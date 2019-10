A murit actorul Robert Forster. A jucat în „Jackie Brown”, „Twin Peaks” și „Breaking Bad”

Actorul american Robert Forster, cunoscut spectatorilor de film din producții ca „Jackie Brown” sau din seriale ca „Twin Peaks” sau „Breaking Bad”, a murit vineri, chiar în ziua în care a fost lansat cel mai recent film al său, la vârsta de 78 de ani, în urma unui cancer cerebral, informează Mediafax.

Actorul a încetat din viață vineri, la domiciliul său din Los Angeles, potrivit reprezentanților săi.

Vestea morții sale a venit chiar în ziua în care era lansat pe platforma Netflix ultimul film în care a jucat, „El Camino: A Breaking Bad Movie”.

Forster era cunoscut la Hollywood mai ales pentru rolurile secundare interpretate în anii ´60. A fost nominalizat pentru premiul Oscar pentru rolul Max Cherry din pelicula lui Quentin Tarantino, „Jackie Brown", din 1997.

A mai jucat de atunci în producții de succes precum „The Descendents/ Descendenții”, „Mulholland Drive/ Calea Misterelor” ca și în „Olympus Has Fallen/ Cod Roșu la Casa Albă” and its sequel, „London Has Fallen/ Cod roșu la Londra”.

În televiziune a apărut în seriale cunscute printre care se numără noul „Twin Peaks”, „Alcatraz” și „Breaking Bad”.

