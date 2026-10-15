Accident la intrarea în Eurotunel, în Franța: 19 răniți după ce un microbuz a fost lovit de un tren de marfă

Un accident grav s-a produs joi seară, în jurul orei locale 20:00 (21:00, ora României), aproape de intrarea în Tunelul Canalului Mânecii, a anunţat prefectura din Pas-de-Calais, Franța. Potrivit primelor informaţii, cel puţin 19 persoane au fost rănite în accident, inclusiv şoferul microbuzului. Traficul feroviar de persoane prin Eurotunel nu este afectat, potrivit BBC.

Un microbuz care transporta pasageri s-a răsturnat pe o trecere la nivel cu calea ferată, înainte de a fi lovit de un tren de marfă.

Subprefectul din Calais este la faţa locului. Printre răniţi, cinci sunt în stare de „urgenţă absolută", dar „vor fi cu siguranţă retrogradaţi la urgenţă relativă", viaţa niciunuia nefiind în pericol, a precizat oficialul francez.

Editor : B.E.