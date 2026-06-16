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Analiză Acordul cu Trump, colac de salvare pentru Mojtaba Khamenei, liderul suprem al Iranului. Ce efecte ar produce ridicarea sancțiunilor

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Colaj Donald Trump și Mojtaba Khamanei. Foto: Profimedia

Iranul a băut dintr-o „cupă otrăvită” pentru a face pace cu Irakul în 1988, după un război dezastruos care a durat un deceniu. Un an mai târziu, fondatorul Republicii Islamice, ayatollahul Khomeini, a murit, lăsând țara într-o stare de dezordine la un deceniu după ce l-a răsturnat pe șah. Erau zorii celei de-a Doua Republici, scrie The Times.

Ayatollahul Khamenei a apărut ca succesor al lui Khomeini, bucurându-se de loialitatea radicalilor și conservatorilor țării, în timp ce Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC), o forță pretoriană de zeloți care au condus bătăliile din conflict, și-a desfășurat aripile. La celălalt capăt al spectrului politic al regimului, o aripă reformistă a prins contur și a câștigat ocazional alegeri prezidențiale.

Ani de zile, observatorii au încercat să ghicească venirea celei de-a Treia Republici, în timp ce sancțiunile slăbeau țara și protestele în masă izbucneau la fiecare câțiva ani. Se presupunea că Khamenei, în vârstă de 85 de ani, va muri de moarte naturală, nu într-un atac aerian israelian. Întrebarea cine i-ar putea succeda - și ce direcție ar putea lua - avea să definească caracterul noului regim.

Acum ar putea avea răspunsul, după ce războiul dintre SUA și Israel a produs un regim și mai încurajat, condus de fiul lui Khamenei, Mojtaba.

Farzan Sabet, expert în Iran și cercetător-șef la Institutul de Studii Postuniversitare din Geneva, a afirmat: „Această tranziție a avut loc acum. A fost finalizată. În același timp, aș spune că nu avem o idee clară despre cum va arăta a treia Republică Islamică.”

Incertitudinea provine dintr-un nou regim modelat de război. Mojtaba Khamenei, liderul suprem, nu a mai fost văzut sau auzit de când i-a succedat tatălui său. Se spune că deține controlul și se ascunde pentru a evita soarta tatălui său, după ce a suferit răni în acel atac, dar stilul său de conducere rămâne un mister.

„Nu cred că este la fel de implicat sau un micromanager la fel de mult în acest moment ca tatăl său”, a spus Sabet.

Cert este că noul regim pare dominat de intransigenți și comandanți ai IRGC, adunați în consiliul suprem de securitate națională, prezidat nominal de președintele relativ moderat Masoud Pezeshkian.

Dacă procesul lor decizional pe parcursul războiului oferă vreun indiciu, noul regim, cel puțin deocamdată, a folosit mai mult consolidarea consensului decât precedentul regim, condus pe verticală de Khamenei.

Dr. Sanam Vakil, care conduce programul pentru Orientul Mijlociu la Chatham House, a declarat: „Cred că structura puterii este orizontală și este fracționalizată, așa cum a fost întotdeauna. Există diferite facțiuni care trebuie să lucreze împreună și să obțină un consens. Reformiștii, pragmatiștii, conservatorii și cei de linie dură.”

Cheia acestui proces este președintele parlamentului, Mohammad-Bagher Ghalibaf, care a condus negocierile cu SUA și a fost prezentat ca un pragmatist relativ. Ghalibaf, spun analiștii, a preluat rolul de coordonator care încearcă să găsească un consens între facțiuni înainte ca Khamenei să-și dea acordul.

„A devenit imaginea regimului, deși nu aș spune că este liderul sau cel care ia decizii. Este mai degrabă cel care construiește consensul”, a spus Sabet.

Supraveghetorul este Ghalibaf Ahmad Vahidi, comandantul intransigent al IRGC, despre care analiștii spun că și-a sporit puterea prin război. Alte figuri includ pe Hossein Taeb, un cleric intransigent și fost șef al serviciilor secrete, care se bucură de o relație strânsă cu liderul suprem și cu Ghalibaf, conform rapoartelor.

Cei care pierd sunt reformatorii și moderații, cum ar fi președintele. Însă mult va depinde de finalizarea acordului cu SUA și de ridicarea sancțiunilor paralizante impuse Iranului de președintele Donald Trump, în timp ce acesta încearcă să se redreseze după un război care a provocat pagube de 250 de miliarde de dolari, conform unor estimări.

Esfandyar Batmanghelidj, fondatorul și directorul executiv al Fundației Bourse & Bazaar, un think tank economic, a declarat: „În cea mai mare parte a șase luni, țara s-a confruntat cu un șoc semnificativ la nivelul lanțurilor de aprovizionare. Având în vedere incertitudinea din jurul războiului, companiile și-au închis activitatea sau au concediat angajați, iar gospodăriile au redus cheltuielile și au transformat economiile în valută forte.” Economia se preconizează că se va contracta cu 6,1% în acest an, potrivit Fondului Monetar Internațional.

Chiar și înainte de război, economia Iranului părea să se îndrepte spre colaps. Pezeshkian a recunoscut că nu are soluții pentru a redresa economia, protestele culminând cu o revoltă la nivel național în ianuarie.

Un acord durabil cu SUA ar putea salva regimul, deși șansele unui acord permanent care să ridice toate sancțiunile par puțin probabile deocamdată.

Iranul susține că acordul preliminar, care este așteptat să fie semnat vineri, va debloca miliarde de dolari din fondurile înghețate deținute de băncile din Golf și va ridica sancțiunile asupra vânzărilor de petrol. Aceste venituri, însă, ar păli în comparație cu sumele necesare pentru salvarea economiei. Iranul a insistat asupra fondurilor ca dovadă a conceptului.

„Ceea ce trebuie reținut este că concesiile economice pe care le obține Iranul nu sunt neapărat menite să ofere Iranului o scutire de sancțiuni și de daunele cauzate în timpul războiului, ci sunt concepute ca o modalitate de a testa angajamentul SUA în ceea ce privește capacitatea de a oferi mai multă scutire dacă se ajunge la un acord complet”, a declarat Batmanghelidj.

„Dacă economia iraniană ar fi deblocată prin eliminarea sancțiunilor secundare ale SUA și, eventual, a sancțiunilor primare ale SUA, puterea fundamentală a economiei iraniene ar fi prezentă”, a spus el. Acest lucru ar putea duce „spre o perioadă susținută de creștere economică”.

Există însă multe motive pentru a ne îndoi că se va ajunge la un acord final, inclusiv lipsa de atenție a lui Trump și nerăbdarea sa față de negocierile tehnice, precum și presiunea din partea consilierilor și aliaților săi de linie dură din Israel, care se opun acordului.

Fără o ridicare a sancțiunilor, noul regim nu va avea niciun răspuns la o criză economică agravată acum de război. În acest caz, a Treia Republică ar putea fi și mai brutală, pe măsură ce intransigenții își consolidează pozițiile și reprimă disidența.

Editor : Ș.R.

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