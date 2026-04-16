Manifestaţie în faţa ambasadei SUA din Venezuela: Mulţumim că ne-ați dat puţin aer să respirăm, dar duceți treaba până la capăt

Sindicalişti şi muncitori au cerut joi, în faţa Ambasadei Statelor Unite din Venezuela, organizarea de noi alegeri şi creşteri salariale, la mai bine de trei luni de la capturarea preşedintelui Nicolas Maduro de către armata americană, pe 3 ianuarie, relatează AFP.

Misiunea diplomatică şi-a reluat activitatea odată cu restabilirea relaţiilor dintre Washington şi Caracas, după şapte ani de ruptură.

Preşedinta interimară Delcy Rodriguez guvernează sub presiune americană, în special din partea preşedintelui Donald Trump, care a declarat în repetate rânduri că este responsabil pentru Venezuela şi pentru vânzarea petrolului acesteia.

Câţiva manifestanţi s-au deplasat joi până la Ambasada Statelor Unite, situată într-un cartier înstărit al capitalei. Cererile lor: creşteri salariale, eliberarea deţinuţilor politici şi organizarea de alegeri libere, notează AFP, citată de News.ro.

„În acest moment, guvernul venezuelean se află sub tutela nord-americanilor. Aşadar, vom discuta cu nord-americanii” pentru ca aceştia „să ofere un răspuns la revendicările noastre”, a declarat Laura Rada, sindicalistă în vârstă de 70 de ani.

„Vrem să mulţumim guvernului american că ne-a dat puţin aer să respirăm, dar să-şi ducă treaba până la capăt”, i-a spus sindicalistul Victor Pereira unui angajat local al ambasadei.

„Avem nevoie urgent de alegeri”, a declarat pentru AFP Carlos Salazar, coordonatorul unei coaliţii sindicale.

„Venezuela se află sub tutela Statelor Unite în acest moment. Este atât de simplu”, spune Adriana Farnetano, pensionară în vârstă de 62 de ani, cu un mic steag american în mână şi înfăşurată în steagul naţional tricolor. Ea se plânge însă: „Există afacerea cu petrolul şi toate celelalte, dar noi nu vedem nimic din toate acestea pentru moment. Nu vedem nimic din petrol, nici din aur, nici din nimic”.

Purtând steaguri ale Venezuelei şi ale Statelor Unite, aproximativ 200 de persoane se adunaseră mai devreme într-o piaţă situată la câţiva kilometri de ambasadă, în semn de sprijin pentru revendicări.

Manifestaţiile erau rare în ţară după represiunea din timpul realegerii controversate a lui Maduro, pe 28 iulie 2024. De la capturarea sa, protestele au reînceput.

Editor : Liviu Cojan