BUCURESTI - ASOCIATIA MUNICIPIILOR - DECLARATII - 11 APR 2022
Constantin Toma crede că liderii PSD de la București pot decide să...
Răspunsul Rusiei după ce Uniunea Europeană a adoptat cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Moscovei
Un șofer de autobuz a fost amenințat cu pistolul în trafic pe o stradă din București. Tânăr de 26 de ani, reținut de polițiști
Un lider european spune că SUA „sunt umilite” în Iran. „Problema cu conflictele e că nu trebuie doar să intri, ci să și ieși”
Pe Roz
Uranus intră în Gemeni pentru următorii 8 ani. Zodiile care își reinventează complet viața
Cancan
BREAKING‼️ România, afectată de un jet polar și un blocaj Omega: vin temperaturi de -7 grade Celsius↘️
Fanatik.ro
Mihai Stoica, dezvăluirea momentului despre antrenorul FCSB: “Reghecampf l-a ajutat foarte mult!”
editiadedimineata.ro
Teoriile conspirației au invadat internetul după atacul de la Casa Albă
Fanatik.ro
România, fără apărare în calea dronelor? Cât de gravă e, în realitate, situația după incidentele de la Galați...
Adevărul
Moțiuni de cenzură în România. Ce premieri au fost demiși prin moțiune din anii ‘90 și până acum
Playtech
Soveja, satul unic în Europa, a ars aproape complet. Era considerat staţiunea bogaţilor în timpul...
Digi FM
Cade Guvernul Bolojan? Aritmetica parlamentară la zi
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Sorana Cîrstea a cedat nervos: "Chemi supervizorul sau îi spun echipei mele să strige"
Pro FM
Babs, fosta iubită a lui Dorian Popa, prima reacție după nunta artistului: „Dacă ei cred în căsătorie...”
Film Now
Cât mai au de așteptat fanii James Bond pentru un nou film cu agentul 007. Cea mai lungă pauză din istoria...
Adevarul
Agricultură în România după 9 ani de experiență în Anglia. „Găseau ce să facă cu căpșuna: șampoane, săpunuri...
Newsweek
Vor primi pensionarii cu grupe bani în plus la pensie? Consiliul Legislativ a dat verdictul DOCUMENT
Digi FM
Dieta lui Fuego care l-a ajutat să slăbească 15 kilograme. „Orice fruct aţi mânca vă îngrăşaţi”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
“Ajută sau încurcă digestia apa băută în timpul mesei? Ce spun medicii gastroenterologi” is locked Ajută sau...
Digi Animal World
Momentul când un grup de șerpi iese din hibernare, surprins de un angajat al unui parc. Imaginile sunt virale
Film Now
„Ea va fi mereu familia mea”. Melanie Griffith, fericită la brațul lui Antonio Banderas, la 11 ani de la...
UTV
Cum a apărut mama lui Dorian Popa la nunta artistului. Imaginile cu „Mamișor” și nora ei au devenit virale