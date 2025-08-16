A doua echipă de 40 de pompieri români a ajuns în Grecia pentru a ajuta la stingerea incendiilor. În ce zone vor opera

Al doilea contingent format din 40 de pompieri a ajuns sâmbătă în Grecia pentru schimbarea efectivelor care, în ultimele două săptămâni, au participat la acțiunile de stingere a incendiilor în zone situate în estul Atenei, transmite News.ro.

„Astăzi, 16 august a.c., cel de-al doilea contingent format din 40 de pompieri a ajuns în Grecia pentru schimbarea efectivelor care, în ultimele două săptămâni, au sprijinit autorităţile elene prin activităţi de stingere şi monitorizare a zonelor cu risc de incendiu din Estul Atenei”, transmite IGSU.



Primul contingent, care însumează tot 40 de pompieri, se va întoarce în ţară după ce va preda colegilor din cel de-al doilea schimb cele nouă mijloace tehnice dislocate pe teritoriul elen - două autospeciale de stingere a incendiilor de pădure cu capacitatea de 3.000 litri, o autospecială de 4.000 litri, una de capacitate mare de 10.000 litri, o cisternă de 30.000 litri, o autospecială pentru intervenţii rapide de 200 litri, o autospecială de comunicaţii radio pe unde scurte, un microbuz şi un camion cu container - astfel încât să fie asigurată continuitatea acţiunilor în cazul producerii unor situaţii care necesită intervenţia echipajelor româneşti.



În ultimele 15 zile, cei 40 de pompieri români aflaţi în Grecia au participat la misiuni de stingere a incendiilor izbucnite în mai multe zone ale regiunii Attica de Est - Megara, Neos Voutzas, Palaia Fokaia, Charvalo - şi au desfăşurat activităţi de cunoaştere a terenului şi a condiţiilor specifice intervenţiilor, prin patrule în ariile cu risc ridicat de incendiu.

„Aceste demersuri au întărit capacitatea noastră de reacţie şi nivelul de pregătire pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă care pot pune în pericol vieţi şi bunuri. Totodată, pompierii au luat parte la sesiuni de instruire şi exerciţii comune cu echipele elene, punând accent pe elementele esenţiale ale unei intervenţii prompte şi eficiente în cazul incendiilor”, menţionează IGSU.



Activarea şi operaţionalizarea modulului specializat de stins incendii de pădure se realizează pentru executarea misiunilor specifice de monitorizare şi stingere a focarelor de pe teritoriul Greciei, în locaţiile stabilite de partenerii eleni.



În perioada 1 august – 15 septembrie 2025, Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, va participa cu un modul naţional specializat în stingerea incendiilor de pădure la programul de pre-poziţionare organizat de Direcţia Generală pentru Protecţie Civilă Europeană şi Operaţiuni de Ajutor Umanitar (DG ECHO). Programul de asistenţă, finanţat de Uniunea Europeană, a fost conceput ca măsură de sprijin pentru comunităţile din Grecia, grav afectate de incendiile devastatoare din anii anteriori. Acesta face parte din noua politică a UE pentru prevenirea şi limitarea incendiilor de pădure în sudul Europei şi reuneşte, în acest an, pe teritoriul Republicii Elene, echipaje operative din România, Austria, Cehia, Franţa, Republica Moldova şi Bulgaria.



În verile anilor 2021, 2022, 2023 şi 2024, incendii de proporţii au distrus vaste suprafeţe de pădure şi vegetaţie din zona Atenei, precum şi părţi considerabile ale vegetaţiei de pe insulele Evia şi Rodos. Intervenţiile au fost gestionate eficient cu sprijinul mai multor state europene, inclusiv al României.



Pe baza experienţei dobândite prin programul de pre-poziţionare organizat de Direcţia Generală pentru Protecţie Civilă Europeană şi Operaţiuni de Ajutor Umanitar (DG ECHO) în anii 2022, 2023 şi 2024, precum şi a angajamentului exprimat de DG ECHO de a sprijini şi în 2025 desfăşurarea modulelor specializate în zonele vulnerabile, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU), în calitate de punct naţional de contact, a primit solicitarea oficială a autorităţilor elene privind pre-poziţionarea unui modul românesc specializat în stingerea incendiilor de pădure şi în acest an. Solicitarea a fost transmisă IGSU de către Centrul de Coordonare a Răspunsului la Urgenţă al Comisiei Europene (ERCC), prin intermediul platformei CECIS.

Editor : I.B.