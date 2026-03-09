O a doua rachetă a fost lansată de Iran către spațiul aerian turc. Ministerul Apărării de la Ankara a declarat că racheta balistică a fost interceptată și distrusă de către de sistemele de apărare ale NATO. Este al doilea incident de acest gen în decurs de cinci zile, arată The Times of Israel.

ACTUALIZARE 15:10 O reacție a avenit ți din partea Președinției Turciei: „Avertizăm ferm toate părțile, în special Iranul, să evite pași care pun în pericol securitatea regională si populația civilă”, potrivit Digi24.

Știrea inițială.

„O muniție balistică lansată din Iran și care a intrat în spațiul aerian turc a fost neutralizată de sistemele de apărare aeriană și antirachetă ale NATO în estul Mediteranei”, se arată într-un comunicat.

Unele fragmente din armament au căzut pe un teritoriu deschis în zona sudică a Gaziantepului, fără a provoca răniți, a adăugat Ministerul turc al Apărării.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Turcia acordă o mare importanță relațiilor de bună vecinătate și stabilității regionale. Cu toate acestea, subliniem încă o dată că toate măsurile necesare vor fi luate cu hotărâre și fără ezitare împotriva oricărei amenințări îndreptate împotriva teritoriului și spațiului aerian al țării noastre”, se mai arată în comunicatul Ministerului turc.

Săptămâna trecută, forţele NATO din estul Mediteranei au interceptat o rachetă suspectată a fi iraniană, care se îndrepta spre Turcia. Iranul a negat însă că ar fi lansat această rachetă.

Citește și:

LIVE TEXT Război în Orientul Mijlociu, ziua 10. Americanii, sfătuiți să părăsească sud-estul Turciei. Mii de iranieni jură credință noului lider

Editor : C.A.