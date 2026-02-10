A fost Jeffrey Epstein agent Mossad? Noile documente publicate de SUA adâncesc misterul: „Oricine poate fi spion”

Mesajele publicate de Departamentul de Justiție al SUA au reînnoit speculațiile conform cărora finanțatorul pedofil Jeffrey Epstein era un spion în slujba Mossadului, serviciul de informații externe al Israelului, scrie The Times.

Gurul indiano-american și celebrul autor de wellness, Deepak Chopra, a fost la fel de efuziv în laudele sale pentru Israel pe cât a fost de entuziasmat ca Jeffrey Epstein să i se alăture la Tel Aviv.

Cu doi ani înainte de arestarea sa din 2019, Epstein fusese invitat să se întâlnească cu Chopra când acesta se afla în țară pentru o discuție la Menorah Hall din Tel Aviv.

„Veniți în Israel cu noi. Relaxați-vă și distrați-vă alături de oameni interesanți”, a scris Chopra, conform unui mesaj publicat printre milioanele de documente Epstein. „Dacă vrei, folosește un nume fals. Adu-ți fetele. Va fi distractiv să te avem alături. Cu drag.”

Epstein, însă, părea hotărât să nu se angajeze. „În altă locație”, a scris el. „Nu-mi place Israelul. Deloc.”

Motivul pentru care Epstein a refuzat invitația în martie 2017 se numără printre misterele din documentele publicate de Departamentul de Justiție al SUA. Acestea prezintă o imagine contradictorie și adesea confuză a relației sale cu Israelul și, în special, cu fostul prim-ministru Ehud Barak.

Afirmațiile conform cărora Epstein ar fi putut fi angajat al unui serviciu de securitate străin au câștigat teren în SUA, în mare parte după speculațiile lui Tucker Carlson și ale altor membri ai presei care le promovează.

Dosarele includ afirmații ale unui informator confidențial adresate FBI-ului, conform cărora, departe de a disprețui Israelul, Epstein era de fapt angajat de agenția sa de spionaj, Mosad. Un raport FBI de la biroul local din Los Angeles, redactat în octombrie 2020, spunea că sursa biroului devenise „convinsă că Epstein era un agent cooptat al Mossad”.

Se menționează că finanțatorul de pe Wall Street a fost „antrenat ca spion” pentru Mossad, susținându-se că Epstein avea legături cu operațiunile de informații americane și aliate prin intermediul avocatului său personal de lungă durată, Alan Dershowitz, profesor de drept la Harvard, a cărui orbită includea „mulți studenți din familii bogate”. Se menționează că Jared Kushner, ginerele președintelui Trump, și fratele său, Josh, finanțator, erau „ambii studenți ai săi”.

Dershowitz, însă, a râs de aceste afirmații. „Nicio agenție de informații nu ar avea cu adevărat încredere în el”, a spus el despre Epstein. „Nu este ceva ce ar ascunde de avocații săi”, a adăugat el.

În weekend, Benjamin Netanyahu, prim-ministrul Israelului, a sugerat că prietenia lui Epstein cu Barak era o dovadă că acesta nu era spion. „Relația strânsă neobișnuită a lui Jeffrey Epstein cu Ehud Barak nu sugerează că Epstein a lucrat pentru Israel. Dovedește contrariul”, a scris Netanyahu pe X.

Documentele recent publicate arătau că Barak și soția sa, Nili, stăteau regulat în apartamentul lui Epstein din New York și plănuiseră o vizită aproape de momentul arestării finale și al morții finanțatorului, o lună mai târziu, într-un penitenciar din Manhattan, în 2019. Strânsa lor asociere a continuat mult timp după prima arestare a lui Epstein, în 2006, pentru trafic sexual și solicitarea de servicii sexuale de la un minor. Barak a declarat ulterior că regretă legăturile sale cu Epstein.

În 2018, Epstein i-a cerut lui Barak într-un e-mail să „clarifice faptul că nu lucrez pentru Mossad. :)”. Cu un an înainte, Epstein l-a întrebat și pe Barak dacă cineva l-a rugat să „ajute să obțină foști agenți Mossad pentru a face investigații murdare”.

Conform documentelor, Epstein a aranjat și a contribuit la o investiție de 1,5 milioane de dolari într-un start-up israelian, Carbyne — fostul Reporty Homeland Security. El l-a avertizat pe Barak că „trucul israelian de a folosi Cipru pentru a evita taxele este absurd, demodat și periculos”, în ceea ce privește investiția lor.

„Cipru e problematic, așa că aș propune Luxemburgul”, le-a sugerat o altă antreprenoare, Nicole Junkermann, lui Epstein și Barak în corespondență.

Epstein și-a trimis singuri e-mailuri cu mai multe startup-uri și invenții israeliene, inclusiv o brățară conceptuală care s-a transformat într-un ecran tactil.

„Există un mister imens, discutat pe larg, despre proveniența banilor săi”, a spus Lynette Nusbacher, fost ofițer de informații al Armatei britanice. „Și este posibil ca o parte din banii săi să provină din surse de stat pentru ca el să acționeze ca o resursă a serviciilor secrete?”, a declarat ea pentru The Times. „Dar nu există nicio dovadă care să sugereze că a fost altceva decât persoana oribilă pentru care a fost condamnat.”

