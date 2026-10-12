Live TV

Adidas a dat în judecată marca australiană White Fox pentru un design asemănător, dar cu patru dungi

Data actualizării: Data publicării:
White Fox
Foto: Federal Court of Australia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Adidas a dat în judecată marca australiană White Fox pentru vânzarea și promovarea de articole vestimentare cu un design cu patru dungi, susținând că acesta este „înșelător de similar” cu logo-ul distinctiv al mărcii germane.

Gigantul îmbrăcămintei sportive a declarat că a solicitat în repetate rânduri companiei White Fox să înceteze vânzarea și promovarea articolelor de îmbrăcăminte încă din luna martie, însă compania cu sediul în Sydney a refuzat, informează BBC.

Retailerul online de modă rapidă este popular în rândul adolescenților și tinerilor adulți din Australia, Marea Britanie și Statele Unite și s-a bazat pe panouri publicitare, reclame pe autobuze și influenceri – adesea studenți – pentru a-și spori vizibilitatea.

Vineri, la Curtea Federală, avocații White Fox au negat orice încălcare a dreptului de marcă.

Deși White Fox nu a depus încă o apărare formală, avocații săi i-au spus judecătorului Ian Jackman că firma intenționează să susțină că alte mărci australiene de renume, precum Cotton On, Sportscraft și Glassons, vând haine cu „dungi decorative similare”.

Avocații Adidas au declarat instanței că White Fox, prin promovarea și vânzarea articolelor de îmbrăcăminte cu patru dungi, a avut „intenția de a profita de reputația noastră”.

Conform informațiilor prezentate în instanță, se preconizează că procesul, care va dura între trei și patru zile, va avea loc la începutul anului viitor.

În cererea scrisă de acțiune, Adidas susține că modelul său cu trei dungi se bucură de o „reputație substanțială și valoroasă” în Australia, unde este înregistrat ca marcă comercială încă din 1957.

Acest lucru ar putea determina australienii să creadă că Adidas este asociată cu White Fox și că a aprobat designul respectiv, se afirmă în documente.

Compania afirmă că White Fox „creează o asociere în mintea consumatorilor” între cele două mărci sau, cel puțin, „se apropie periculos de limita legală”.

Adidas, care a raportat venituri de 24,8 miliarde de euro (21 miliarde de lire sterline; 28 miliarde de dolari) în 2025, solicită, de asemenea, despăgubiri, susținând că White Fox trebuie să îi plătească profitul obținut din vânzarea produselor, plus dobânzi și cheltuieli de judecată.

