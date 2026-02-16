Live TV

Actorul american Robert Duvall a murit la vârsta de 95 de ani

Robert Duvall Foto: Profimedia

Actorul american Robert Duvall a murit la vârsta de 95 de ani, anunță site-ul american specializat în știri din showbiz tmz.com.

Actorul și regizorul Robert Selden Duvall s-a născut la 5 ianuarie 1931, în San Diego, statul California, potrivit unui profil al artistului publicat de Agerpres. A studiat actoria la Principia College, din Elsah, statul Illinois, instituție pe care a absolvit-o în 1953. Ulterior, timp de doi ani a activat în armată, fiind detașat în Coreea.

Revenit în țară, a studiat teatrul, sub coordonarea lui Sanford Meisner, la ''The Neighborhood Playhouse School of the Theatre'' în New York. A fost distribuit de Meisner în producția piesei ''The Midnight Caller'', de Horton Foot.

Primul său mare rol, Arthur Boo Radley, a fost consemnat în producția ''To Kill a Mockingbird'' (1962), adaptarea romanului best-seller al lui Harper Lee și care a obținut trei Oscaruri.

Talentul său actoricesc pe scenele din New York a fost recompensat, în 1965, cu distincția Obie (premii anuale acordate pentru interpretările teatrale pe scenele în afara Broadway-ului).

A jucat în producția ''The Chase'', în regia lui Arthur Penn, și în ''Countdown'', a lui Robert Altman, precum și în ''The Rain People'' (1969), în regia lui Francis Ford Coppola.

A fost primul actor care a jucat rolul maiorului Frank Burns în comedia lui Robert Altman despre războiul din Coreea - ''M.A.S.H.'' (1970).

A colaborat cu regizorul George Lucas, la debutul regizoral al acestuia, ''THX 1138'' (1971).

Lucrează, din nou, cu Francis Ford Coppola la ''The Godfather'' (1972), pentru această interpretare a primit prima sa nominalizare la Oscar.

În anii 1970, a avut o perioadă încărcată cu roluri diverse care i-au atestat versatilitatea, interpretări care l-au consacrat drept unul dintre cei mai căutați actori ai industriei de film americane. Amintim astfel: ''French Connection'' (1971), ''Tomorrow'' (1972), ''The Godfather: Part II'' (1974), ''The Killer Elite'' (1975), ''Network'' (1976), ''The Seven-Per-Cent Solution'' (1976), ''The Eagle Has Landed'' (1976).

Rolul ofițerului superior Kilgore în ''Apocalypse Now'' (1979), de Coppola, a sedimentat și mai mult importanța sa în industria filmului, obținând și cea de-a doua nominalizare la Oscar.

A primit alte nominalizări la prestigioasele statuete ale Academiei Americane de Film pentru rolurile din: ''The Great Santini'' (1979) și ''Tender Mercies'' (1983),

Pentru rolul Mac Sledge, un fost compozitor de muzică country care a dus o luptă crâncenă cu alcoolul și care i-a afectat cariera și viața personală, din pelicula ''Tender Mercies'', în regia lui Bruce Beresford, a obținut Oscarul.

Interpretarea Gus McCrae, în seria televizată ''Lonesome Dove'' (1989), i-a adus o nominalizare la premiile Emmy.

A jucat magistral în ''Stalin'' (1992) și în ''The Man Who Captured Eichmann'' (1996).

S-a dedicat industriei, rivalizând permanent pe marele ecran cu fostul său prieten Gene Hackman.

A semnat în calitate de regizor pentru producțiile: ''We're Not the Jet Set'' (1977), ''Angelo My Love'' (1983) ''Assassination Tango'' (2002).

În calitate de scenarist și regizor, dar în special ca actor a reușit o interpretare magistrală în pelicula ''The Apostle'' (1997), pentru care a primit cea de-a cincea nominalizare la Oscar.

Rolul secundar din producția ''A Civil Action'' (1998) i-a adus cea de-a șasea nominalizare pentru prestigioasa statuetă a Academiei Americane de Film.

Printre alte roluri ale sale se numără: Wayne în ''Crazy Heart'' (2009), Johnny Crawford în ''Seven Days in Utopia'' (2011), Cash în ''Jack Reacher'' (2012), Red în ''A Night in Old Mexico'' (2013), Joseph Palmer în ''The Judge'' (2014), Scott Briggs în ''Wild Horses'' (2015), Bolton în ''In Dubious Battle'' (2016), Tom Mulligan în ''Widows'' (2018), Mason Hawk în ''12 Mighty Orphans'' (2021), Rex Merrick în ''Hustle'' (2022), Jean Pepe în ''The Pale Blue Eye'' (2022).

Activitatea sa în slujba celei de-a șaptea arte a fost recompensată cu un Oscar, cu alte 61 de premii ale industriei și a mai fost selectat la 67 de nominalizări pentru alte distincții de specialitate.

