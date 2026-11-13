„13 noiembrie 2026, sfârșitul lumii”. Ce s-a schimbat de la studiul care prevedea că „apocalipsa” va avea loc astăzi

Astăzi ar fi trebuit să fie sfârșitul lumii, potrivit unui studiu publicat în anii 1960 într-una dintre cele mai prestigioase reviste științifice. Data de vineri, 13 noiembrie 2026 a rezultat dintr-un calcul matematic.

Autorii au analizat evoluția populației planetei de-a lungul a două milenii și au observat că aceasta creștea într-un ritm extrem de rapid. Concluzia era că oamenii, „nu vor muri de foame, ci striviți în aglomerație”, potrivit studiului publicat în revista Science

Din fericire, teama oamenilor de știință nu s-a concretizat. Ritmul de creștere a populației mondiale a încetinit.

Studiul a iscat controverse în rândul demografilor de la acea vreme, însă calculele cercetătorilor din SUA au fost corecte până în anii ‘90. De atunci, însă, rata natalității s-a prăbușit în multe țări de pe întreaga planetă.

Potrivit celor mai recente proiecții ale Organizației Națiunilor Unite, maximul va fi atins în anii 2080, când vor fi aproximativ 10,3 miliarde de oameni pe Pământ, după care numărul va scădea treptat.

Azi, altele sunt pericolele principale la adresa civilizației umane: schimbările climatice, războiul nuclear și scăparea de sub control a inteligenței artificiale.

Vechiul studiu a fost publicat în perioada cea mai tensionată a Războiului Rece, când oamenii se temeau tot mai mult de riscul producerii unei catastrofe care ar putea pune capăt civilizației umane din cauza epuizării resurselor naturale sau a unui război nuclear. Șase decenii mai târziu, au apărut din nou avertismente apocaliptice în legătură cu ascensiunea rapidă a inteligenței artificiale.

„Ceasul Apocalipsei” creat în 1947 de organizația Bulletin Of The Atomic Scientists (BAS) este setat acum la 85 de secunde înainte de miezul nopții – anul trecut era la 89 de secunde.

Mulți cercetători de top sunt îngrijorați de pericolul izbucnirii unui război mondial, de schimbările climatice și de riscul pierderii controlului asupra inteligenței artificiale.

În plus, economiștii moderni avertizează că scăderea ratei fertilității ar putea fi o amenințare mai mare pentru omenire decât suprapopularea, întrucât ar putea duce la stagnare economică și o presiune tot mai mare pusă asupra sistemelor de sănătate.

Editor : M.B.