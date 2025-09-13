Peste o sută de mii de oameni au participat sâmbătă la Londra la un miting pentru „libertatea de exprimare”, convocat de activistul britanic de extremă dreapta Tommy Robinson, au consemnat AFP şi Reuters.

Prezentat de Tommy Robinson ca un miting în favoarea „libertăţii de exprimare”, evenimentul a venit după o vară marcată de proteste anti-imigraţie în faţa hotelurilor britanice care găzduiesc solicitanţi de azil, convocate de militant pe reţelele de socializare.

Organizatorii au anunţat prezenţa mai multor personalităţi britanice şi străine de dreapta şi extremă dreapta, inclusiv Steve Bannon, fost consilier al preşedintelui american Donald Trump. Şi-a confirmat prezenţa preşedintele partidului francez de extremă dreapta Reconquete, Eric Zemmour.

Imaginile aeriene difuzate de posturile de televiziune au arătat o mare de steaguri britanice şi engleze inundând străzile din centrul Londrei, BBC şi Sky News raportând zeci de mii de persoane.

Potrivit poliţiei, circa 110.000 de persoane participau la manifestaţie la începutul după-amiezii.

Revendicările manifestanţilor privesc atât libertatea de exprimare, cât şi pe prim-ministrul Keir Starmer, căruia i se cere să demisioneze, a remarcat un jurnalist AFP; imigraţia ilegală rămâne însă în prim-plan, notează AFP şi Reuters, citate de Agerpres.

„Nu sunt rasist, doar observ schimbarea demografică”, a spus Ritchie, în vârstă de 28 de ani, calificând drept „invazie” sosirile ilegale de migranţi în Marea Britanie.

„Ne vrem ţara înapoi”, a adăugat tânărul, care nu şi-a dat numele de familie. Venit din Bristol cu trei prieteni, toţi purtând tricouri negre cu steagul britanic, îl consideră pe Tommy Robinson „un erou”.

Acesta din urmă, în vârstă de 42 de ani şi al cărui nume real este Stephen Yaxley-Lennon, este fondatorul fostului English Defence League, Liga Engleză de Apărare, un mic grup apărut din mişcarea „hooligan”. Cunoscut pentru poziţia sa anti-imigraţie şi anti-islam, a fost condamnat de mai multe ori, în special pentru încălcarea ordinii publice. A fost închis în 2018 pentru sfidarea curţii şi din nou în 2024 pentru remarci defăimătoare la adresa unui refugiat.

O altă manifestantă, Mary Williams, ţinea în mână o fotografie cu influencerul conservator american Charlie Kirk, împuşcat mortal în Statele Unite miercuri. Tommy Robinson a postat pe larg despre Charlie Kirk pe conturile sale pe reţele de socializare.

Peste o mie de ofiţeri au fost desfăşuraţi sâmbătă pentru a asigura o demonstraţie paşnică.

O forţă similară a fost desfăşurată şi în jurul contramanifestaţiei de mai mică amploare organizate de Stand Up To Racism UK, care a început în acelaşi timp.

„Este foarte important să ne opunem fascismului”, a declarat Diane Abbott, una dintre participante, pentru Sky News. „Trebuie să fim solidari cu solicitanţii de azil şi să arătăm că suntem uniţi”.

