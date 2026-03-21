Live TV

A murit Robert Mueller, procurorul care a investigat interferența rusă în alegerile SUA din 2016. Trump: „Sunt încântat”

Data actualizării: Data publicării:
Former Special Counsel And FBI Director Robert Mueller Dies At Age 81 - 21 Mar 2026
Robert Mueller, fost director al FBI. Sursa foto: Profimedia Images
Din articol
Cine a fost Robert Mueller Ancheta privind implicarea Rusiei în alegerile din SUA din 2016

Robert Mueller, fost director al FBI și procurorul special care a investigat interferența Rusiei în alegerile prezidențiale din SUA din 2016, a murit la vârsta de 81 de ani, potrivit presei americane. Reacția președintelui Donald Trump a fost una dură, acesta declarând că este „încântat”.

Mueller a condus anterior Biroul Federal de Investigaţii (FBI) între anii 2001 şi 2013, preluând funcţia cu doar câteva zile înainte de atacurile teroriste din 11 septembrie 2001. I se atribuie meritul de a fi transformat FBI-ul într-o agenţie modernă de combatere a terorismului.

Ancheta condusă de procurorul special Mueller a analizat minuţios campania electorală a lui Trump din 2016, atrăgând critici dure din partea preşedintelui.

Sâmbătă, preşedintele american a scris pe Truth Social: „Robert Mueller tocmai a murit. Bine. Sunt încântat că a murit. Nu va mai putea face rău celor nevinovaţi!”

Cine a fost Robert Mueller

Mueller era un absolvent al Universităţii Princeton, provenind dintr-o familie de aristocraţi, şi veteran al războiului din Vietnam, care a renunţat la un post lucrativ în mijlocul carierei sale pentru a rămâne în serviciul public, iar stilul său conservator şi sobru l-a transformat într-un element anacronic într-o epocă dominată de reţelele sociale.

Al doilea director cu cea mai lungă vechime din istoria FBI, depăşit doar de J. Edgar Hoover, Mueller a ocupat această funcţie până în 2013, după ce a acceptat cererea preşedintelui democrat Barack Obama de a rămâne în funcţie chiar şi după expirarea mandatului său de 10 ani.

După câţiva ani în sectorul privat, Mueller a fost solicitat de către procurorul general adjunct Rod Rosenstein să se întoarcă în serviciul public în calitate de consilier special în cadrul anchetei privind legăturile dintre Trump şi Rusia.

Înfăţişarea severă şi comportamentul taciturn al lui Mueller s-au potrivit cu seriozitatea misiunii, echipa sa petrecând aproape doi ani desfăşurând în tăcere una dintre cele mai importante, dar şi controversate, anchete din istoria Departamentului Justiţiei. El nu a ţinut conferinţe de presă şi nu a făcut apariţii publice în timpul anchetei, rămânând tăcut în ciuda atacurilor din partea lui Trump şi a susţinătorilor săi şi creând o aură de mister în jurul muncii sale.

În total, Mueller a formulat acuzaţii penale împotriva a şase dintre asociaţii preşedintelui, inclusiv şeful campaniei sale şi primul consilier pentru securitate naţională.

Ancheta privind implicarea Rusiei în alegerile din SUA din 2016

Raportul său de 448 de pagini, publicat în aprilie 2019, a identificat contacte substanţiale între campania lui Trump şi Rusia, dar nu a invocat o conspiraţie criminală. Mueller a prezentat detalii compromiţătoare despre eforturile lui Trump de a prelua controlul asupra anchetei şi chiar de a o opri, deşi a refuzat să decidă dacă Trump a încălcat legea, în parte din cauza politicii departamentului care interzice punerea sub acuzare a unui preşedinte în exerciţiu.

Dar, într-un limbaj probabil cel mai memorabil al raportului, Mueller a remarcat în mod clar: „Dacă, după o anchetă aprofundată a faptelor, am fi avut încrederea că preşedintele nu a comis în mod clar obstrucţionarea justiţiei, am fi afirmat acest lucru. Pe baza faptelor şi a standardelor legale aplicabile, nu putem ajunge la această concluzie.”

Concluzia neclară nu a dat lovitura decisivă administraţiei pe care o sperau unii oponenţi ai lui Trump şi nici nu a declanşat o presiune susţinută din partea democraţilor din Camera Reprezentanţilor pentru a-l pune sub acuzare pe preşedinte – deşi acesta a fost ulterior judecat şi achitat în legătură cu acuzaţii separate legate de Ucraina.

Rezultatul a lăsat, de asemenea, loc pentru ca procurorul general William Barr să-şi exprime propriile opinii. El şi echipa sa au ajuns la propria concluzie că Trump nu a obstrucţionat justiţia, iar el şi Mueller s-au certat în privat pe marginea unei scrisori de sinteză de patru pagini din partea lui Barr, despre care Mueller considera că nu surprindea în mod adecvat concluzia compromiţătoare a raportului său.

Mueller i-a dezamăgit pe democraţi în timpul unei audieri foarte aşteptate în Congres cu privire la raportul său, când a oferit răspunsuri laconice, de un singur cuvânt, şi a părut nesigur în mărturia sa. Adesea, părea să ezite în privinţa detaliilor anchetei sale. Nu a fost deloc prestaţia impunătoare pe care mulţi o aşteptau de la Mueller, care se bucura de o reputaţie de neegalat la Washington.

