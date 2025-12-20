Live TV

Video „Acest avion nu va decola până când nu vom primi ceea ce ni se cuvine”. De ce a refuzat un pilot din Mexic să-și facă meseria

Data publicării:
Cockpit,View,Of,Modern,Airplane,In,Flight,During,The,Sunset.
Foto: Shutterstock

Autoritatea mexicană pentru aviaţie civilă a deschis o anchetă vineri, după ce un pilot de linie a refuzat să decoleze pentru a denunţa cinci luni de salarii neplătite, aşa cum le-a explicat zecilor de pasageri aflaţi la bord, informează AFP.

„Acest avion nu va decola până când nu vom primi ceea ce ni se cuvine”, a declarat pilotul într-un anunţ adresat pasagerilor, potrivit unui videoclip difuzat online de un pasager şi care a devenit viral, dar a cărui origine nu a putut fi verificată în mod independent.

Aeroportul internaţional Benito Juarez din Ciudad de Mexico a confirmat un incident în jurul orei 15:00 locale (21:00 GMT) pe zborul GMT780 al companiei aeriene Magnicharters, care urma să facă legătura între capitală şi staţiunea balneară Cancun (sud-est) din Caraibe. Acesta a precizat pe reţeaua socială X că o anchetă era condusă de agenţia de aviaţie civilă (AFAC), notează News.ro.

Aceasta din urmă a precizat într-un comunicat că zborul a încercat mai întâi să decoleze fără succes din cauza unei „probleme minore la aparat”. Echipajul a fost apoi înlocuit şi în acel moment „pilotul a făcut o declaraţie pasagerilor”, potrivit autorităţii de reglementare.

Potrivit presei mexicane, căpitanul a fost reţinut, lucru care nu a fost confirmat de AFAC, în timp ce pasagerii au fost evacuaţi.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

În videoclipul online, pilotul se identifică drept Edgar Macias şi explică motivele acţiunii sale şi detaliile situaţiei sale profesionale.

El afirmă că i se datorează mai mult de cinci luni de salariu şi cheltuieli de deplasare şi că nici el, nici colegii săi nu beneficiază de protecţia unui sindicat. „Îmi pare rău pentru voi, pentru că nu meritaţi asta. Lucrez pentru această companie aeriană de aproape trei ani şi nu am ratat niciun zbor”, a declarat Macias în faţa pasagerilor, adăugând că este tatăl a trei copii.

