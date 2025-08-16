Live TV

A doua echipă de 40 de pompieri români a ajuns în Grecia pentru a ajuta la stingerea incendiilor. În ce zone vor opera

Data publicării:
A doua echipă de pompieri români a ajuns în Grecia FOTO IGSU
A doua echipă de pompieri români a ajuns în Grecia FOTO IGSU

Al doilea contingent format din 40 de pompieri a ajuns sâmbătă în Grecia pentru schimbarea efectivelor care, în ultimele două săptămâni, au participat la acțiunile de stingere a incendiilor în zone situate în estul Atenei, transmite News.ro.

„Astăzi, 16 august a.c., cel de-al doilea contingent format din 40 de pompieri a ajuns în Grecia pentru schimbarea efectivelor care, în ultimele două săptămâni, au sprijinit autorităţile elene prin activităţi de stingere şi monitorizare a zonelor cu risc de incendiu din Estul Atenei”, transmite IGSU.

Primul contingent, care însumează tot 40 de pompieri, se va întoarce în ţară după ce va preda colegilor din cel de-al doilea schimb cele nouă mijloace tehnice dislocate pe teritoriul elen - două autospeciale de stingere a incendiilor de pădure cu capacitatea de 3.000 litri, o autospecială de 4.000 litri, una de capacitate mare de 10.000 litri, o cisternă de 30.000 litri, o autospecială pentru intervenţii rapide de 200 litri, o autospecială de comunicaţii radio pe unde scurte, un microbuz şi un camion cu container - astfel încât să fie asigurată continuitatea acţiunilor în cazul producerii unor situaţii care necesită intervenţia echipajelor româneşti.

În ultimele 15 zile, cei 40 de pompieri români aflaţi în Grecia au participat la misiuni de stingere a incendiilor izbucnite în mai multe zone ale regiunii Attica de Est - Megara, Neos Voutzas, Palaia Fokaia, Charvalo - şi au desfăşurat activităţi de cunoaştere a terenului şi a condiţiilor specifice intervenţiilor, prin patrule în ariile cu risc ridicat de incendiu.

„Aceste demersuri au întărit capacitatea noastră de reacţie şi nivelul de pregătire pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă care pot pune în pericol vieţi şi bunuri. Totodată, pompierii au luat parte la sesiuni de instruire şi exerciţii comune cu echipele elene, punând accent pe elementele esenţiale ale unei intervenţii prompte şi eficiente în cazul incendiilor”, menţionează IGSU.

Activarea şi operaţionalizarea modulului specializat de stins incendii de pădure se realizează pentru executarea misiunilor specifice de monitorizare şi stingere a focarelor de pe teritoriul Greciei, în locaţiile stabilite de partenerii eleni.

În perioada 1 august – 15 septembrie 2025, Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, va participa cu un modul naţional specializat în stingerea incendiilor de pădure la programul de pre-poziţionare organizat de Direcţia Generală pentru Protecţie Civilă Europeană şi Operaţiuni de Ajutor Umanitar (DG ECHO). Programul de asistenţă, finanţat de Uniunea Europeană, a fost conceput ca măsură de sprijin pentru comunităţile din Grecia, grav afectate de incendiile devastatoare din anii anteriori. Acesta face parte din noua politică a UE pentru prevenirea şi limitarea incendiilor de pădure în sudul Europei şi reuneşte, în acest an, pe teritoriul Republicii Elene, echipaje operative din România, Austria, Cehia, Franţa, Republica Moldova şi Bulgaria.

În verile anilor 2021, 2022, 2023 şi 2024, incendii de proporţii au distrus vaste suprafeţe de pădure şi vegetaţie din zona Atenei, precum şi părţi considerabile ale vegetaţiei de pe insulele Evia şi Rodos. Intervenţiile au fost gestionate eficient cu sprijinul mai multor state europene, inclusiv al României.

Pe baza experienţei dobândite prin programul de pre-poziţionare organizat de Direcţia Generală pentru Protecţie Civilă Europeană şi Operaţiuni de Ajutor Umanitar (DG ECHO) în anii 2022, 2023 şi 2024, precum şi a angajamentului exprimat de DG ECHO de a sprijini şi în 2025 desfăşurarea modulelor specializate în zonele vulnerabile, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU), în calitate de punct naţional de contact, a primit solicitarea oficială a autorităţilor elene privind pre-poziţionarea unui modul românesc specializat în stingerea incendiilor de pădure şi în acest an. Solicitarea a fost transmisă IGSU de către Centrul de Coordonare a Răspunsului la Urgenţă al Comisiei Europene (ERCC), prin intermediul platformei CECIS.

