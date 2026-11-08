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Accident feroviar în Egipt, după coliziunea a două trenuri: patru morți și 88 de răniți. Un mecanic de locomotivă, printre victime

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accident feroviar egipt
Accident feroviar în Egipt. Foto: Profimedia
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Două trenuri de călători s-au ciocnit duminică la aproximativ 76 km sud de Cairo, provocând moartea a cel puțin patru persoane și rănirea a 88, a declarat Ministerul Sănătății din Egipt, relatează Reuters. Un mecanic de locomotivă din Egipt se numără printre victimele coliziunii.

Autoritatea feroviară de stat a declarat că un tren care circula de la Giza spre Fayoum a lovit din spate un alt tren care se îndrepta de la Cairo spre Aswan, provocând deraierea mai multor vagoane.

Președintele Abdel Fattah al-Sisi a dispus o anchetă rapidă și a declarat că orice persoană găsită vinovată de neglijență ar trebui să răspundă pentru faptele sale, potrivit unei declarații separate.

Echipele de intervenție de urgență înlăturau resturile pentru a restabili circulația pe linia Cairo-Egiptul de Sus, a declarat autoritatea feroviară, fără a oferi însă vreo indicație cu privire la durata acestei operațiuni.

Conform agenției locale de știri al-Masry al-Youm, coliziunea a avut loc între stațiile Kafr Ammar și Al-Raqqa, notează BBC.

Un mecanic de locomotivă din Egipt se numără printre victimele coliziunii, potrivit Ministerului Sănătății.

Nu se știe încă ce a provocat accidentul. La fața locului se află peste 70 de ambulanțe, precum și utilaje de ridicare grele.

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Editor : A.M.G.

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