20 de cămile au fost descalificate de la un concurs de frumusețe din cauza botoxului și a operațiilor estetice

camila
Douăzeci de cămile au fost descalificate de la festivalul de frumusețe al cămilelor din Oman, în februarie 2026, după ce oficialii au descoperit că acestea fuseseră supuse unor proceduri cosmetice.

Inspecțiile veterinare au relevat utilizarea de botox, remodelare cu silicon, umflarea artificială a cocoașei și injecții cu hormoni. Toate aceste proceduri sunt interzise conform regulilor concursului.

Descalificările au devenit rapid virale și au redeschis dezbaterea cu privire la cât de departe sunt dispuși proprietarii să meargă pentru a câștiga concursurile de frumusețe pentru cămile de elită, unde reputația, valoarea de reproducere și premiile mari sunt în joc.

Cămile, botox, frumusețe și regulile perfecțiunii

Concursurile de frumusețe pentru cămile nu sunt evenimente noi. Sunt competiții serioase, cu rădăcini în tradiții deșertice de lungă durată.

Juriul evaluează cămilele în patru domenii principale.  Acestea includ blana, gâtul, capul și cocoașa. O blană lucioasă, un gât lung și bine conturat, un cap mare cu buze pline și gene lungi și o cocoașă fermă și bine conturată sunt toate trăsături apreciate.

Accentul se pune pe aspectul natural și pedigree, mai degrabă decât pe perfecțiunea artificială.

Echipele veterinare au găsit multiple semne de manipulare în timpul verificărilor de rutină. Unora dintre cămile li s-au injectat botox în buze pentru a le face să pară mai pline. Altele prezentau semne de utilizare a altor substanțe pentru relaxarea mușchilor faciali și înmuierea expresiilor.

S-a aplicat silicon pentru remodelarea nasului. În mai multe cazuri, s-au utilizat substanțe pentru umflarea cocoașelor. De asemenea, s-au detectat hormoni pentru creșterea definiției musculare. Conform regulilor festivalului, chiar și o singură astfel de modificare este suficientă pentru a declanșa descalificarea.

Evenimentul este supravegheat de Camel Club împreună cu Federația de Curse de Cămile din Oman. Organizatorii spun că aplicarea strictă a regulilor este esențială pentru a proteja integritatea concursurilor. Ei susțin că permiterea modificărilor cosmetice ar submina standardele de reproducere și ar transforma spectacolele culturale în expoziții artificiale. Oficialii au avertizat că sancțiunile vor rămâne ferme.

Un model observat în întreaga regiune


Cazul Omanului urmează scandalurilor anterioare din Arabia Saudită. Festivalurile importante dedicate cămilelor din această țară au înregistrat descalificări în masă în 2018 și din nou în 2021, după ce au fost detectate îmbunătățiri cosmetice similare.

Cu premii în bani care ajung la zeci de milioane de dolari la unele evenimente, concurența a devenit acerbă. Cămilele de elită pot câștiga o valoare enormă prin victorii, influențând drepturile de reproducere și prețurile de vânzare.

Reacții online la scandalul de frumusețe de la festivalul de cămile

Povestea a stârnit reacții pe scară largă online. Mulți utilizatori au numit rapid animalele „cămile Kardashian”, o poreclă care s-a răspândit pe toate platformele. Alții au postat comentarii de genul: „În fiecare zi auzim lucruri pe care nu ar trebui să le auzim.”

Videoclipurile și gif-urile de reacție aveau subtitrări precum: „Vă rog, renunțați la botox.”

Mai multe meme s-au concentrat pe cocoașele cămilelor, comparând îmbunătățirile cosmetice cu vedetele care par să aibă aceeași vârstă de-a lungul generațiilor.

În mijlocul umorului, unii utilizatori s-au întrebat dacă goana după frumusețe a mers prea departe.

Susținătorii aplicării stricte a legii au afirmat că descalificările erau necesare pentru a proteja atât animalele, cât și tradiția.

Experții veterinari avertizează că procedurile cosmetice prezintă riscuri grave pentru cămile. Injecțiile pot provoca durere, infecții și leziuni tisulare.

Botoxul poate interfera cu mestecatul și băutul. Umpluturile aartificiale și siliconul pot declanșa inflamații cronice. Utilizarea hormonilor poate perturba dezvoltarea naturală și fertilitatea.

Aceste riscuri au intensificat apelurile pentru o monitorizare și o aplicare mai strictă a legii. Organizatorii festivalului spun că ultimele descalificări transmit un mesaj clar.

Concursurile de frumusețe pentru cămile vor recompensa doar forma naturală și descendența. Orice încercare de a modifica aspectul unui animal va fi pedepsită.

Deocamdată, poziția Omanului este fermă. În lumea frumuseții cămilelor, natura rămâne singurul standard acceptabil.

