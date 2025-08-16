Live TV

Video 11 morți și 130 de răniți în Rusia după o explozie la o fabrică din regiunea Riazan. Care ar fi fost cauza exploziei

Data publicării:
Explozie la o fabrică din Rusia FOTO Captură / X
Explozie la o fabrică din Rusia FOTO Captură / X

O explozie produsă vineri la o fabrică din regiunea Riazan din Rusia, la aproximativ 320 de kilometri sud-est de Moscova, a provocat moartea a 11 persoane şi rănirea altor 130, a anunţat sâmbătă Ministerul rus pentru Situaţii de Urgenţă, citat de Reuters.

Într-un mesaj pe Telegram, ministerul a precizat că echipele de salvatori continuă căutările printre dărâmături.

Guvernatorul regiunii, Pavel Malkov, a declarat vineri că incidentul a fost declanşat de un incendiu izbucnit într-un atelier al fabricii.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Autorităţile nu au precizat deocamdată cauza exactă a incendiului şi nici ce se producea în fabrică.

Presa rusă a relatat că explozia ar fi fost provocată de aprinderea prafului de puşcă. În trecut, regiunea Riazan a fost vizată de atacuri cu drone ucrainene asupra infrastructurii economice şi militare.

Editor : I.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Colosseum
1
Avertisment pentru turiștii care au vizitat Italia: Zeci de mii de acte de identitate...
putin trump summit alaska 55
2
Summitul din Alaska s-a terminat. Trump: „Mulțumesc mult, Vladimir. Ne revedem curând”...
ilie bolojan guvern
3
Concluziile discuției dintre Ilie Bolojan și primarii comunelor: „Rea-credință! Parcă...
fulger furtuna
4
Cod galben de furtuni puternice. Ce zone sunt vizate de avertizarea ANM
Nicușor Dan, la mănăstirea Sâmbăta de Sus.
5
Nicușor Dan explică de ce a mers la mănăstire, în loc să participe la ceremoniile de Ziua...
Kasparov nu s-a putut abține, după ce imaginile cu Trump și Putin în Alaska au făcut înconjurul lumii
Digi Sport
Kasparov nu s-a putut abține, după ce imaginile cu Trump și Putin în Alaska au făcut înconjurul lumii
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
tgrump si zelenski vorbesc la telefon
Volodimir Zelenski merge luni la Washington. Mesajul lui Donald Trump...
termometru care arată temperaturi mari și furtuni cu fulgere
HARTĂ Furtuni și caniculă în România: ANM a emis noi avertizări cod...
Oana Toiu
Prima reacție de la București după summitul din Alaska. Mesajul...
tren in gara
Cazul liniei de tren închise la un an de la deschidere. Anterior...
Ultimele știri
Inundații devastatoare în Pakistan: cel puțin 321 de persoane au murit în ultimele 48 de ore. A fost declarată stare de dezastru
Scumpiri masive în piața imobiliară. Bucureștiul a ajuns pe locul al treilea în țară la prețurile locuințelor
Europarlamentarul PSD Victor Negrescu, despre summit: „Pretenţiile lui Putin sunt mult mai mari”. Ce teme trebuie să urmărească România
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Maria Zaharova (stânga), Vladimir Putin și Donald Trump în Alaska (dreapta)
Zaharova ironizează presa occidentală după ce Trump l-a primit pe Putin cu covor roșu în Alaska: „Se află într-o frenezie totală”
Soldați Rusia
Aflată în colaps economic, Rusia reduce la o treime bonusurile de înrolare pentru „carnea de tun”. Cât ia un soldat la încorporare
A hearing on the criminal case of RusNews journalist Maria Ponomarenko, accused of spreading fake news about the Russian army, in the Leninsky District Court.
Jurnalista disidentă Maria Ponomarenko este în stare gravă, după a treia tentativă de suicid în închisoarea din Siberia
Poland's National Armed Forces Day Military Parade, Warsaw - 15 Aug 2025
„Rusia nu e invincibilă. Victoria Poloniei asupra bolșevicilor demonstrează asta”, afirmă președintele Poloniei
uuoKAzm1t7t-SBtu-ezgif.com-optimize
Un avion „invizibil” B-2, folosit la bombardarea instalațiilor nucleare ale Iranului, a zburat la mică înălțime, pe deasupra lui Putin
Partenerii noștri
Pe Roz
A plecat dintr-un sat din Călărași, azi e 'pe cai mari' în cercuri selecte. Romina Gingașu, petrecere cu fast...
Cancan
Înmormântarea Prințesei Kate, plănuită în mare secret! Care a fost planul Palatului Buckingham
Fanatik.ro
Povestea emoționantă care a făcut înconjurul lumii. Legătura specială dintre un băiețel și capra sa a topit...
editiadedimineata.ro
Aerul condiționat poate crește riscul aparției „sindromului clădirii bolnave”
Fanatik.ro
Țara în care poliția deține Porsche 911 Carrera și Ferrari 488 GTB. De ce nu pot polițiștii să folosească...
Adevărul
Lupte în desfășurare între unitățile de elită și infanteriștii ruși pe frontul Pokrovsk. Luptătorii Azov au...
Playtech
Elena Udrea, la un pas de moarte, în vacanță! Familia a scăpat ca prin minune, cine i-a salvat
Digi FM
Zeci de mii de acte de identitate ale turiștilor, scanate la cazare în Italia, furate de hackeri de pe...
Digi Sport
Scene extrem de rare! Ce au făcut cei 37.000 de italieni, în momentul în care Vieira l-a scos pe Stanciu
Pro FM
Cum a învățat Nelly Furtado să-și iubească corpul la 46 de ani. Ce spune despre maternitate și despre...
Film Now
Sharon Stone, toată un zâmbet pe covorul roșu, înconjurată de cei trei fii. Se vede că au o relație excelentă
Adevarul
„Pâinea îngrașă, dar alte alimente sunt mult mai nocive” - Cercetător UBB, despre obiceiul alimentar care-i...
Newsweek
Pensiile speciale au crescut cu 4.400 lei în numai 3 ani. Pensiile contributive, cu doar 900 lei
Digi FM
O femeie din Iași, doctor în fizică cuantică, acuzată de vecini că-i terorizează: "Înjură, izbește, aruncă...
Digi World
Un reputat astrofizician de la Harvard avertizează: o navă extraterestră „ostilă” ar putea lovi Pământul în...
Digi Animal World
Câinele format de români pentru români, dat uitării: Mioriticul a ajuns la doar 70 de pui pe an
Film Now
Salma Hayek, dans senzual lângă piscină. Cum arată actrița în costum de baie la 58 de ani: „Tu nu...
UTV
Adela Popescu, despre începutul relației cu Radu Vâlcan. „Mi-a luat puțin timp până m-am lămurit că...