În 2003, Epstein a solicitat un al doilea pașaport pentru asociata sa, Ghislaine Maxwell, pentru a „evita timbrele de viză conflictuale” în timpul călătoriilor. „Responsabilitățile doamnei Maxwell... o obligă să călătorească mult în întreaga lume. În prezent, este programată să călătorească pe 16 martie 2003 în Israel, Iordania și Arabia Saudită”, a scris el.

Nushbacher, un înalt oficial al securității naționale din Marea Britanie și lector în studii de război la Academia Militară Regală Sandhurst, a explicat posibilitatea implicării lui Epstein și structura recrutării de către agenția de spionaj din Israel.

„Fiecare agenție de informații are oameni care lucrează pentru agenție, care sunt salariați, cărora le este plătită pensia de către agenție, îi numim ofițeri”, a spus ea. „Apoi, există oameni ai căror ofițeri îi influențează să lucreze pentru agenția lor; uneori plătiți, alteori manipulați, alteori șantajați - aceștia sunt numiți agenți.”

„Și apoi există oameni care sunt resurse. Sunt pur și simplu utili. Este posibil ca Epstein să fi fost o resursă pentru Mossad ? Da. Cred că a fost agent al vreunei agenții de informații? Cred că era puțin probabil. A fost ofițer? Nu.”

Se știe că Epstein, născut din imigranți evrei și crescut în Sea Gate, o comunitate închisă, predominant evreiască, din Coney Island, a vizitat Israelul cu familia sa în 1985. Călătoria a inclus sejururi la Hotelul Plaza din Tel Aviv și la Hotelul King David din Ierusalim, unde Epstein ar fi închiriat o limuzină pentru a-și plimba părinții.

Alte vizite nu au fost documentate oficial. Un e-mail datat 20 mai 2012 îi cerea secretarei sale, Lesley Groff: „găsește-mi zboruri de la Paris la Tel Aviv, apoi de la Tel Aviv la New York sau de la Tel Aviv la Ialta (Crimeea)”. Pe 21 mai, Epstein a adăugat: „Rezervă-mi 24 de zboruri către Tel Aviv și clasa întâi către New York pe 27”.

Epstein era înscris pe un site de licitații imobiliare scump, care îi trimitea prin e-mail opțiuni de licitare pentru cele mai exclusiviste case din Israel.

Chiar dacă nu voia să călătorească în Israel până în 2017, nu disprețuia femeile israeliene, rugându-l pe Chopra să-i găsească o „blondă israeliană drăguță... materia mai importantă decât mintea (matter over mind – în acest caz, aspectul fizic, mai important decât mintea, n.r.)”.

Chopra a răspuns cu un avertisment, spunând că femeile israeliene erau „militante, agresive și foarte sexy”.

„Vreau să fiu clar”, a declarat Chopra, săptămâna trecută, „nu am fost niciodată implicat și nici nu am participat la vreo activitate criminală sau exploatatoare. Orice contact pe care l-am avut a fost limitat și nu a avut legătură cu activități abuzive”.

El a adăugat: „Condamn fără echivoc abuzul și exploatarea sub toate formele.”

Relația profundă și de lungă durată a lui Epstein cu Maxwell, care în prezent execută o pedeapsă de 20 de ani pentru legătura ei cu rețeaua de trafic sexual cu copii a lui Epstein, nu face decât să alimenteze teoriile conspirative din jurul legăturii sale cu Israelul.

Tatăl lui Maxwell, magnatul media căzut în dizgrație Robert Maxwell, era suspectat pe scară largă că ar avea legături cu agenția de informații israeliană și se știe că a injectat milioane de dolari în economia israeliană, promițând să investească „cel puțin un sfert de miliard de dolari” în prim-ministrul de atunci, Yitzhak Shamir.

Robert Maxwell a fost găsit plutind în largul Insulelor Canare în 1991, după ce a căzut de pe iahtul său, Lady Ghislaine. Trupul său a fost dus în Israel, pentru a fi înmormântat pe Muntele Măslinilor din Ierusalim, un cimitir rezervat slujitorilor de elită ai Israelului.

În e-mailurile lui Epstein existau sugestii care indicau convingerea sa că Maxwell a fost asasinat de Mossad. Pe 15 martie 2018, un e-mail de la Epstein către un destinatar cenzurat conținea subiectul: „a fost decedat”. În e-mail, Epstein a speculat despre soarta lui Maxwell, susținând că Maxwell a amenințat agenția de informații a Israelului după ce ar fi lucrat ca agent informal, spionând Marea Britanie, SUA și Uniunea Sovietică.

E-mailul a repetat o teorie avansată de Gordon Thomas și Martin Dillon, autorii cărții „Asasinarea lui Robert Maxwell: Super-spionul Israelului”, care au spus că Maxwell a fost promovat de Mossad.

Aceștia au susținut că Maxwell a desfășurat operațiuni în numele agenției, dar a amenințat că va denunța situația dacă oficialii nu sunt de acord să plătească 600 de milioane de dolari reprezentând dobânzi pe care le avea la datorii de peste 3 miliarde de dolari.

Mulți dintre experții contactați de The Times pentru comentarii au declarat că nu au întâlnit niciodată informații care să dovedească legăturile dintre Maxwell și Mossad, darămite să-l lege pe Epstein de cea mai de elită instituție din Israel. Cu toate acestea, vorbind sub condiția anonimatului de teama asocierii cu acest caz, un autor israelian care are legături cu agenția secretă a spus că nu știi niciodată pe cine angajează Mossad.

„Oricine poate fi spion”, a subliniat el.

