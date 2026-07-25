Accident aviatic lângă Bremen: Un avion de mici dimensiuni s-a prăbuşit peste o casă

Doi ocupanţi ai unui avion de mici dimensiuni au murit sâmbătă după ce aparatul s-a prăbuşit peste acoperişul unei case în nord-vestul Germaniei, a anunţat poliţia, relatează agenţiile dpa şi AFP.

Avionul uşor s-a prăbuşit sâmbătă dimineaţă într-o zonă rezidenţială din localitatea Ganderkesee, în apropierea oraşului Bremen. Locatarii casei peste care s-a prăbuşit avionul nu erau acolo în acel moment.

Poliţia a anunţat iniţial un deces şi o persoană dispărută, dar în urma căutărilor a confirmat în cursul serii moartea ambilor ocupanţi ai avionului, doi bărbaţi în vârstă de 65 şi, respectiv, 77 de ani.

Avionul pare că s-a prăbuşit la scurt timp după ce decolase de la Bremen, dar cauza accidentului urmează să fie stabilită în urma investigaţiei.

Editor : Sebastian Eduard