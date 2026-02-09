„A fi general într-o autocrație este o slujbă ingrată”. Epurările din China ar putea fi cauzate de paranoia și jocuri de putere (NYT)

De când a preluat frâiele celei mai populate superputeri din lume, în urmă cu aproape 14 ani, Xi Jinping a făcut ravagii în rândurile Partidului Comunist Chinez. El a demis oficiali guvernamentali, șefi ai serviciilor de securitate și copii ai „aristocrației roșii” a partidului. Dar chiar și după aceste standarde, ultima sa epurare a fost remarcabilă, notează The New York Times.

Anunțul Ministerului chinez al Apărării din 24 ianuarie, potrivit căruia cel mai înalt lider militar al țării, generalul Zhang Youxia, și un asociat al său, generalul Liu Zhenli, erau anchetați pentru „încălcări grave”, a surprins oficialii și analiștii de la Washington. Generalul Zhang este un veteran de război venerat, considerat de mult timp loial lui Xi Jinping.

Oficialii americani au încercat să descopere motivele pentru care liderul Chinei a luat o măsură atât de dramatică, analizând apele tulburi ale politicii de elită de la Beijing. Ei spun că este esențial ca guvernul SUA să înțeleagă starea de spirit a președintelui chinez, deoarece politicile sale, la fel ca cele ale lui Donald Trump, afectează totul, de la economia globală până la operațiunile uneia dintre cele mai puternice armate din lume.

Însă actualii și foștii oficiali americani susțin că nu a apărut niciun motiv evident în spatele ultimelor acțiuni ale lui Xi Jinping. Liderul chinez ar putea acționa din paranoia, apărându-se împotriva unei provocări politice reale sau încercând sincer să combată corupția la nivel înalt din Armata Populară de Eliberare, spun ei.

Analiștii serviciilor secrete americane au concluzionat în evaluările din ultimii ani că liderul chinez are un nivel extrem de ridicat de paranoia, afirmă oficialii. De la începutul mandatului său în 2012, Xi Jinping, în vârstă de 72 de ani, și-a consolidat autoritatea prin epurări și prin desfășurarea așa-numitelor campanii anticorupție, devenind cel mai puternic lider chinez din ultimele decenii.

Acum, el i-a înlăturat pe toți cei șase generali pe care i-a numit în Comisia Militară Centrală în 2022, cu excepția unuia. Xi este președintele comisiei, care controlează Armata Populară de Eliberare. Epurările au lăsat un vid de conducere la vârful celei mai mari armate din lume. Și dintre cei 30 de generali și amirali care dirijau operațiuni militare sau operațiuni specializate la începutul anului 2023, aproape toți au fost expulzați sau au dispărut, potrivit unei analize realizate de New York Times.

Marcel Dirsus, un politolog german care a scris o carte despre erodarea dictaturilor, a afirmat că autocrații consideră că persoanele din cercul lor apropiat – și nu protestatarii sau disidenții – reprezintă cea mai mare amenințare la adresa puterii lor.

„Ca autocrat, trebuie să fii paranoic. Ești constant expus riscurilor”, a spus el. „Toți cei din jurul tău mint tot timpul. Nu știi niciodată cine îți este cu adevărat loial și cine te minte.”

Epurările comandanților militari sunt frecvente în astfel de sisteme. „A fi general într-o autocrație este o slujbă ingrată”, a spus Dirsus. „Dacă ești considerat eficient și subordonații tăi te plac, dezvolți un centru de putere alternativ, iar autocratul se simte amenințat de tine. Dar dacă ai performanțe slabe, nici autocratul nu te place”.

Generalul Zhang este fostul veteran al războiului din 1979 dintre China și Vietnam, care, deși cunoscut pentru loialitatea sa față de Xi, se bucura și de un mare respect din partea ofițerilor și soldaților din subordinea sa. Evaluările SUA cu privire la paranoia lui Xi ridică semne de întrebare cu privire la raționalitatea acțiunilor sale.

„Paranoia este mai degrabă o trăsătură a stilului său de conducere decât un defect”, a declarat John Culver, fost analist CIA pentru China, care s-a pensionat în 2020, înainte de cele mai recente evaluări. „Nu ar fi rezistat atât de mult și nu ar fi fost atât de puternic, având în vedere influența puternică a bătrânilor și a instituțiilor pe care le-a eliminat din punct de vedere politic.”

CIA compilează profiluri ale liderilor străini, care includ portrete psihologice. Analiștii au încercat timp de mulți ani să-l înțeleagă mai bine pe Xi Jinping, un „prinț” al partidului care a fost desemnat în 2007, în cadrul unui conclav al partidului, ca probabil viitor lider al Chinei. La câteva săptămâni după preluarea puterii în 2012, el a început o campanie anticorupție care a zguduit întregul partid.

Wall Street Journal a raportat săptămâna trecută că unor ofițeri militari chinezi li s-a spus că generalul Zhang era spion pentru guvernul SUA și că le-a transmis secrete nucleare. O astfel de faptă ar fi considerată una dintre cele mai grave crime de trădare comise de un oficial chinez.

