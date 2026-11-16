A murit „El Jefe de Jefes”, puternicul baron mexican al drogurilor Miguel Ángel Félix Gallardo, care a inspirat serialul Narcos: Mexico

Puternicul baron mexican al drogurilor Miguel Ángel Félix Gallardo, supranumit „El Jefe de Jefes”, a decedat duminică, la vârsta de 80 de ani, la spital, au anunţat autorităţile, potrivit AFP.

Cunoscut publicului larg datorită serialului „Narcos: Mexico” de pe Netflix, unde este eroul negativ al primelor două sezoane (rol interpretat de Diego Luna), Félix Gallardo ispăşea o pedeapsă cu închisoarea din 1989 şi fusese transferat din închisoare cu două zile înainte pentru a primi îngrijiri medicale de urgenţă.

Considerat unul dintre cei mai puternici lideri ai traficului de droguri şi o figură-cheie în apariţia marilor carteluri din Mexic, acesta ispăşea două pedepse care însumau 77 de ani de închisoare.

Conform unui comunicat, traficantul de droguri prezenta, după internare, „o oxigenare scăzută, o alterare a stării de conştienţă şi dezorientare”.

„După ce a rămas sub observaţie, cu un prognostic rezervat, acesta a decedat în 15 noiembrie în cadrul unităţii spitaliceşti”, a precizat instituţia. „A suferit o insuficienţă multiviscerală, care a dus la decesul său în jurul orei 14:00” (20:00 GMT).

La sfârşitul anilor 1970, a fost unul dintre fondatorii cartelului din Guadalajara, considerat prima mare organizaţie criminală din ţară şi care a pus bazele modului de operare al bandelor actuale.

Fost poliţist

Félix Gallardo era originar din statul Sinaloa, unde s-a născut la 8 ianuarie 1946. A intrat în lumea crimei în paralel cu cariera sa în poliţia statală, apoi în poliţia federală.

A fost chiar gardă de corp a unui guvernator din Sinaloa, ceea ce, potrivit specialiştilor, l-ar fi ajutat să beneficieze de complicitatea şi protecţia unor politicieni importanţi.

Baronul drogurilor a fost partenerul unui alt traficant de droguri, Rafael Caro Quintero, alături de care, împreună cu alţi şefi ai lumii interlope, a unit bandele dedicate traficului către Statele Unite şi a creat cartelul din Guadalajara.

Acest cartel a reprezentat un „model hegemonic” şi a pus „bazele aproape tuturor activităţilor actuale de trafic de droguri”, precizează site-ul specializat Insight Crime.

Félix Gallardo „s-a asociat cu traficanţi columbieni precum Pablo Escobar” şi el era cel care controla traficul de droguri „la graniţa cu Statele Unite”, adaugă site-ul.

Banda din Guadalajara controla lumea interlopă din ţară, astfel încât Félix Gallardo a fost numit şi „Naşul”.

Căderea

Acest cartel a fost responsabil de răpirea, torturarea şi asasinarea, în februarie 1985, a agentului sub acoperire al Agenţiei Antidrog a Statelor Unite (DEA), Enrique Camarena Salazar.

Washingtonul a exercitat presiuni asupra Mexicului pentru a-i captura pe cei responsabili. Rafael Caro Quintero, celălalt şef al cartelului din Guadalajara, a fost arestat în 1985. El se află în detenţie în Statele Unite, fiind acuzat de crimă şi trafic de droguri.

Félix Gallardo a fost capturat în 1989 şi condamnat la 37 de ani de închisoare pentru asasinarea agentului. El ispăşea o altă pedeapsă de 40 de ani pentru trafic de droguri.

În ultimii ani, starea sa de sănătate s-a deteriorat semnificativ din cauza a aproximativ douăzeci de afecţiuni, printre care hipertensiunea, diabetul şi surditatea.

În 2022, preşedintele de atunci, Andrés Manuel López Obrador, a declarat că acesta se simţea „foarte rău”.

Un judecător a recomandat plasarea sa în arest la domiciliu, dar problemele tehnice legate de dispozitivul de supraveghere electronică au împiedicat transferul său.

Îşi ispăşea pedeapsa la penitenciarul Puente Grande, din statul Jalisco.

Cartelul din Guadalajara s-a destrămat în anii 1990, iar liderii săi locali au format carteluri regionale, printre care cel din Sinaloa, condus de Joaquín „El Chapo” Guzmán şi Ismael „El Mayo” Zambada, condamnaţi la închisoare pe viaţă în Statele Unite.

Editor : Sebastian Eduard