Editor : I.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Colosseum
1
Avertisment pentru turiștii care au vizitat Italia: Zeci de mii de acte de identitate...
putin trump summit alaska 55
2
Summitul din Alaska s-a terminat. Trump: „Mulțumesc mult, Vladimir. Ne revedem curând”...
fulger furtuna
3
Cod galben de furtuni puternice. Ce zone sunt vizate de avertizarea ANM
Nicușor Dan, la mănăstirea Sâmbăta de Sus.
4
Nicușor Dan explică de ce a mers la mănăstire, în loc să participe la ceremoniile de Ziua...
grecia
5
MAE a emis o atenționare de călătorie pentru românii care merg în Grecia
Kasparov nu s-a putut abține, după ce imaginile cu Trump și Putin în Alaska au făcut înconjurul lumii
Digi Sport
Kasparov nu s-a putut abține, după ce imaginile cu Trump și Putin în Alaska au făcut înconjurul lumii
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
tgrump si zelenski vorbesc la telefon
Volodimir Zelenski merge luni la Washington. Mesajul lui Donald Trump...
termometru care arată temperaturi mari și furtuni cu fulgere
HARTĂ Furtuni și caniculă în România: ANM a emis noi avertizări cod...
Oana Toiu
Prima reacție de la București după summitul din Alaska. Mesajul...
Explozie la o fabrică din Rusia FOTO Captură / X
11 morți și 130 de răniți în Rusia după o explozie la o fabrică din...
Ultimele știri
Reacția lui Medvedev după summitul Putin-Trump din Alaska. Cele trei concluzii prezentate de fostul președinte rus
Declarația comună a liderilor europeni, după discuția cu Trump și Zelenski, și mesajul Consiliului European după summitul din Alaska
Inteligența Artificială ar putea detecta semnele timpurii ale cancerului de gât doar ascultând vocea pacienților
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Gennadi, Greece. 24th July, 2023. Romanian firefighters try to extinguish a fire that broke out in a house near the village of Gennadi. Forest fires rage in Rhodes and other parts of Greece. Credit: Socrates Baltagiannis/dpa/Alamy Live News
S-au aprins din nou pădurile Greciei: aproape 8.000 de oameni evacuați din calea flăcărilor. Zeci de pompieri români trimiși să ajute
pompieri romani
Pompierii români aflați în misiune în Grecia, chemați să stingă un incendiu de vegetație în Anatoliki Attiki
incendiu-chilia
Incendii în Delta Dunării: Sunt afectate aproape 70 de hectare de pădure şi vegetaţie. Un alt foc a izbucnit în apropiere de Plauru
incendiu vegetatie grecia
Pompierii români, trimiși în Grecia la stingerea incendiilor de vegetație. Salvatorii au o misiune dificilă
incendiu vegetatie tulcea
A cincea zi în care pompierii și 3 elicoptere intervin ca să stingă incendiul de vegetație din Tulcea. Focul s-a extins pe 10 hectare
Partenerii noștri
Pe Roz
Pozele verii. Logodnica lui Jason Statham, parada costumelor de baie, pe plajele din Europa GALERIE FOTO
Cancan
Înmormântarea Prințesei Kate, plănuită în mare secret! Care a fost planul Palatului Buckingham
Fanatik.ro
Nuntă impresionantă pentru un cuplu din Republica Moldova. Mireasa și socrul mic au venit la ceremonia din...
editiadedimineata.ro
Aerul condiționat poate crește riscul aparției „sindromului clădirii bolnave”
Fanatik.ro
Elena Udrea și familia, atacați de un urs în timp ce se aflau în Sinaia. Cine a sărit în ajutorul lor...
Adevărul
Lupte în desfășurare între unitățile de elită și infanteriștii ruși pe frontul Pokrovsk. Luptătorii Azov au...
Playtech
Elena Udrea, la un pas de moarte, în vacanță! Familia a scăpat ca prin minune, cine i-a salvat
Digi FM
Irinel Columbeanu, criticat după ce Irina i-a plătit datoriile de la azil: „I-a plăcut viața, a iubit femei...
Digi Sport
Scene extrem de rare! Ce au făcut cei 37.000 de italieni, în momentul în care Vieira l-a scos pe Stanciu
Pro FM
Cum a învățat Nelly Furtado să-și iubească corpul la 46 de ani. Ce spune despre maternitate și despre...
Film Now
Sharon Stone, toată un zâmbet pe covorul roșu, înconjurată de cei trei fii. Se vede că au o relație excelentă
Adevarul
„Pâinea îngrașă, dar alte alimente sunt mult mai nocive” - Cercetător UBB, despre obiceiul alimentar care-i...
Newsweek
Pensiile speciale au crescut cu 4.400 lei în numai 3 ani. Pensiile contributive, cu doar 900 lei
Digi FM
O femeie din Iași, doctor în fizică cuantică, acuzată de vecini că-i terorizează: "Înjură, izbește, aruncă...
Digi World
Un reputat astrofizician de la Harvard avertizează: o navă extraterestră „ostilă” ar putea lovi Pământul în...
Digi Animal World
Câinele format de români pentru români, dat uitării: Mioriticul a ajuns la doar 70 de pui pe an
Film Now
Cum arată și ce fac azi gemenele din "The Shining", la 45 de ani de la filmul de groază. Au cariere solide...
UTV
Adela Popescu, despre începutul relației cu Radu Vâlcan. „Mi-a luat puțin timp până m-am lămurit că...