În 2013, Adidas a câștigat un proces împotriva Pacific Brands în Australia pentru vânzarea de pantofi cu patru dungi.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
elena mateescu, sefa anm
1
Reacția șefei ANM după raportul Corpului de Control care a găsit cheltuieli pe haine și...
caii sălbatici
2
La 40 de ani de la dezastru, Cernobîl a devenit ce nimeni nu anticipase: o rezervație...
Andrii Sybiha
3
Reacția ministrului ucrainean de externe la declarațiile făcute de Trump: „Zelenski se...
Elon Musk sare pe scenă la un miting pro-Trump
4
„A mers prea departe”. Musk îi cântă în strună lui Trump, după ce președintele SUA a...
Trump Meets President Zelenskyy of Ukraine and European Leaders
5
Răspunsul lui Zelenski la atacul dezlănțuit al lui Trump privind bombardamentele asupra...
La mai bine de 4 ani de la divorț, Shakira ar avea o nouă relație: e cu 12 ani mai tânăr și are 2,08 metri
Digi Sport
La mai bine de 4 ani de la divorț, Shakira ar avea o nouă relație: e cu 12 ani mai tânăr și are 2,08 metri
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Nord Stream 1 27 septembrie
Miercuri începe procesul privind sabotajul gazoductelor Nord Stream. Ucraina susţine că nu a orchestrat această operaţiune
renee
Familia lui Renee Good, americanca ucisă la Minneapolis de poliţia de imigrare, dă în judecată administraţia Trump
Militari Austria
Țara care a decis discret rechemarea rezerviștilor la război, la 10 ani după ce au părăsit serviciul militar
rechin marele alb
Atac mortal al unui rechin în Australia. Autoritățile au emis un ordin rar de capturare și ucidere
Justin Sun / Jing Tian
Scandal devenit viral în China. Un bărbat a plătit 4,5 milioane $ ca să se însoare cu o actriță faimoasă, apoi a dat-o în judecată
Recomandările redacţiei
INSTANT_LUCA_NICULESCU_USR_009INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Luca Niculescu propune un acord pe 6 luni cu partidele, pentru...
s grindeanu si i bolojan blurat
„Hai, Ilie, guvernează”. Grindeanu îl acuză pe Bolojan de „fugă...
INSTANT_TOMAC_USR_31_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Dominic Fritz: USR nu votează un guvern cu miniștri social-democrați...
putin si peskov
Prima reacție a Kremlinului, după ce Trump a anunțat un acord cu...
Ultimele știri
Igor Dodon a mers la Moscova la doar câteva zile după o ședință secretă a Parlamentului de la Chișinău. Scopul șefului pro-rușilor
Ce loc ocupă Europa printre prioritățile strategice ale SUA. Ambasadorul Matthew Whitaker: „Vă cerem doar să faceți un pas înainte”
Explozia de la Crevedia din august 2023: procesul patronilor firmei Flagas poate începe, a decis judecătorul de cameră preliminară
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii își schimbă viața din temelii până la jumătatea lui noiembrie. Nimic nu va mai fi la fel
Cancan
Șoferii de peste 68 de ani NU mai au voie să urce la volan. Mulți români sunt afectați!
Fanatik.ro
Stadionul Dinamo se scumpește cu 28,5 milioane de lei. CNI anunță pe ce se duc banii
editiadedimineata.ro
O bibliotecă din Minecraft documentează cenzura și atacurile asupra presei din 10 țări
Fanatik.ro
Gică Hagi, indemnizație de la stat! Câți bani primesc jucătorii Stelei de la Sevilla care au câștigat Cupa...
Adevărul
Ce nu mai funcționează după al treilea atac asupra „Google-ului rusesc”, Yandex. Până și activitatea boților...
Playtech
Cât câștigă șefa ANM, Elena Mateescu. Veniturile lunare sunt uriaşe pentru cei mai mulţi români, scandal...
Digi FM
Florin Răducioiu, dezvăluiri despre viața de lux din tinerețe: "Eram un personaj de circ". Vinuri de 10.000...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
ADIO, Alanyaspor! Transfer de 1 milion de euro pentru Ianis Hagi: au bătut palma
Pro FM
Taylor Swift și Travis Kelce, prima toamnă ca soț și soție. Imagini romantice dintr-o zi obișnuită în NYC
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Gesturile secrete ale lui Luke Perry, de care puțini știau. Ce făcea regretatul actor din „BH, 90210” pentru...
Adevarul
Cum a învins iubirea Securitatea comunistă. Povestea româncei care a fentat regimul pentru a se căsători cu...
Newsweek
La aceste 2 bănci a intrat pensia pe card pe luna octombrie. Când primesc pensia restul pensionarilor?
Digi FM
Elena Ceaușescu ar fi luat o decizie drastică în privința Nadiei Comăneci, din cauza relației cu Nicu. De ce...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Vietatea care sfidează moartea. Își poate "reseta" viața de nenumărate ori: "Oricât ai încerca, pur și simplu...
Digi Animal World
Un animal extrem de rar a fost surprins pentru a doua oară în 100 de ani. Cum arată creatura și de ce se...
Film Now
„Doi frumoși!” Scarlett Johansson și Adam Driver, împreună pe covorul roșu la șapte ani de la „Marriage...
UTV
Iulia Vântur și Salman Khan au apărut împreună la un ritual sacru din India