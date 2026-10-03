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Accident minier în Turcia: cinci oameni au murit în urma prăbușirii unei mine de cărbune în vestul țării

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Această fotografie prezintă o imagine de ansamblu a minei de cărbune IMBAT, unde cinci mineri și-au pierdut viața în urma unei prăbușiri în districtul Soma din Manisa, la aproximativ 100 de kilometri nord-est de orașul turistic Izmir, pe 2 octombrie 2026. Foto: Murat Kocabas / AFP / Profimedia
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Cinci persoane au murit în urma prăbuşirii unei mine de cărbune în vestul Turciei, ca urmare a unor lucrări de amenajare, a aflat AFP vineri de la surse locale şi sindicale, după descoperirea a trei noi cadavre.

„Operaţiunile de căutare şi salvare desfăşurate după prăbuşirea minei din districtul Soma s-au încheiat, iar cadavrele celor trei mineri care erau blocaţi au fost găsite”, a precizat biroul guvernatorului local pe X.

Accidentul s-a produs joi, la ora prânzului, într-o mină din provincia Manisa, la aproximativ o sută de kilometri de staţiunea balneară Izmir, notează News.ro.

Şapte mineri au rămas blocaţi în urma prăbuşirii minei. Echipele de salvare au reuşit să-i extragă în viaţă doar pe doi dintre ei, care au fost internaţi în spital. Alte două cadavre fuseseră deja recuperate de echipele de salvare. Ministrul Justiţiei, Akin Gürlek, a dispus deschiderea unei anchete.

Potrivit unui reprezentant sindical care a solicitat anonimatul de teama unor represalii, „producţia de cărbune în zonele deja exploatate ale minei era în scădere. Prin urmare, compania dezvolta o nouă secţiune”. Potrivit acestuia, „această secţiune nu era încă operaţională”. Totuşi, el a declarat pentru AFP că liderii companiei se aflau sub presiune financiară, „ceea ce sporea şi mai mult presiunea pentru accelerarea” lucrărilor.

El a precizat că „muncitorii săpau sub un tunel de ghidare”, ceea ce a fragilizat structura, înainte de a fi îngropaţi.

Într-un accident separat, un alt miner a murit vineri în urma prăbuşirii unei mine ilegale dintr-un orăşel din nord-vestul ţării, pe coastele Mării Negre, potrivit presei locale.

Soma a fost deja scena celei mai grave catastrofe miniere din istoria Turciei în 2014, când 301 de mineri au murit din cauza intoxicaţiei cu monoxid de carbon în urma unui incendiu subteran declanşat de o explozie. Mărturiile a numeroşi mineri şi mai multe rapoarte tehnice au evidenţiat o serie de încălcări elementare ale normelor de siguranţă, în special lipsa detectoarelor de monoxid de carbon. După acest accident mortal, guvernul a adoptat de urgenţă o reformă menită să îmbunătăţească condiţiile de muncă ale minerilor.

Editor : B.E.

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