În lunile următoare, Barr şi-a exprimat clar dezacordul faţă de fundamentele anchetei privind Rusia, demarând demersurile pentru respingerea acuzaţiei de declaraţii false pe care Mueller o adusese împotriva fostului consilier pentru securitate naţională Michael Flynn, chiar dacă ancheta respectivă s-a încheiat cu o recunoaştere a vinovăţiei. Mandatul lui Mueller în calitate de consilier special a reprezentat punctul culminant al unei cariere petrecute în cadrul guvernului.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
explozii in ucraina
1
Serviciile secrete americane arată că Rusia crede că poate câștiga în Ucraina, dar și că...
profimedia-1048708287
2
Efectul Trump. Opoziția din gigantul petrolier al Europei pledează pentru integrarea în...
Israel-U.S. Joint Strike Hits Iranian Oil Depot Tanks
3
Paradoxul conflictului modern. Războiul lui Trump în Iran costă deja mai mult decât prima...
trufe negre
4
Garda de Mediu a dat amenzi de aproape 1,8 milioane de lei după controale în toată țara...
steag iran - dărâmături - 4 martie 2026
5
Cine câştigă dacă se încheie acum războiul din Iran. „Există un învins clar” (Reuters)
Neverosimil: Sabrina Voinea s-a bătut cu o halterofilă într-un restaurant din Capitală! ”Ca în filme”. De la ce a pornit totul
Digi Sport
Neverosimil: Sabrina Voinea s-a bătut cu o halterofilă într-un restaurant din Capitală! ”Ca în filme”. De la ce a pornit totul
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Donald Trump receives Viktor Orban
Trump îl asigură pe Viktor Orban de „sprijin total” înaintea alegerilor din Ungaria. JD Vance anunță că merge la Budapesta
ZmVkMzVhODlkMjFiZWI4OWQ2ZDYxOGFiY2U5OWU5YQ==.thumb
Ce țări din Europa vor avea cel mai mult de suferit în urma războiului SUA-Israel cu Iranul (Reuters)
An old American car drives past a truck belonging to a private Cuban company (mipyme) parked in front of a gas station with an IsoTank of imported fuel in Havana on March 19, 2026
„Pretenție nerușinată”. Cuba, scandalizată de cererea Ambasadei SUA la Havana de a importa motorină pentru funcționarea sediului
Natanz
Război în Orientul Mijlociu, ziua 22. Iranul a atacat sudul Israelului: O clădire s-a prăbușit, zeci de răniți la Dimona
Protests held in South Africa against US actions in Venezuela
„Un bătrân alb, deranjat la cap, nu ne poate spune ce să facem”: proteste în Africa de Sud față de noul ambasador trimis de Trump
Recomandările redacţiei
Iran oil crude petroleum fuel barrels in row concept. Iranian petrol business and fuel extraction industrial containers 3d illustration.
Primele reacții după ce SUA au suspendat temporar sancțiunile asupra...
profimedia-1084699412
Cuba se pregătește pentru o posibilă invazie a SUA, în timp ce criza...
orban putin
Serviciile secrete ruse vor să însceneze o tentativă de asasinat a...
jnsxfhnjdf
Toți militarii români dislocaţi în Irak au revenit în ţară, a anunțat...
Ultimele știri
Trump amenință să trimită agenții ICE în aeroporturi, „unde vor gestiona securitatea cum nu s-a mai văzut până acum”
„Iran este capul șarpelui terorismului global”. Scott Bessent, mulțumit de operațiunea „Epic Fury”: „Câștigăm rapid lupta”
O moleculă din sângele pitonilor taie pofta de mâncare și ar putea revoluționa medicamentele pentru slăbit
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Christina Applegate, mărturisiri dureroase: „Mă gândesc la moarte în fiecare zi, mi-am cumpărat deja loc de...
Cancan
Localitatea din România în care o casă costă doar 6.999€ în martie 2026. Vine și cu un teren de 104 mp
Fanatik.ro
Legenda lui Dinamo, accident groaznic de mașină, cu doar 3 zile înainte de debutul în prima ligă: „Am ieșit...
editiadedimineata.ro
Slovenia investighează interferența firmei israeliane Black Cube în alegerile parlamentare
Fanatik.ro
Dezvăluiri despre Mirel Rădoi la FCSB: mesajul surprinzător pe care l-a trimis după FCSB – UTA 1-0. „E...
Adevărul
Povestea navei Fundulea, atacă de iranieni cu napalm în strâmtoarea Ormuz. „Au tras câte două rachete pe...
Playtech
Trucul curățătoriilor chimice pentru spălarea cămășilor albe. Aşa rămân ca noi luni de zile
Digi FM
Soția unui marinar dispărut în accidentul naval din zona Midia, acuzații dureroase: „Știau riscurile! Cine...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Adevărul ”teribil” din spatele hotărârii cu care Coreea de Nord a afectat Occidentul
Pro FM
Ce face Analia Selis la șapte ani de la divorțul de Răzvan Suma. Ce a răspuns când a fost întrebată dacă...
Film Now
Keith Urban, apariție surprinzătoare după ce s-a aflat de apropierea dintre Nicole Kidman și Simon Baker. Cum...
Adevarul
De ce a eșuat planul inițial al SUA pentru Iran. Analiza lui George Friedman: „Fără trupe la sol, războiul nu...
Newsweek
Casa de Pensii, obligată să crească mai repede o categorie de pensii. Înalta Curte: Nu mai tergiversați
Digi FM
Justin Timberlake, declarații stânjenitoare în fața polițiștilor care l-au oprit în trafic: „E greu de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă în corpul tău când nu dormi suficient. Avertismentul lansat de specialiști
Digi Animal World
Reacția unui Golden Retriever când stăpâna sa schimbă scutecul bebelușului. Imaginile sunt virale
Film Now
Gemenii lui Chuck Norris, mesaje sfâșietoare după decesul tatălui lor: „Nimic nu te pregătește pentru moartea...
UTV
Alexandra Stan a anunțat că va deveni mamă de fetiță, artista a făcut dezvăluirea într-un mod emoționant