Activiștii din flotila pentru Gaza acuză Israelul: „Am fost bătuți și electrocutați în detenție”. Reacția guvernului de la Tel Aviv

Activiştii sud-africani, care au fost reţinuţi în momentul în care ambarcaţiunile lor au fost interceptate în timp ce încercau să încalce blocada impusă de Israel asupra Fâşiei Gaza, au afirmat că au fost bătuţi şi torturaţi de soldaţii israelieni, relatează AP. Flotila Globală Sumud, formată din 50 de ambarcaţiuni, a fost interceptată în apele internaţionale, la aproximativ 400 de kilometri de coastele Israelului, în timp ce încerca să spargă blocada şi să livreze ajutoare palestinienilor din Gaza.

Potrivit activiştilor, care au fost întâmpinaţi de susţinătorii pro-palestinieni şi de familiile lor la sosirea lor în Africa de Sud din Turcia sâmbătă dimineaţă, unii dintre ei au fost chiar electrocutaţi în timp ce erau interogaţi cu privire la participarea lor la flotilă, anunță news.ro.

Ei au spus că mulţi dintre ei au fost supuşi unui tratament şi mai dur atunci când soldaţii au aflat că erau din Africa de Sud, o ţară care a chemat Israelul în faţa Curţii Internaţionale de Justiţie şi l-a acuzat de comiterea unui genocid în Gaza. Activistul Faizel Moosa a mărturisit:

Ni s-a refuzat accesul la apă pentru o perioadă. Ne-au dat mâncare, dar era mâncare improprie pentru consumul uman. Ni s-a refuzat accesul la toalete timp de multe ore, iar în clipa în care am început să protestăm, s-a tras asupra noastră cu gloanţe de cauciuc

Moosa, un fost activist anti-apartheid din perioada luptei de eliberare a Africii de Sud împotriva dominaţiei minorităţii albe, a declarat că tratamentul la care au fost supuşi în timpul detenţiei a fost cel mai cumplit pe care l-a trăit vreodată.

„Deşi am fost deţinut sub regimul apartheidului, această experienţă a fost mult mai groaznică. Asta demonstrează exact prin ce trec palestinienii zi de zi”, a declarat Moosa.

Potrivit activiştilor, aceştia au fost reţinuţi timp de câteva zile în închisoarea K’tziot, unde unii dintre ei au fost electrocutaţi.

Activistul Qutb Hendricks a solicitat guvernului sud-african să exercite presiuni asupra Israelului prin interzicerea vânzării de cărbune şi a altor bunuri către această ţară.

Guvernul israelian a negat acuzaţiile de maltratare a persoanelor reţinute, afirmând că acestea sunt „falsă şi lipsite în totalitate de orice temei”.

