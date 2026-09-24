80 de țări cer restabilirea libertății de navigație în Golf. Iranul și rebelii houthi, acuzați că perturbă transportul maritim global

O coaliție formată din 80 de țări a cerut joi restabilirea imediată a libertății de navigație în Golf și a condamnat atacurile atribuite Iranului și rebelilor houthi din Yemen, pe fondul tensiunilor care afectează unele dintre cele mai importante rute maritime pentru comerțul mondial.

„Solicităm restabilirea deplină şi imediată a drepturilor şi principiilor de navigaţie”, a declarat reporterilor ministrul de externe din Bahrain, Abdullatif bin Rashid Al-Zayani, citind o declaraţie comună adoptată după o reuniune a Consiliului de Securitate.

Ministrul a fost însoţit pentru această declaraţie de zeci dintre omologii săi, precum şi de şefa diplomaţiei Uniunii Europene, Kaja Kallas, potrivit Agerpres.

„Condamnăm cu fermitate decizia rebelilor houthi de a reaprinde conflictul din Yemen, atacurile lor împotriva Arabiei Saudite şi atacurile lor necugetate din Marea Roşie”, a declarat ministrul din Bahrain, subliniind că avansul rebelilor houthi asupra Strâmtorii Bab el-Mandeb nu va face decât să „crească riscurile pentru transportul maritim internaţional”.

Arabia Saudită a declarat joi că a interceptat un atac cu rachete lansate din Yemenul vecin de către rebelii houthi pro-iranieni, pe fondul escaladării ostilităţilor dintre cele două părţi.

Conflictul s-a intensificat în septembrie, când luptătorii antiguvernamentali au preluat controlul asupra coastei Yemenului de la Marea Roşie, consolidându-şi poziţia asupra Strâmtorii strategice Bab el-Mandeb, care leagă Europa de Asia prin Canalul Suez.

Acest pasaj este la fel de crucial pentru comerţul mondial ca şi Strâmtoarea Ormuz, de cealaltă parte a Peninsulei Arabice, care a fost blocată de Iran de la începutul războiului din Orientul Mijlociu.

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Editor : M.I.