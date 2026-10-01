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Acoperământul Maicii Domnului 2026: Sărbătoare cu cruce roșie în calendar. Ce este bine să faci pe 1 octombrie

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Acoperământul Maicii Domnului 2026. Sursă Foto Getty Images
Acoperământul Maicii Domnului 2026. Sursă Foto Getty Images
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Din articol
Ce semnificație are sărbătoarea Acoperământul Maicii Domnului 2026 Tradiții și obiceiuri de Acoperământul Maicii Domnului 2026 Rugăciune pe care o poți rosti de Acoperământul Maicii Domnului

Sărbătoarea Acoperământului Maicii Domnului este celebrată pe 1 octombrie 2026 și amintește, în tradiția ortodoxă, de ocrotirea oferită de Fecioara Maria credincioșilor. Cunoscută în popor și sub numele de „Pocroave”, aceasta zi are o semnificație spirituală aparte și este asociată cu rânduieli, credințe și obiceiuri transmise de generații.

Praznicul este înscris cu cruce roșie în calendarul ortodox începând din 2015, în urma unei hotărâri adoptate de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în anul 2014.

Ce semnificație are sărbătoarea Acoperământul Maicii Domnului 2026

„Acoperământul Maicii Domnului amintește de arătarea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu în biserica din Vlaherne, Constantinopol, în timpul unei privegheri de noapte. Potrivit tradiției bisericii, Sfântul Andrei cel Nebun pentru Hristos și ucenicul său, Epifanie, au văzut-o pe Maica Domnului în văzduh, înconjurată de îngeri și sfinți, rugându-se pentru oamenii aflați în biserică. Ea și-a întins cinstitul omofor asupra mulțimii, gest care a devenit simbolul apărării și al grijii sale față de cei care îi cer ajutorul.

Semnificația sărbătorii este strâns legată de mijlocirea, protecția și sprijinul oferit de Maica Domnului prin rugăciune. Omoforul întins peste oameni reprezintă, în înțelegerea bisericii, un acoperământ duhovnicesc, o imagine a apărării de rău și a nădejdii în ajutorul primit prin mijlocirea ei înaintea lui Dumnezeu. Astfel, ziua de 1 octombrie este pentru credincioși un prilej de reculegere și de rugăciune pentru pace sufletească, sănătate și binecuvântare.” , a explicat preotul Marius Oblu

Ce înfățișează icoana și ce simboluri apar

Icoana Acoperământului Maicii Domnului o înfățișează pe Fecioara Maria cu mâinile ridicate în rugăciune și cu vălul întins deasupra mulțimii. În jurul său sunt reprezentați îngeri și sfinți, iar printre figurile centrale se află Sfântul Andrei cel Nebun pentru Hristos și ucenicul său, Epifanie, cei care, potrivit tradiției, au fost martorii arătării Maicii Domnului în biserica Vlaherne.

În partea inferioară apar Apostoli, sfinte femei, mucenici și monahi, adunați în jurul celor doi martori. Vălul întins peste mulțime este elementul central al icoanei și domină întreaga reprezentare.

Tradiții și obiceiuri de Acoperământul Maicii Domnului 2026

Sărbătoarea este însoțită, pe lângă însemnătatea sa religioasă, de numeroase tradiții și obiceiuri populare păstrate de-a lungul timpului.

Sărbătoare cu cruce roșie în calendarul ortodox

„Ziua de 1 octombrie, marcată cu cruce roșie în calendarul ortodox, reprezintă un moment de rugăciune, recunoștință și apropiere de Dumnezeu. Credincioșii sunt îndemnați să lase pentru o clipă grijile cotidiene și să își îndrepte gândurile către familie, sănătate și cei aflați în nevoie.

Participarea la slujbele oficiate în biserică, aprinderea unei lumânări și rostirea rugăciunilor se numără printre modalitățile prin care este cinstită această zi. Pentru mulți credincioși, rugăciunea devine un prilej de liniște sufletească și de întărire a credinței, atât pentru propriile nevoi, cât și pentru binele celor dragi.

Totodată, potrivit rânduielii religioase și tradiției populare, muncile gospodărești care pot fi amânate sunt evitate, ziua fiind dedicată în primul rând rugăciunii, odihnei și reculegerii.

Credințe populare respectate de 1 octombrie

În lumea satului românesc, ziua era asociată cu trecerea către sezonul rece și cu încheierea treptată a muncilor agricole. Gospodăriile erau pregătite pentru iarnă, iar recoltele strânse în timpul toamnei erau puse la adăpost.

În unele zone, mesele de sărbătoare includeau fructe ale sezonului, precum mere, struguri, gutui și prune, privite drept roade ale toamnei.
În jurul acestei date s-au păstrat și credințe populare despre vreme. Un timp senin era considerat semn al unei ierni mai blânde, în timp ce frigul sau ploile erau asociate cu un sezon rece mai aspru. ”, a conchis Părintele

Rugăciune pe care o poți rosti de Acoperământul Maicii Domnului

„Acoperă-ne pe noi cu Acoperământul tău, Preasfântă Fecioară, în ziua răutăţilor noastre. Acoperă-ne în toate zilele noastre și mai ales în ziua cea rea, când sufletul de trup se va despărţi, de faţă să ne stai întru ajutor şi să ne acoperi pe noi de duhurile cele rele din văzduh, de sub cer şi din ziua înfricoşătoarei judecăţi. Să ne acoperi pe noi întru ascunsul Acoperământului tău”.

Editor : M.C.

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