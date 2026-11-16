Live TV

A murit „El Jefe de Jefes”, puternicul baron mexican al drogurilor Miguel Ángel Félix Gallardo, care a inspirat serialul Narcos: Mexico

Data publicării:
Urgencias_ Police Scene with Inset Portrait
Forțele depolițieîn fața spitalului în care a murit narcotraficantul. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Fost poliţist Căderea

Puternicul baron mexican al drogurilor Miguel Ángel Félix Gallardo, supranumit „El Jefe de Jefes”, a decedat duminică, la vârsta de 80 de ani, la spital, au anunţat autorităţile, potrivit AFP.

Cunoscut publicului larg datorită serialului „Narcos: Mexico” de pe Netflix, unde este eroul negativ al primelor două sezoane (rol interpretat de Diego Luna), Félix Gallardo ispăşea o pedeapsă cu închisoarea din 1989 şi fusese transferat din închisoare cu două zile înainte pentru a primi îngrijiri medicale de urgenţă.

Considerat unul dintre cei mai puternici lideri ai traficului de droguri şi o figură-cheie în apariţia marilor carteluri din Mexic, acesta ispăşea două pedepse care însumau 77 de ani de închisoare.

Conform unui comunicat, traficantul de droguri prezenta, după internare, „o oxigenare scăzută, o alterare a stării de conştienţă şi dezorientare”.

„După ce a rămas sub observaţie, cu un prognostic rezervat, acesta a decedat în 15 noiembrie în cadrul unităţii spitaliceşti”, a precizat instituţia. „A suferit o insuficienţă multiviscerală, care a dus la decesul său în jurul orei 14:00” (20:00 GMT).

La sfârşitul anilor 1970, a fost unul dintre fondatorii cartelului din Guadalajara, considerat prima mare organizaţie criminală din ţară şi care a pus bazele modului de operare al bandelor actuale.

Fost poliţist

Félix Gallardo era originar din statul Sinaloa, unde s-a născut la 8 ianuarie 1946. A intrat în lumea crimei în paralel cu cariera sa în poliţia statală, apoi în poliţia federală.

A fost chiar gardă de corp a unui guvernator din Sinaloa, ceea ce, potrivit specialiştilor, l-ar fi ajutat să beneficieze de complicitatea şi protecţia unor politicieni importanţi.

Baronul drogurilor a fost partenerul unui alt traficant de droguri, Rafael Caro Quintero, alături de care, împreună cu alţi şefi ai lumii interlope, a unit bandele dedicate traficului către Statele Unite şi a creat cartelul din Guadalajara.

Acest cartel a reprezentat un „model hegemonic” şi a pus „bazele aproape tuturor activităţilor actuale de trafic de droguri”, precizează site-ul specializat Insight Crime.

Félix Gallardo „s-a asociat cu traficanţi columbieni precum Pablo Escobar” şi el era cel care controla traficul de droguri „la graniţa cu Statele Unite”, adaugă site-ul.

Banda din Guadalajara controla lumea interlopă din ţară, astfel încât Félix Gallardo a fost numit şi „Naşul”.

Căderea

Acest cartel a fost responsabil de răpirea, torturarea şi asasinarea, în februarie 1985, a agentului sub acoperire al Agenţiei Antidrog a Statelor Unite (DEA), Enrique Camarena Salazar.

Washingtonul a exercitat presiuni asupra Mexicului pentru a-i captura pe cei responsabili. Rafael Caro Quintero, celălalt şef al cartelului din Guadalajara, a fost arestat în 1985. El se află în detenţie în Statele Unite, fiind acuzat de crimă şi trafic de droguri.

Félix Gallardo a fost capturat în 1989 şi condamnat la 37 de ani de închisoare pentru asasinarea agentului. El ispăşea o altă pedeapsă de 40 de ani pentru trafic de droguri.

În ultimii ani, starea sa de sănătate s-a deteriorat semnificativ din cauza a aproximativ douăzeci de afecţiuni, printre care hipertensiunea, diabetul şi surditatea.

În 2022, preşedintele de atunci, Andrés Manuel López Obrador, a declarat că acesta se simţea „foarte rău”.

Un judecător a recomandat plasarea sa în arest la domiciliu, dar problemele tehnice legate de dispozitivul de supraveghere electronică au împiedicat transferul său.

Îşi ispăşea pedeapsa la penitenciarul Puente Grande, din statul Jalisco.

