Acuzații grave la adresa lui Cezar Ouatu, după audițiile X Factor. „Chiar îți este așa rușine că ești român?”

Cezar Ouatu a impresionat Marea Britanie la audițiile X Factor, de care a trecut în ropote de aplauze, cu patru de „Da” din partea juriului.

Cezar Ouatu a fost aplaudat în picioare la sfârșitul prestației de Simon Cowell, Robbie Williams, Ayda Williams şi Louis Tomlinson. Nici publicul nu a rămas indiferent la talentul românului, multe persoane fiind filmate cu lacrimi în ochi în timpul momentului.

VEZI AICI PRESTAȚIA LUI CEZAR OUATU DE LA AUDIȚIILE X FACTOR

Și românii au fost impresionați de prestația lui Ouatu. Însă sunt și voci din țară care îi reproșează că i-ar fi rușine că s-a născut în România. Asta după ce le-a spus juraților că a crescut în Italia. Cei din juriu au reținut acest lucru și au folosit expresii în italiană în timpul jurizării.

„Cezar, te-am admirat şi te admir de mult! Dar m-ai dezamăgit! Ai uitat că eşti român şi ai crescut aici, în Ploieşti? Chiar îţi este aşa ruşine că eşti român? Când am fost la concertele tale ne spuneai ce mândru eşti de originile tale, de familia ta. Ce s-a schimbat? Succes în continuare, italianule!“, „Felicitări, dar sunt mâhnită pentru faptul că îţi este ruşine că eşti român!“, „Felicitări, dar să înţeleg că nu mai eşti român?“, „Unlike pentru minciuna ieftină servită celor din juriu“, „Respect pentru interpretare, însă ruşine pentru negarea faptului că eşti român. Asta înseamnă umilinţa românului în faţa străinilor!“, au fost doar o parte dintre criticile pe care românii i le-au adus, strânse de cei de la Adevărul.

„Eu am spus că sunt româno-italian, am paşaport italian. Eu sunt din Ploieşti, dar am făcut Conservatorul la Milano. În această seară sunt aici, nu la Rai Uno. (...) Am plecat dintr-un cartier din Ploieşti şi am ajuns în Italia, unde am şi studiat. Am stat 18 ani în Italia şi în 2013 m-am reîntors să reprezint România la Eurovision şi atunci am decis să rămân aici“, s-a apărat Ouatu, invitat la o emisiune Antena 3.

