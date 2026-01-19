Live TV

Actor suedez, care a jucat în zeci de filme americane, favorit la Oscar: „Trump este un omuleț care care suferă de megalomanie”

Stellan Skarsgård
Stellan Skarsgård a luat acum câteva zile premiul Globul de Aur pentru rolul său (secundar) din Sentimental Value. Foto: Profimedia

Actorul suedez Stellan Skarsgård a criticat încercările președintelui SUA de a anexa Groenlanda, numindu-l „un omuleț care a ajuns megaloman”.

Vorbind la premiile European Film Awards în weekend, actorul – acum favorit la câștigarea Oscarului pentru cel mai bun actor în rol secundar pentru rolul său din Sentimental Value – a calificat acțiunile lui Donald Trump drept „absurde”.

„Este absurd, nu-i așa?”, i-a spus el lui Artur Zaborski, de la publicația poloneză Interia. „Este un omuleț care suferă de megalomanie și încearcă să cucerească lumea”, a spus Skarsgård, care a invocat recentul supravegherea de către Trump a înlăturării de la putere a președintelui venezuelean Nicolás Maduro.

„A cucerit Venezuela, brusc, și asta pentru Chevron. Va cuceri Groenlanda pentru minerale. Este un criminal”, a spus el, conform The Guardian.

Skarsgård este originar din Suedia, a jucat în foarte multe filme americane precum „Dune”, serialul „Cernobîl”, „Mamma mia”, seriile „Răzbunătorii” sau „Pirații din caraibe”, dar și în producții europene precum „Nymphomaniac” sau „Melancholia”.

Björk, cântăreața islandeză și – la fel ca Skarsgård – o veterană a filmelor lui Lars von Trier, a criticat și ea președintele SUA, precum și Danemarca.

„Le doresc tuturor groenlandezilor succes în lupta lor pentru independență”, a scris ea pe rețelele de socializare. „Islandezii sunt extrem de ușurați că au reușit să se desprindă de danezi în 1944. Nu ne-am pierdut limba (copiii mei ar vorbi acum daneză) și simt o mare simpatie pentru groenlandezi”.

Ea a adăugat: „Colonialismul mi-a dat în repetate rânduri fiori de groază, iar posibilitatea ca compatrioții mei groenlandezi să treacă de la un colonizator crud la altul este prea brutală pentru a fi imaginată.”

