Manifestaţii în Portugalia împotriva scumpirii puternice a carburanţilor

Proteste au avut loc pe drumuri, în Portugalia, în urma scumpirii carburanţilor, după ce motorina a atins luni un preţ istoric, în urma unor scumpiri de-a lungul întregului an, relatează Euronews, citată de News.ro.

Un concert de claxoane a avut loc luni dimineaţa pe Podul 25 Aprilie, care asigură o legătură între Lisabona şi oraşul Almada, situat pe malul stâng al fluviului Tajo.

În paralel, mai la sud, începea o operaţiune de blocare prin încetinirea traficului rutier către rafinăria Galp, la Sines, în districtul Setúbal.

Manifestaţia, organizată pe WhatsApp şi reţele de socializare, continua luni seara şi nu avea un final anunţat.

Imagini postate pe reţele de socializare surprindeau maşini cu steaguri portugheze pe capotă şi claxonând sălbatic.

Potrivit agenţiei Lusa, manifestanţii purtau pancarte cu mesaje ca „Stop scumpirii carburanţilor” şi „Familiile nu mai pot”.

Garda Naţională portugheză Republicană (GNR) a declarat agenţiei că 60 până la 100 de vehicule au luat parte la această acţiune de protest.

Cea mai scumpă benzină de la invazia Ucrainei

Potrivit previziunilor Automóvel Club de Portugal (ACP), motorina s-a scumpit luni cu 15 cenţi, la 2,169 euro (11,37 lei) litrul, iar benzina cu 12 cenţi, la 2,142 euro (11,23 lei) litrul.

Aceste preţuri nu ţin cont de reducerea impozitului pe produse petroliere (ISP), aplicat în mod excepţional de către Guvern, care a scăzut la 12 cenţi scumpirea motorinei şi la nouă cenţi scumpirea benzinei.

Aceasta este cea mai mare scumpire a motorinei înregistrată vreodată, potrivit calculelor site-ului Dinheiro Vivo.

Preţul benzinei este cel mai mare de la criza energetică provocată de invazia Ucrainei de către Rusia în 2022.

Unii dintre cei mai scumpi carburanți

În Europa, carburanţii s-au scumpit tot anul.

În Germania, carburanţii au atins un „record” istoric, iar benzina a depăşit un vârf de 2,203 (11,56 lei) litrul, înregistrat în martie 2022, potrivit Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Însă Portugalia este una dintre ţările în care carburanţii sunt cei mai scumpi.

Site-ul fuel-prices, care agreghează preţurile carburanţilor în 21 de ţări europene, arăta luni că Portugalia este a 19-a ţară cu cea mai scumpă benzină, depăşită doar de Franţa şi Danemarca.

La motorină, se află la locul 17, în faţa Regatului Unit, Italiei, Franţei şi Danemarcei.

Potrivit raportului săptămânal al Uniunii Europene (UE) cu privire la cele 27 de state membre, Weekly Oil Prices, publicat joi, Portugalia se află pe locul 20 la preţul benzinei cu toate taxele incluse.

Cea mai scumpă benzină în UE se vinde în Danemarca, iar cea mai ieftină în Malta.

La motorină, cu toate taxele incluse, Portugalia se află pe locul 19.

Danemarca şi Malta îşi păstrează poziţiile şi la motorină.

Scumpirile l-au determinat pe ministrul portughez al Mediului şi Energiei Maria da Graça Carvalho să ceară un studiu Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE).

Însă, acest studiu, publicat la jumătatea lui august, nu a găsit „probe ale unui comportament oportunist al operatorilor”. El arată că nu există un fenomen cunoscut sub numele de "rockets and feathers" - preţuri care cresc rapid şi scad doar foarte lent.

„Rezultatele nu confirmă că scăderile s-au repercutat sistematic mai lent sau mai complet decât creşterile”, potrivit studiului.

ERSE a explicat diferenţa de preţ faţă de Spania prin fiscalitate, însă a subliniat că în Portugalia povara fiscală a rămas constantă „în linie cu majoritatea ţărilor din UE şi din zona euro”.

Ormuz și capacitatea de rafinare

Scumpirea carburanţilor în Europa este atribuită Războiului din Orientul Mijlociu şi blocării Strâmtorii Ormuz, care perturbat rutele comerciale.

Însă specialiştii evocă şi limite ale capacităţii de rafinare, inclusiv atunci când ţiţeiul brut este disponibil, o situaţie care afectează mai ales motorina.

În plan fiscal, un impozit excepţional impus profiturilor companiilor petroliere se află pe masă.

Potrivit AFP, miniştrii din Portugalia, Germania, Italia, Austria, Polonia şi Spania i-au trimis o scrisoare ministrului Finanţelor din Irlanda, care deţine preşedinţia semestrială a UE, prin care cer ca această problemă să fie dezbătută la viitoarea reuniune a miniştrilor europeni Finanţelor.

Această reuniune este prevăzută în perioada 18-19 septembrie în Irlanda.

Editor : Liviu Cojan