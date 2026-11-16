Actorul francez Gerard Depardieu și-a retras recursul în procesul de agresiune sexuală din 2025 și a prezentat scuze victimelor

Actorul francez Gérard Depardieu și-a retras luni recursul împotriva condamnării din 2025 pentru agresiune sexuală, recunoscându-și vinovăția și cerându-și scuze victimelor, relatează Reuters.

Într-o declarație, Depardieu a spus că a folosit adesea „umor vulgar și cu conotații sexuale” pe platoul de filmare și că acum și-a dat seama că „există o linie de demarcație între îndrăzneală și jignire”.

El a spus că le-a oferit „scuzele sale cele mai profunde și mai sincere tuturor celor care ar fi putut suferi ca urmare a acestui fapt”, adăugând că a ales să-și retragă recursul deoarece „a ajuns să-și dea seama că aparținea unei lumi care nu mai există”.

Depardieu – o figură marcantă a cinematografiei franceze, care a jucat în peste 200 de filme pe parcursul a cinci decenii, printre care „Green Card”, „Ultimul metrou” și „Cyrano de Bergerac” – a fost găsit vinovat de agresiune sexuală asupra a două femei pe platoul de filmare, în mai 2025.

El a primit o pedeapsă de 18 luni cu suspendare, judecătorul afirmând că acesta nu părea să fi înțeles impactul „traumatic” al comportamentului său.

Gérard Depardieu se confruntă în continuare cu perspectiva unui proces pentru presupusul viol al actriței Charlotte Arnould în 2018. El neagă vinovăția.

Editor : B.E.