Cu toate acestea, actuali și foști oficiali americani au declarat că nu aveau cunoștință despre faptul că generalul Zhang ar fi fost un agent al serviciilor secrete americane sau că ar fi transmis informații nucleare. De asemenea, au afirmat că nu au detectat o campanie internă la Beijing pentru a răspândi zvonul printre oficiali că generalul Zhang era spion al Statelor Unite.

În ultimii ani, Xi și principala agenție de informații a Chinei, Ministerul Securității Statului, au desfășurat o campanie pentru a avertiza publicul cu privire la amenințările la adresa securității naționale reprezentate de spionii puterilor străine. În același timp, CIA se află într-o campanie de recrutare de agenți și informatori în China și afirmă că eforturile sale dau semne de succes.

Sâmbătă, Liberation Army Daily, ziarul oficial al armatei, a salutat pedepsirea generalilor Zhang și Liu ca fiind o „realizare majoră” în lupta împotriva corupției și a afirmat că toți ofițerii și soldații trebuie să susțină decizia Comitetului Central al partidului, cu „tovarășul Xi Jinping în centrul gândirii, politicii și acțiunilor”.

Liu Pengyu, purtătorul de cuvânt al ambasadei Chinei la Washington, a declarat într-un comunicat că Comitetul Central a deschis anchete împotriva celor doi generali „sub suspiciunea de încălcări grave ale disciplinei și legii”, ceea ce reflectă o „abordare de toleranță zero în combaterea corupției”.

Analiștii consideră că lunga campanie anticorupție a lui Xi are ca scop forțarea celor 100 de milioane de membri ai partidului să devină mai disciplinați și distrugerea rivalilor politici și a facțiunilor. Un raport recent al Asia Society Policy Institute a arătat că mai puțin de 84% din cei 376 de membri și supleanți ai Comitetului Central al partidului au participat la o conferință politică în octombrie anul trecut, un record negativ — și un semn al campaniei de epurare a liderului de la Beijing.

Vizarea de către Xi Jinping a comandanților militari de rang înalt a atras cea mai mare atenție în ultimii ani și a ridicat întrebări cu privire la amploarea corupției. Epurările au stârnit, de asemenea, dezbateri în rândul analiștilor cu privire la existența unor diferențe între liderul chinez și generalii săi de rang înalt în ceea ce privește abordarea insulei democratice Taiwan, despre care Xi a declarat că trebuie să intre sub stăpânirea partidului, cu forța dacă este necesar.

În orice caz, eliminările ar putea avea un impact profund asupra planificării militare.

„Este posibil ca neîncrederea dintre partid și armată să genereze ezitări în privința oricăror operațiuni semnificative, cel puțin pe termen scurt”, a declarat Rush Doshi, cercetător la Universitatea Georgetown și la Consiliul pentru Relații Externe.

Operațiunile militare ale Chinei, în special în jurul Taiwanului, ar putea fi un subiect de discuție la summitul de la Beijing dintre Donald Trump și Xi Jinping, planificat pentru luna aprilie. Bugetele militare și de informații ale Chinei, în creștere rapidă, au creat un spațiu amplu pentru corupție. La fel ca în Statele Unite, Armata Populară de Eliberare acordă contracte lucrative firmelor chineze dintr-o serie de industrii. Ofițerii corupți pot fi plătiți pentru a direcționa contractele către anumite firme, dublându-și cu ușurință salariile, au declarat oficialii americani.

Deoarece generalul Zhang era considerat de departe cel mai de încredere comandant al lui Xi, eliminarea sa a fost comparată de unii cercetători chinezi cu ruptura lui Mao din 1971 cu Lin Biao, un comandant de rang înalt și vicepreședinte al partidului. Lin a murit în acel an într-un misterios accident de avion în Mongolia, în timp ce fugea în Uniunea Sovietică.

Yun Sun, analist chinez la Stimson Center din Washington, a declarat că urgența acțiunilor președintelui chinez ar putea însemna că acesta încearcă să prevină orice potențială provocare la adresa puterii sale înainte de următorul congres al partidului, în 2027.

La ultimul congres al partidului, în 2022, Xi Jinping a decis să-și extindă puterea pentru un al treilea mandat de cinci ani. Acest lucru a alimentat anxietatea cetățenilor chinezi, inclusiv a unor oficiali ai partidului, care credeau că el ar putea deveni un tiran asemănător lui Mao.

Xi Jinping ar fi putut decide să candideze pentru un al patrulea mandat, în loc să numească un succesor la congresul de anul viitor, a spus Yun Sun, iar îndepărtarea generalului Zhang ar putea fi o încercare de a elimina un critic potențial influent.

Dacă generalul nu era de acord cu Xi „în această chestiune politică extrem de importantă”, a spus ea, „asta îl face pe Zhang incredibil de periculos”.

