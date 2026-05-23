Live TV

Activiștii din flotila pentru Gaza acuză Israelul: „Am fost bătuți și electrocutați în detenție”. Reacția guvernului de la Tel Aviv

Data publicării:
flotila-ajutor gaza
Ministerul Afacerilor Externe al Israelului a confirmat pe X că a avut loc un raid asupra flotei. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

Activiştii sud-africani, care au fost reţinuţi în momentul în care ambarcaţiunile lor au fost interceptate în timp ce încercau să încalce blocada impusă de Israel asupra Fâşiei Gaza, au afirmat că au fost bătuţi şi torturaţi de soldaţii israelieni, relatează AP. Flotila Globală Sumud, formată din 50 de ambarcaţiuni, a fost interceptată în apele internaţionale, la aproximativ 400 de kilometri de coastele Israelului, în timp ce încerca să spargă blocada şi să livreze ajutoare palestinienilor din Gaza.

Potrivit activiştilor, care au fost întâmpinaţi de susţinătorii pro-palestinieni şi de familiile lor la sosirea lor în Africa de Sud din Turcia sâmbătă dimineaţă, unii dintre ei au fost chiar electrocutaţi în timp ce erau interogaţi cu privire la participarea lor la flotilă, anunță news.ro.

Ei au spus că mulţi dintre ei au fost supuşi unui tratament şi mai dur atunci când soldaţii au aflat că erau din Africa de Sud, o ţară care a chemat Israelul în faţa Curţii Internaţionale de Justiţie şi l-a acuzat de comiterea unui genocid în Gaza. Activistul Faizel Moosa a mărturisit:

Ni s-a refuzat accesul la apă pentru o perioadă. Ne-au dat mâncare, dar era mâncare improprie pentru consumul uman. Ni s-a refuzat accesul la toalete timp de multe ore, iar în clipa în care am început să protestăm, s-a tras asupra noastră cu gloanţe de cauciuc

Moosa, un fost activist anti-apartheid din perioada luptei de eliberare a Africii de Sud împotriva dominaţiei minorităţii albe, a declarat că tratamentul la care au fost supuşi în timpul detenţiei a fost cel mai cumplit pe care l-a trăit vreodată.

„Deşi am fost deţinut sub regimul apartheidului, această experienţă a fost mult mai groaznică. Asta demonstrează exact prin ce trec palestinienii zi de zi”, a declarat Moosa.

Potrivit activiştilor, aceştia au fost reţinuţi timp de câteva zile în închisoarea K’tziot, unde unii dintre ei au fost electrocutaţi.

Activistul Qutb Hendricks a solicitat guvernului sud-african să exercite presiuni asupra Israelului prin interzicerea vânzării de cărbune şi a altor bunuri către această ţară.

Guvernul israelian a negat acuzaţiile de maltratare a persoanelor reţinute, afirmând că acestea sunt „falsă şi lipsite în totalitate de orice temei”.

Citește și:

Încă o țară europeană îi interzice ministrului israelian Ben Gvir accesul pe teritoriul său, în urma scandalului flotilei pentru Gaza

