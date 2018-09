Academiei suedeze i s-ar putea retrage dreptul de a decerna Premiul Nobel pentru literatură

Fundaţia Nobel ar putea retrage Academiei Suedeze dreptul a atribui în fiecare an prestigiosul premiu Nobel pentru literatură, dacă instituţia nu va opera modificări suplimentare în urma recentului scandal sexual în care a fost implicată, a declarat vineri, pentru Reuters, directorul executiv al acestei fundaţii, relatează Agerpres.

Foto: Guliver/Getty Images

"Dacă lucrurile vor continua în acest fel şi dacă ei nu vor reuşi să îşi recâştige legitimitatea, am putea fi obligaţi să luăm măsuri drastice", a precizat Lars Heikensten. "Una dintre aceste măsuri ar putea fi să cerem permisiunea ca alte organizaţii să se ocupe de atribuirea premiului", a adăugat directorul executiv al Fundaţiei Nobel.



Academia Suedeză încearcă să îşi reconstruiască reputaţia după izbucnirea unui scandal sexual în care este implicat soţul poetei Katarina Frostenson, membră a acestei instituţii. În urma scandalului, mai mulţi dintre cei 18 membri ai Academiei Suedeze au părăsit instituţia.



De asemenea, Academia Suedeză a fost nevoită să ia decizia de a amâna anunţarea laureatului premiului Nobel pentru literatură pe 2018.



Soţul poetei suedeze, francezul Jean-Claude Arnault, a fost acuzat de mai multe femei de agresiune sexuală. El a negat în repetate rândurile acuzaţiile ce i-au fost aduse.



Lars Heikensten spune că Academia Suedeză a luat deja câteva prime măsuri pozitive, acceptând o reinterpretare a statutului ei pentru a permite rezolvarea unor chestiuni presante, inclusiv nevoia de a angaja mai mulţi membri şi de a exclude alţi membri.



"Academia trebuie să analizeze componenţa Comitetului Nobel, să îi analizeze pe membrii care sunt cel mai mult implicaţi în procedura de atribuire a premiului, pentru ca acel comitet să fie format din persoane care sunt competente şi care nu au fost implicate într-o manieră negativă în tot ceea ce s-a întâmplat", a mai spus directorul executiv al Fundaţiei Nobel.



Lars Heikensten a rămas însă rezervat atunci când a fost întrebat de jurnaliştii de la Reuters dacă este de părere că Academia Suedeză a luat măsuri suficiente după izbucnirea acestui scandal sexual.



"Cred că (acceptarea revizuirii statutului) a fost un pas în direcţia bună, însă Academia mai are de făcut şi alţi paşi. Aşadar, lucrurile nu arată chiar bine", a spus el.



În plus faţă de demisiile unor membri, alţi membri ai Academiei Suedeze, inclusiv Katarina Frostenson, au decis să nu se mai implice în activităţile instituţiei, ca o consecinţă a scandalului.



Lars Heikensten consideră că ar fi benefic ca mai mulţi membri ai Academiei Suedeze să demisioneze, însă a refuzat să facă declaraţii suplimentare pe această temă.



Într-un an obişnuit, instituţia suedeză ar fi trebuit să înceapă deja în această perioadă selectarea candidaţilor la premiul Nobel pentru literatură din 2019, însă tulburările prin care instituţia a trecut în 2018 au determinat blocarea acestui demers.



Lars Heikenstein a mai avertizat că dacă Academia Suedeză nu va remedia aceste probleme cât mai curând, atunci instituţia nu va mai avea dreptul de a atribui premiul Nobel pentru literatură nici în 2019.



"Cu siguranţă, sperăm că Academia Suedeză va putea în cele din urmă să atribuie premiul pentru literatură în 2019, iar noi lucrăm din greu pentru ca acest lucru să se întâmple. Însă, dacă lucrurile nu vor fi remediate rezonabil de repede... cel mai probabil, în acest caz, va exista încă o amânare. Însă acesta ar fi un lucru foarte nefericit", a mai spus directorul executiv al Fundaţiei Nobel.

