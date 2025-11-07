Live TV

„A murit în brațele tatălui nostru”: Fostul rege al Spaniei, Juan Carlos, a dezvăluit cum și-a ucis din greșeală fratele acum 70 de ani

Data publicării:
Fostul rege al Spaniei, Juan Carlos, înainte de abdicare / Juan Carlos, Alfonso și tatăl lor, Juan de Borbon
Moartea lui Alfonso, fratele mai mic al lui Juan Carlos, nu a fost niciodată investigată oficial, iar multe detalii au rămas nedeslușite, chiar și la 70 de ani de la incident. Colaj foto: Profimedia Images
Din articol
„Fără moartea lui, viața mea ar fi fost mai puțin sumbră”

Fostul rege al Spaniei, Juan Carlos, a oferit pentru prima dată detalii despre incidentul în care și-a împușcat din greșeală fratele mai mic, în urmă cu aproape 70 de ani, într-o carte de memorii menită să clarifice unele „neînțelegeri” legate de scandalurile care au dus la exilul său autoimpus.

Juan Carlos (87 de ani), care trăiește la Dubai, și-a publicat cartea de memorii săptămâna aceasta. Până acum, el nu oferise niciun detaliu despre incidentul din 29 martie 1956 în care fratele său, Alfonso, și-a pierdut viața la doar 14 ani.

În cartea „Juan Carlos I d’Espagne: Réconciliation” publicată în Franța, el a scris: „Nu îmi voi reveni niciodată din această tragedie. Gravitatea ei mă va însoți pentru totdeauna.”

La vârsta de 18 ani, Juan Carlos a făcut o vizită în Estoril, Portugalia, ca să își vadă tatăl, Juan de Borbón, care era la acea vreme șeful casei regale spaniole în exil.

Crown Prince Juan Carlos, 1955
Juan Carlos, cu doar câteva luni înainte de incidentul în care l-a împușcat mortal pe fratele lui. Foto: Profimedia Images

Juan Carlos a povestit cum el și fratele lui se jucau într-o cameră de la etaj cu un pistol pe care l-au primit de la un locotenent. Încărcătorul pistolului fusese scos, astfel că cei doi au crezut că nu există niciun pericol.

„Nu aveam nicio idee că mai era un glonț pe țeavă”, a scris fostul monarh. „Am tras în aer, glonțul a ricoșat și l-a lovit pe fratele meu direct în frunte. A murit în brațele tatălui nostru.”

Mama lui Juan Carlos, Prințesa Maria de las Mercedes, a povestit cum l-a auzit pe Juan Carlos coborând scările în fugă înainte să îi povestească tatălui său ce s-a întâmplat.

„Fără moartea lui, viața mea ar fi fost mai puțin sumbră”

Juan de Borbón a acoperit trupul fiului său cel mic cu un steag al Spaniei și a aruncat mai apoi pistolul în mare. Nu a existat nicio anchetă oficială cu privire la circumstanțele morții lui Alfonso, potrivit The Telegraph.

La doar patru zile după moartea fratelui său, Juan Carlos s-a întors în Spania, acolo unde Generalul Franco îl aștepta pentru a-l pregăti să-i fie succesor.

juan-carlos-fost-rege-spania-poza-familie-alfonso-2
Juan Carlos a abdicat în 2014, după ce a ajuns în centrul unui scandal legat de presupuse acte de corupție și aventuri extraconjugale. În poză: alături de Alfonso și mama lor, Prințesa Maria de las Mercedes. Colaj foto: Profimedia Images

Din moment ce cei doi băieți erau singuri în cameră când s-a întâmplat incidentul, au rămas multe semne de întrebare legate de felul în care Alfonso a murit.

O croitoare a mamei sale a spus la acea vreme că Juan Carlos a îndreptat pistolul înspre Alfonso și a apăsat pe trăgaci, neștiind că era încărcat. Alții au spus că glonțul a ricoșat sau că Juan Carlos a tras din greșeală cu arma după ce s-a lovit de ușă, atunci când fratele lui a intrat în cameră.

„Mi-e dor de el. Aș vrea să îl am alături, să pot vorbi cu el. Am pierdut un prieten, un apropiat. A lăsat în urmă un gol imens. Fără moartea lui, viața mea ar fi fost mai puțin sumbră, mai puțin nefericită”, a scris Juan Carlos.

Fostul rege a abdicat în 2014, după ce a ajuns în centrul unui scandal legat de presupuse acte de corupție și aventuri extraconjugale.

Succesorul său, Regele Felipe al VI-lea, nu l-a invitat pe tatăl lui la ceremonia oficială de luna aceasta ce va marca a 50-a aniversare a sfârșitului dictaturii lui Franco și a restaurării monarhiei în Spania.

