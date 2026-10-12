Adidas a dat în judecată marca australiană White Fox pentru un design asemănător, dar cu patru dungi

Adidas a dat în judecată marca australiană White Fox pentru vânzarea și promovarea de articole vestimentare cu un design cu patru dungi, susținând că acesta este „înșelător de similar” cu logo-ul distinctiv al mărcii germane.

Gigantul îmbrăcămintei sportive a declarat că a solicitat în repetate rânduri companiei White Fox să înceteze vânzarea și promovarea articolelor de îmbrăcăminte încă din luna martie, însă compania cu sediul în Sydney a refuzat, informează BBC.

Retailerul online de modă rapidă este popular în rândul adolescenților și tinerilor adulți din Australia, Marea Britanie și Statele Unite și s-a bazat pe panouri publicitare, reclame pe autobuze și influenceri – adesea studenți – pentru a-și spori vizibilitatea.

Vineri, la Curtea Federală, avocații White Fox au negat orice încălcare a dreptului de marcă.

Deși White Fox nu a depus încă o apărare formală, avocații săi i-au spus judecătorului Ian Jackman că firma intenționează să susțină că alte mărci australiene de renume, precum Cotton On, Sportscraft și Glassons, vând haine cu „dungi decorative similare”.

Avocații Adidas au declarat instanței că White Fox, prin promovarea și vânzarea articolelor de îmbrăcăminte cu patru dungi, a avut „intenția de a profita de reputația noastră”.

Conform informațiilor prezentate în instanță, se preconizează că procesul, care va dura între trei și patru zile, va avea loc la începutul anului viitor.

În cererea scrisă de acțiune, Adidas susține că modelul său cu trei dungi se bucură de o „reputație substanțială și valoroasă” în Australia, unde este înregistrat ca marcă comercială încă din 1957.

Acest lucru ar putea determina australienii să creadă că Adidas este asociată cu White Fox și că a aprobat designul respectiv, se afirmă în documente.

Compania afirmă că White Fox „creează o asociere în mintea consumatorilor” între cele două mărci sau, cel puțin, „se apropie periculos de limita legală”.

Adidas, care a raportat venituri de 24,8 miliarde de euro (21 miliarde de lire sterline; 28 miliarde de dolari) în 2025, solicită, de asemenea, despăgubiri, susținând că White Fox trebuie să îi plătească profitul obținut din vânzarea produselor, plus dobânzi și cheltuieli de judecată.

În 2013, Adidas a câștigat un proces împotriva Pacific Brands în Australia pentru vânzarea de pantofi cu patru dungi.

Editor : Sebastian Eduard