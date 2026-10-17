Manifestaţii violente în Italia: Confruntări între poliţie şi protestatari la Milano şi Bologna

Poliţia a recurs la gaze lacrimogene sâmbătă, după ce a fost atacată de protestatari care aruncau cu pietre în piaţa din faţa catedralei gotice din Milano, a relatat presa italiană, în timp ce ciocniri au avut loc şi în oraşul Bologna, în timpul protestelor legate de costul vieţii, relatează Reuters, citată de Agerpres.

Poliţia din Bologna a folosit un tun cu apă pentru a încerca să disperseze mulţimea şi a efectuat şapte arestări după ce protestul a degenerat în violenţe, a relatat agenţia de ştiri ANSA.

Prim-ministrul italian Giorgia Meloni, care se va confrunta cu alegeri anul viitor, a condamnat violenţele.

„A demonstra este un drept. Transformarea oraşelor noastre în câmpuri de luptă nu este”, a spus ea pe X.

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La Milano, poliţişti în echipament anti-revoltă au încercat, de asemenea, să evacueze protestatari cu feţele acoperite din Galleria Vittorio Emanuele II - galeria comercială de lux situată pe una dintre laturile pieţei catedralei - în timp ce unele grupuri s-au desprins din rândurile manifestanţilor împotriva costului ridicat al vieţii.

Magazinele şi-au coborât obloanele, iar turiştii au părăsit zona centrală. Staţia de metrou Duomo (Catedrala) din centrul oraşului a fost închisă pe durata confruntărilor în care, potrivit relatărilor presei italiene, mai multe persoane au fost rănite şi au avut loc arestări.

Ciocnirile au amintit de violenţele din Franţa vecină, unde sute de mii de oameni, nemulţumiţi de creşterea costurilor şi de degradarea serviciilor publice, au ieşit sâmbătă în stradă, în cadrul unora dintre cele mai violente proteste din ţară din ultimii ani.

Editor : Liviu Cojan