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
maia sandu sustine un discurs
1
Maia Sandu, despre aderarea Republicii Moldova la UE: „Dacă acest lucru nu va funcţiona...
bataie centrul vechi ucraineni motoclisti romani jandarmi
2
Bătaie în Centrul Vechi din Capitală între ucraineni și o bandă de motocicliști români...
Peter Magyar.
3
Peter Magyar: După războiul din Ucraina, toată Uniunea Europeană va reveni la gazul...
alexandru rogobete sustine o conferinta de presa
4
Alexandru Rogobete, apel către politicieni: „Înţeleg că tranşeele par adânc săpate, dar...
cnair
5
Încă un buget respins de Radu Miruță. Ministrul refuză propunerea CNAIR, care vrea să...
FOTO Andreea Bălan și Victor Cornea au plecat din România, după au făcut nunta
Digi Sport
FOTO Andreea Bălan și Victor Cornea au plecat din România, după au făcut nunta
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Building Struck by Iranian Ballistic Missile During Barrage in Petah Tikva, Israel - 16 Jun 2025
Încă o țară europeană îi interzice ministrului israelian Ben Gvir accesul pe teritoriul său, în urma scandalului flotilei pentru Gaza
Mașini distruse de militanții Hamas în timpul atacului din 7 octombrie
Israelul a înființat o unitate specială de elită pentru a-i vâna pe teroriștii care au participat la atacul din 7 octombrie 2023
Hebron, West Bank, Palestine, April 25, 2026 Military surveillance structures and residential buildings occupied by Israeli forces in the Old City of
Guvernul olandez blochează importurile de produse din coloniile israeliene din Cisiordania
Secretarul de stat american, Marco Rubio.
Trump este „foarte dezamăgit” de NATO în legătură cu reacția la războiul cu Iranul, spune Marco Rubio
Building Struck by Iranian Ballistic Missile During Barrage in Petah Tikva, Israel - 16 Jun 2025
Ministrul israelian Ben Gvir, condamnat la nivel internațional după ce i-a umilit pe activiștii flotilei pentru Gaza. Reacția României
Recomandările redacţiei
INSTANT_GUVERN_BRIEFING_03_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Bolojan avertizează: „România pierde toți banii dacă proiectele PNRR...
ambulanta judeteana
Detalii în exclusivitate: Nereguli grave ies la iveală în cazul...
vladimir putin
„Ceasul ticăie pentru Putin. Mai are 5 luni”. Avertismentul șefului...
Cojocaru Petru Bogdan
Șeful PSD Iași, Bogdan Cojocaru, după vizita lui Ilie Bolojan în...
Ultimele știri
Alertă lansată de Zelenski: Rusia ar pregăti un atac major cu racheta hipersonică Oreșnik. Unde ar urma să lovească
Qatar avertizează Iranului că libertatea de navigaţie prin Strâmtoarea Ormuz nu este „negociabilă”
Ilie Bolojan: Eliminând risipa și privilegiile vom transmite ideea că acolo unde e un liberal este ordine
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
A slăbit 136 kg și a izbucnit în plâns într-o cabină de probă. Motivul emoționant pentru care mii de femei au...
Cancan
125 de lei în plus la pensie pentru toți pensionarii români din această categorie, de la 1 iulie 2026
Fanatik.ro
Gloria Bistrița a detronat-o pe CSM București și a câștigat în premieră titlul de campioană. România, trei...
editiadedimineata.ro
Incidentele cu drone din spațiul NATO devin combustibil pentru dezinformarea rusă
Fanatik.ro
Adevărul despre oferta Craiovei pentru Gertmonas! Rotaru: “A fost o strategie! Și Cupa le-am pus-o pe teren...
Adevărul
Avertismentul Comisiei Europene, „tradus” de economiști: „Nu avem un infarct economic, ci o stagflație...
Playtech
Cum schimbi cel mai avantajos lei în euro în 2026. Trucurile folosite de români pentru curs mai bun
Digi FM
Elena Merișoreanu, adevărul despre intervențiile estetice la 78 de ani: „Îmi place să mă îngrijesc”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"Telenovela" Radu Drăgușin s-a încheiat! ADIO, Tottenham
Pro FM
Rihanna și-a făcut un tatuaj desenat chiar de copiii ei. Poate părea banal sau chiar absurd, dar pentru ea e...
Film Now
Prima imagine din „The Resurrection of the Christ”. Mel Gibson: E mai mult decât un film, este misiunea mea...
Adevarul
Restaurantul lui Pescobar din Londra, închis din cauza restanțelor la chirie
Newsweek
700 lei în plus la pensie pentru un pensionar cu grupe de muncă. Cum a învins Casa de pensii în instanță?
Digi FM
Ceas de un milion de euro, furat dintr-un celebru hotel din Cannes. Bijuteriile turiştilor bogaţi, tința...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 obiceiuri de dimineață la care un neurolog a renunțat. Cum îți sabotezi creierul fără să-ți dai seama
Digi Animal World
Ce înseamnă când pisica ta doarme la picioarele tale. Mulți stăpâni nu știau asta
Film Now
Antonio Banderas, reacție fermă după zvonurile privind probleme financiare: „Sunt foarte bine!” Cum justifică...
UTV
Vedetele din România au atras privirile la Cannes 2026. Mădălina Ghenea și Andreea Esca au strălucit pe...