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„Manevre de pregătire pentru luptă". Taiwan a început exerciții militare de amploare după ce China a trimis zeci de avioane în zonă

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Foto cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Shutterstock
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Armata taiwaneză a început luni cinci zile de manevre de „pregătire pentru luptă" cu scopul de a „consolida capacitatea de reacţie" şi de a „verifica eficienţa operaţiunilor comune ale trupelor" în faţa presiunii militare în creştere a Chinei.

Într-un comunicat difuzat duminică după-amiază, Ministerul Apărării din Taiwan a explicat că aceste exerciţii, care se vor desfăşura până pe 26 iunie, fac parte din programul anual şi planificat de instruire comună a forţelor armate, informează EFE, potrivit Agerpres.

Potrivit ministerului, principalul obiectiv al acestei simulări este „să antreneze unităţile la toate nivelurile în faza de desfăşurare în stare de alertă, familiarizându-le cu practica luptei şi cu mediul câmpului de luptă, precum şi să consolideze tranziţia rapidă de la starea de pace la cea de război".

Ministerul a precizat, de asemenea, că aceste manevre îşi propun să consolideze stăpânirea planului de operaţiuni comune recurgând la diferite situaţii şi adoptând modalitatea de "efective reale, teren real, timp real, echipamente reale şi execuţie reală".

Agenţia de ştiri taiwaneză CNA a raportat că mai multe vehicule blindate au circulat luni dimineaţă pe drumul provincial 31, principala cale de legătură a zonei trenului de mare viteză Qingpu şi unul din nodurile strategice de transport din nordul Taiwanului.

Potrivit surselor militare şi experţilor în apărare citaţi de CNA, trupele au efectuat patrule de recunoaştere pentru a se familiariza cu împrejurimile şi pentru a asigura astfel o „desfăşurare mobilă rapidă" în timp de război care să permită „blocarea şi încetinirea" avansului forţelor inamice.

Aceste manevre au fost anunţate în aceeaşi zi în care Armata Populară de Eliberare a Chinei a efectuat un „antrenament de lungă distanţă pe mare", pentru care a mobilizat un număr mare de aeronave militare în jurul Taiwanului, a indicat duminică Ministerul taiwanez al Apărării într-un alt comunicat.

Potrivit părţii taiwaneze, China a trimis în total 21 de aparate de diferite tipuri, printre care avioane de vânătoare J-16, aeronave de avertizare timpurie KJ-500 şi avioane cisternă YU-20, pentru a opera în apele din apropierea Taiwanului, dintre care 19 au intrat în auto-proclamata Zonă de Identificare a Apărării Aeriene din sud-vestul insulei şi în Pacificul de Vest.

Autorităţile de la Beijing consideră Taiwanul o „parte inalienabilă" a teritoriului chinez şi nu au exclus utilizarea forţei pentru a prelua controlul asupra insulei, poziţie respinsă de guvernul taiwanez, care susţine că doar cei 23 de milioane de locuitori ai insulei au dreptul să îşi decidă viitorul politic.

Editor : A.R.

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