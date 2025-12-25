A murit Vera Alentova, vedeta filmului premiat cu Oscar „Moscova nu crede în lacrimi”

Vera Alentova, vedeta filmului sovietic „Moscova nu crede în lacrimi”, peliculă recompensată cu premiul Oscar, a încetat din viaţă la vârsta de 83 de ani, a anunţat joi Teatrul Puşkin, transmite agenţia EFE.

„Durerea noastră este nemărginită”, se arată în comunicatul care menţionează că actriţa Vera Alentova a lucrat la teatrul din Moscova în ultimii 60 de ani.

Alentova a jucat în numeroase filme artistice, însă rolul său cel mai important, care a catapultat-o spre faimă, a fost cel din „Moscova nu crede în lacrimi”, care a primit premiul Oscar în 1981.

Acesta a fost al treilea film sovietic care a câştigat Oscarul pentru cel mai bun film străin.

Născută în 1942, actriţa şi-a făcut debutul în cinematografie în 1965 şi a jucat în aproximativ 30 de filme de-a lungul carierei sale.

În ultimii ani de viaţă s-a dedicat actoriei în seriale de televiziune, a publicat o autobiografie şi a predat cursuri de actorie.

Actriţa a suferit o lovitură devastatoare în urmă cu patru ani, odată cu moartea soţului ei, Vladimir Menşov, regizorul filmului „Moscova nu crede în lacrimi”. El a decedat din cauza coronavirusului.

„Moscova nu crede în lacrimi” prezintă viața a trei prietene din provincie, Katerina, Lyudmila și Antonina, care se mută la Moscova în anii '50, căutând o viață mai bună, urmărind evoluția lor prin succes, iubire și deziluzii, pe parcursul a 20 de ani, subliniind că în Moscova se trăiește prin acțiune, nu prin lacrimi, și că fericirea se construiește, dar poate veni și târziu.

Editor : Sebastian Eduard