A murit Eva Mozes Kor, supravieţuitoare a experimentelor lui Mengele

Eva Mozes Kor, supravieţuitoare a experimentelor făcute pe gemeni de doctorul german Mengele, a murit, joi, în timpul unei vizite la Cracovia, potrivit anunţului făcut pe site-ul muzeul fondat chiar de ea - CANDLES Holocaust Museum and Education Center.



"Suntem profund îndureraţi să anunţăm trecerea în eternitate a Evei Kor, supravieţuitoare a Holocaustului, avocat al iertării şi fondator al Muzeului Holocaustului şi Centrului Educaţional CANDLES. Eva a murit liniştită astăzi, 4 iulie, la ora 7,10 ora locală a Cracoviei, în timpul excursiei anuale CANDLES în Polonia. În cei 85 de ani pe care i-a trăit, Eva Kor a marcat vieţile a sute de mii de oameni, prin mesajul ei de a depăşi tragedia, de a găsi iertarea şi vindecarea", se arată pe pagina muzeului înfiinţat în 1984 de Eva Mozes Kor, în memoria copiilor care au murit sau au supravieţuit experimentelor de la Auschwitz, scrie Agerpres.



Originară din Porţ, judeţul Sălaj, Eva Mozes Kor a revenit în satul natal abia în 2014, la şapte decenii de la deportarea sa, alături de întreaga familie, în lagărul de la Auschwitz, prilej cu care a revăzut locurile unde a copilărit, în faţa locului unde s-a aflat casa familiei sale fiind montate cinci plăcuţe Stolpersteine, în cadrul unui proiect de comemorare a victimelor nazismului.



Ea a revenit în Sălaj în octombrie 2018, prilej cu care a rememorat, la Muzeul Memorial al Holocaustului din Şimleu Silvaniei, în faţa a peste 100 de elevi şi profesori din localitate, o parte din experienţele traumatizante trăite în lagărul de concentrare, împărtăşind totodată celor prezenţi învăţămintele pe care le-a tras după peste opt decenii de existenţă.



"Iertaţi-vă duşmanul. Asta vă va elibera. I-am iertat pe toţi cei care m-au rănit: Hitler, Mengele şi toţi ceilalţi. Nu pentru că ei meritau acest lucru, ci pentru că eu meritam acest lucru. Şi sunt convinsă că fiecare om de pe planeta aceasta are dreptul uman şi legal de a fi fericit şi vindecat de orice durere. Iertarea nu este pentru cei care au comis rău, ci este pentru cei care au avut de suferit", i-a îndemnat atunci, pe cei prezenţi, supravieţuitoarea Holocaustului.



Eva şi sora ei geamănă, Miriam, s-au născut în 1934 în satul Porţ, în singura familia de evrei din localitate. Membrii familiei sale, respectiv cele două surori gemene şi încă două fete, alături de părinţi, au fost deportaţi în 1944 la Auschwitz. Exceptând gemenele, familia Mozes a fost exterminată în lagărul de concentrare german, Eva şi Miriam fiind lăsate în viaţă pentru a fi supuse, de către medicul Mengele, alături de alte 1.500 de perechi de gemeni, la experimente genetice.



Gemenele au fost eliberate din lagăr de către armata rusă în ianuarie 1945. Miriam a decedat în anul 1993, din cauza unei forme rare de cancer, pe care Eva o atribuie experimentelor făcute de doctorul Mengele. Eva s-a căsătorit în 1960 cu Michael Kor, şi el supravieţuitor al Holocaustului, alături de care s-a mutat în SUA, devenind cetăţean american.



"Temele vieţii Evei sunt evidente. Putem depăşi greutăţile şi tragediile. Iertarea ne poate ajuta să ne vindecăm. Şi toată lumea are puterea şi responsabilitatea de a face această lume mai bună. Sperăm că povestea Evei continuă să schimbe viaţa celor care o ascultă mulţi ani de acum încolo", se mai arată pe pagina muzeului CANDLES.