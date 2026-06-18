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Video 19 ore în aer fără oprire. Când va decola cel mai lung zbor din istorie

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copil în avion
Un copil privește pe fereastra unui avion în timpul unui zbor comercial. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia Images
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Din articol
A350-1000ULR personalizat al companiei Qantas

Mult așteptatul „Project Sunrise” al companiei Qantas va realiza cel mai lung zbor direct de pasageri din lume, parcurgând peste 16.000 de kilometri într-un interval de 19-22 de ore.  Qantas a confirmat că ruta Sydney-Londra va fi prima pentru „Project Sunrise”, care urmează să fie lansat în octombrie 2027, anunță Euronews.

Compania aeriană australiană a prezentat, de asemenea, prima aeronavă Airbus A350-1000ULR special modificată, care va opera pe această rută. 

Proiectul „Sunrise” va conecta, în cele din urmă, coasta de est a Australiei cu alte destinații internaționale, ruta Sydney–New York fiind confirmată ca următoarea, după Sydney-Londra. Data de lansare a acestor servicii va fi anunțată anul viitor.

„Qantas s-a construit pe convingerea că distanța dintre Australia și restul lumii nu ar trebui să constituie niciodată un obstacol”, a declarat Vanessa Hudson, CEO al Grupului Qantas.

„Spiritul pionieresc al generațiilor de angajați ai noștri a deschis această cale încă de atunci, iar astăzi facem cel mai important pas în această misiune din istoria noastră de 105 ani.

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„De când am zburat pentru prima dată pe ruta Kangaroo în 1947, unde am făcut șapte escale pe drumul spre Londra, fiecare generație de aeronave a eliminat câte o escală din călătorie. Astăzi, o eliminăm pe ultima. În 2017 ne-am angajat ca Qantas să cucerească ultima frontieră a aviației pe distanțe lungi și să conecteze direct coasta de est a Australiei cu Londra, ceva ce nu a fost posibil până acum. Începând din octombrie 2027, această promisiune va deveni realitate.”

A350-1000ULR personalizat al companiei Qantas

Cel mai lung zbor regulat fără escală pentru pasageri este în prezent cel operat de Singapore Airlines între Singapore și New York, care acoperă 15.349 de kilometri în puțin sub 19 ore.

O diferență semnificativă în ceea ce privește confortul pasagerilor între cele două companii aeriene este faptul că zborul SQ24 al Singapore Airlines nu transportă pasageri la clasa economică.

În timp ce un Airbus A350-1000 standard poate transporta până la 480 de pasageri, modelul A350-1000ULR personalizat al companiei Qantas va transporta doar 238, inclusiv 140 de locuri la clasa economică, pe zborurile dintre Sydney și Londra.

Cea mai mare distanță pe care un pasager la clasa economică o poate parcurge în prezent cu un zbor direct în lume este cu Qantas, între Londra și Perth, pe coasta de vest a Australiei. Aceasta reprezintă o distanță de 14.499 de kilometri, parcursă în 16-18 ore.

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Modelul A350-1000ULR a fost dezvoltat special de Airbus pentru Proiectul Sunrise și este echipat cu un rezervor suplimentar de combustibil de 20.000 de litri, ceea ce îi permite să zboare fără escală peste 16.000 de kilometri timp de până la 22 de ore. Qantas va primi în total 12 aeronave, fiecare configurată cu 238 de locuri repartizate în patru cabine.

O a doua aeronavă se află în prezent în cadrul programului de testare și certificare de opt săptămâni, după ce a efectuat primul zbor la începutul acestei luni.

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Editor : C.A.

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