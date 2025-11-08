Ademenite în Rusia cu locuri de muncă în hoteluri, trimise în fabrici de drone: Malawi își caută tinerele. „Nu putem păstra tăcerea”

Malawi, o țară din sud-estul Africii, încearcă să dea de urma unor tinere care ar fi fost ademenite în Rusia cu promisiunea unor locuri de muncă în hoteluri, pentru a fi apoi forțate să asambleze drone kamikaze folosite împotriva Ucrainei, relatează TVP World.

Malawi este cea mai recentă dintr-un număr tot mai mare de țări africane care raportează cazuri similare legate de o inițiativă rusă de recrutare cunoscută sub numele de Alabuga Start.

Programul promovează oportunități de muncă și studiu în Zona Economică Specială Alabuga din Ielabuga, Tatarstan, dar a atras atenția întregii lumi după ce mai multe investigații jurnalistice au sugerat că sute de tinere au fost recrutate cu promisiunea unor burse de studiu, dar au fost puse să lucreze la asamblarea dronelor Shahed în condiții de muncă grele.

Se pare că programul vizează femeile cu vârste cuprinse între 18 și 22 de ani, în principal din Africa, dar și din America Latină și Asia de Sud-Est.

Agenția de investigații rusă Protokol afirmă că, din 2022, au fost recrutate aproximativ 350 de femei din 40 de țări, existând planuri de creștere a numărului acestora la 8.500. Printre recrutate se numără, potrivit afirmațiilor, femei din Malawi, Botswana, Kenya, Uganda, Nigeria, Rwanda, Sudanul de Sud, Africa de Sud, Tanzania, Zambia și Zimbabwe.

Alte estimări sugerează că cifrele ar putea fi mai mari. În luna mai, The Wall Street Journal a raportat că peste 1.000 de femei au fost recrutate din toată Africa pentru a lucra în fabricile de arme din Alabuga.

Serviciul de informații militare al Ucrainei (HUR) a estimat că fabrica din Tatarstan produce aproximativ 300 de drone Shahed-136 pe zi și că, anul trecut, peste 6.000 de drone de luptă și mii de drone momeală au ieșit de pe liniile sale de asamblare.

În luna august, Africa de Sud a anunțat o anchetă privind acest program și a avertizat cetățenii să nu se înscrie.

Botswana și Namibia au lansat anchete similare. În Malawi, problema a ieșit la iveală în octombrie, când ambasadorul țării în Rusia, Joseph Mpinganjira, a declarat presei locale că oficialii ruși au adus oficial la biroul său cereri de recrutare legate de Alabuga Start, așteptându-se ca el să „avanseze problema”.

Biroul Human Rights Watch din Africa de Sud a declarat pentru Nyasa Times că se consultă cu colegii din Moscova pentru a verifica afirmațiile potrivit cărora femeile din Malawi au fost recrutate în cadrul programului.

Comitetul consultativ pentru drepturile omului (HRCC), un organism local de supraveghere, a declarat că a contactat deja ministerele guvernamentale pentru a obține clarificări.

„Am discutat acest lucru cu miniștrii responsabili, dar se pare că nici măcar guvernul nu este conștient de faptul că unele fete din Malawi sunt captive într-o fabrică de drone”, a declarat Robert Mkwezalamba, președintele comitetului.

Surse din cadrul Parlamentului din Malawi au declarat pentru Nyasa Times că parlamentarii pregătesc o moțiune pentru a aborda în mod oficial această problemă. Un parlamentar, care a vorbit sub condiția anonimatului, a declarat că deputații intenționează să ceară explicații cu privire la modul în care au fost recrutate tinerele.

„Nu putem păstra tăcerea în această chestiune, deoarece este vorba despre viețile unor cetățeni”, a afirmat parlamentarul.

Rusia a apelat din ce în ce mai mult la cetățeni străini, în special din țările africane, pentru a-și susține baza industrială de apărare, în contextul în care se confruntă cu o penurie de forță de muncă determinată de mobilizarea militară și izolarea economică crescândă.

Analiștii spun că acest lucru face parte dintr-o strategie mai amplă a Kremlinului de a-și reface forța de muncă, de a stimula producția militară și de a-și extinde influența politică și economică în țările din sudul globului.

Institutul Robert Lansing, un grup de reflecție care analizează amenințările globale, cu accent pe războiul hibrid, a scris anul trecut că, în timp ce „Moscova critică Occidentul pentru colonialism în propaganda sa, exploatează în mod activ nu numai resursele naturale ale Africii, ci și populația acesteia – victimă a crizelor economice – prin înșelăciune”.

De la lansarea invaziei pe scară largă a Ucrainei în 2022, Moscova a fost acuzată și de utilizarea unor tactici înșelătoare pentru a atrage cetățeni străini să se alăture armatei sale.

Forțele ucrainene au declarat că au capturat combatanți din China și Coreea de Nord, iar la începutul acestei luni Kievul a afirmat că un cetățean indian în vârstă de 22 de ani care lupta pentru Rusia a fost reținut de trupele ucrainene.