Cartelul din Guadalajara s-a destrămat în anii 1990, iar liderii săi locali au format carteluri regionale, printre care cel din Sinaloa, condus de Joaquín „El Chapo” Guzmán şi Ismael „El Mayo” Zambada, condamnaţi la închisoare pe viaţă în Statele Unite.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
901366105_1052749291168998_908874715800175855_n
1
București. Manifestația pro Georgescu de la Izvor s-a încheiat. O parte dintre...
Președintele bulgar, Rumen Radev, dă mâna cu președintele ucrainean, Volodimir Zelenski
2
Bulgaria oprește livrările de arme și ajutorul financiar pentru Ucraina. Condițiile puse...
Nicușor Dan și Sorin Grindeanu.
3
Robert Negoiță susține că Nicușor Dan ar fi împins PSD să facă reforma administrativă...
Petrolier în Venezuela
4
„Petrolul era dreptul nostru din naștere”. Cum a ajuns Donald Trump să revendice bogăția...
Marian Neacsu
5
Protestul din Parcul Izvor - Marian Neacşu: „Astăzi, românii au dat o lecţie de...
I-a spus ADIO, după ce a luat-o pe calea credinței. Un nou divorț de răsunet
Digi Sport
I-a spus ADIO, după ce a luat-o pe calea credinței. Un nou divorț de răsunet
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
La famille de Meghan Markle, duchesse de Sussex, donne sa version de la discorde dans une émission spéciale sur la chaîne 7NEWS Australia Spotlight
FBI l-a arestat pe tatăl ducesei Meghan Markle în Florida. Ce a declanșat ancheta extinsă în SUA, Mexic și Filipine
Naegleria fowleri
Mexic: Amiba „mâncătoare de creier” a fost detectată în Yucatan. Șase lacuri au fost închise, autoritățile în alertă
o persoana sta cu telecomanda in mana si urmareste netflix.
Val de concedieri la Netflix, 6% dintre angajaţi vor pleca acasă
aeronava f-18 al spaniei, in zbor
Dronele care pot patrula luni întregi, fără echipaj. SUA iau în calcul extinderea lor la granița cu Mexicul
printul harry meghan markle
Meghan Markle pregătește o revenire surpriză în actorie. Producția de succes pentru care ducesa de Sussex este în negocieri
Recomandările redacţiei
schita 3 capete roboti umanoizi
Avertismentul unui membru al conducerii OpenAI: „Cel mai probabil...
sala de clasa
Violența în școli ia amploare. Sondaj: Cine cred românii că sunt...
Armă autonomă
Armele autonome cu IA, subiect fierbinte la ONU: Marile puteri...
ursi pe un drum de munte
Proiect de lege: despăgubiri de 50.000 de euro pentru oamenii atacați...
Ultimele știri
Gheorghe Piperea, noul șef al AUR București și viitor candidat pentru PMB, vrea referendum în Capitală, la fiecare șase luni
Ucraina a bombardat podul lui Putin. Construcția care leagă peninsula de Rusia era printre cele mai bine păzite
Cinci ţări europene vor trimite migranţi în Rwanda. Ce e „politica huburilor de returnare” care deja stârnește scandal la nivel înalt
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Jane Fonda, exclusă din testamentul "fostului soț preferat": "L-am iubit din toată inima". Cui a lăsat Ted...
Cancan
Meteorologii anunță o lună decembrie cum nu prea a mai fost. Temperaturi și fenomene meteo ciudate în...
Fanatik.ro
Cea mai tare nuntă la care a fost prezent Dumitru Dragomir: „Băiatul primarului. După un an a divorțat”
editiadedimineata.ro
Protestele din Franța, amplificate de rețele de dezinformare pro-ruse, MAGA și israeliene
Fanatik.ro
„Au crezut că va dispărea imediat de la națională!” Răsturnare spectaculoasă cu Eissat. Decizia lui Gică Hagi...
Adevărul
Asia devine centrul politicii mondiale. Trump și Putin, așteptați la negocieri cu mize uriașe
Digieconomic
Ce se întâmplă cu bunurile cumpărate în timpul căsătoriei dacă soții divorțează. Cum se împart casa, mașina...
Digi FM
Copleșit de emoții, Phil Collins a fost inclus ca artist solo în Rock & Roll Hall of Fame. Lily Collins și...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
O întâlnire la hotel ar fi fost de ajuns. Jannik Sinner, "îndrăgostit nebunește"
Pro FM
Ariana Grande, prima apariție pe covorul roșu alături de fostul iubit, Ricky Alvarez. Cei doi și-au reluat...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Singurul sfat pe care Rory Culkin l-a primit de la frații săi celebri, Macaulay și Kieran. Dezvăluirea...
Adevarul
O nouă modificare a numărului de elevi la clasă? „Dacă mai acceptăm și asta, ne merităm soarta”
Newsweek
Pensiile pe card vor fi plătite mai devreme în decembrie. Prin Poștă, distribuite cu o mică întârziere. De ce?
Digi FM
FOTO | „Nu l-am cunoscut cu adevărat”. Kathryn Hahn, uluită de transformarea lui Nicolas Cage pentru rolul...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Greșeala pe care mulți o fac atunci când gătesc broccoli. Metoda de preparare care îi poate reduce...
Digi Animal World
Un obicei nociv al stăpânului poate afecta grav sănătatea câinelui. Ce au descoperit cercetătorii
Film Now
Singurul sfat pe care Rory Culkin l-a primit de la frații săi celebri, Macaulay și Kieran. Dezvăluirea...
UTV
Ilinca Vandici și-a fotografiat burtica de gravidă într-o ținută elegantă. Prezentatoarea va deveni mamă...