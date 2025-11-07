Directorul general al Tesla, Elon Musk, a obţinut joi o victorie importantă, după ce acţionarii au aprobat planul de remunerare de 878 miliarde de dolari în următorul deceniu, sprijinind viziunea sa de transformare a producătorului american de vehicule electrice (EV) într-un gigant axat pe robotică şi inteligenţă artificială (AI), transmite Reuters.

După închiderea şedinţei de joi a Bursei de la New York, acţiunile Tesla au crescut cu aproximativ 2%. Peste 75% dintre acţionari au votat în favoarea planului, scrie Agerpres.

La aflarea veștii Musk a reacționat, ca de obicei, euforic.

Un vot pozitiv

Acest vot, spun analiştii, este pozitiv pentru acţiunile Tesla, a căror valoare depinde de viziunea lui Musk legată de vehiculele autonome, extinderea serviciilor de robotaxi în SUA şi vânzarea de roboţi umanoizi, deşi retorica lui de extremă dreapta a afectat marca Tesla anul acesta.

Obiectivele lui Musk în următorul deceniu includ: vânzări de 20 de milioane de vehicule electrice, operarea a un milion robotaxi, vânzări de un milion de roboţi umanoizi şi un profit de 400 miliarde de dolari. De asemenea, capitalizarea bursieră a Tesla ar urma să crească semnificativ, prima dată la 2.000 miliarde de dolari (de la 1.00 miliarde de dolari în prezent), apoi până la 8.500 miliarde de dolari.

Conform noului plan, Musk ar putea câştiga 878 miliarde de dolari în următorul deceniu. El va primi acţiuni în valoare de 1.000 miliarde de dolari dar va trebui să facă și unele plăţi către Tesla.

Fondul suveran de investiţii al Norvegiei anunţase că va vota împotriva aprobării planului de remunerare pentru Elon Musk, care ar urma să fie recompensat semnificativ, dacă firma va atinge o serie de obiective de performanţă ambiţioase.

Este cea mai mare remunerație primită vreodată de un director general, pe care criticii au descris-o ca fiind excesivă.

Consiliul de Administraţie al Tesla a presat acţionarii să aprobe planul, iar preşedintele Robyn Denholm a avertizat că Musk ar putea părăsi compania dacă este respinsă remuneraţia sa.

„Deşi apreciem valoarea semnificativă creată sub conducerea vizionară a lui Elon Musk, suntem îngrijoraţi de valoarea totală a planului de remunerare”, a informat Fondul suveran de investiţii al Norvegiei. Acesta este al şaptelea mare deţinător de acţiuni Tesla, cu o participaţie de 1,12%, evaluată la 17 miliarde de dolari, şi a votat împotrivă şi la precedentul plan de remunerare al lui Musk, care, drept răzbunare, a refuzat să se ducă la o conferinţă în Oslo.

Fondul suveran de investiţii al Norvegiei este cel mai mare din lume, în condiţiile în care deţine active de 2.100 miliarde de euro.

Cum stă Tesla la bursă

Tesla, producătorul american de vehicule electrice (EV), a înregistrat un nou declin al profitului în trimestrul trei din 2025, de 37%, în pofida vânzărilor record.

Compania condusă de Elon Musk a raportat un profit net de 1,37 miliarde de dolari în perioada iulie-septembrie 2025, în timp ce veniturile au urcat cu 12%, la aproape 28,1 miliarde de dolari, depăşind estimările analiştilor. Totuşi, câştigurile ajustate pe acţiune s-au situat la 0,50 dolari, în timp ce analiştii se aşteptau la 0,55 dolari. Veniturile totale au urcat la 28,1 miliarde de dolari, în timp ce analiştii se aşteptau la 26,37 miliarde de dolari.

În SUA, cumpărătorii de vehicule electrice s-au grăbit să beneficieze de creditul fiscal de 7.500 de dolari înainte de a expira la 30 septembrie, astfel încât Tesla a realizat în trimestrul trei din 2025 vânzări record, după luni de declin. Livrările au urcat în ritm anual cu 7,4%, la 497.099 vehicule. În fiecare din primele trimestre din acest an livrările Tesla au scăzut cu aproximativ 13%.

Cu toate acestea, Tesla este cel mai valoros producător auto mondial, cu o capitalizare bursieră de aproximativ 1.450 miliarde de dolari.

