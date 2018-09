A murit celebrul actor Burt Reynolds

Celebrul actor Burt Reynolds a murit în această dimineață anunță presa americană. Vedeta avea 82 de ani.

Reynolds era internat la centrul Jupiter Medical din Florida, potrivit managerului său, Erik Kritzer, relatează Hollywood Reporter.

Reynolds a avut mai multe probleme de sănătate, în ultimii ani. A suferit inclusiv o operație bypass, în 2010, iar în trecut a avut probleme cu drogurile.

Filmele pentru care Burt Reynolds a rămas cunoscut sunt Deliverance, Cannonball Run, Smokey and the Bandit, The Longest Yard.

Etichete:

,

,