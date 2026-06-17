Administrația Trump caută soluții pentru a convinge mai multe petroliere să treacă prin strâmtoarea Ormuz. Ce este „permisul VIP”

Reprezentanții administrației Trump discută diverse idei pentru relansarea traficului de petroliere prin Strâmtoarea Ormuz, inclusiv un plan care ar oferi o escortă navală de tip „permis VIP”, contra cost, pe această rută maritimă, au declarat trei persoane la curent cu discuțiile, relatează Politico.

Președintele Donald Trump și șefa de cabinet a Casei Albe, Susie Wiles, au solicitat propuneri pentru a convinge armatorii să-și asume riscul de a tranzita strâmtoarea, în contextul în care Statele Unite și Iranul continuă negocierile de pace, au declarat doi reprezentanți ai sectorului energetic, familiarizați cu discuțiile. Discuțiile de până acum s-au concentrat asupra modalităților de a convinge companiile de asigurări să ofere acoperire pentru traversarea unei căi navigabile înguste, în care Iranul a atacat cu succes nave.

„Președintele și Susie le dau ordine clare să găsească o soluție”, a declarat o persoană la curent cu discuțiile, căreia i s-a acordat anonimatul pentru a descrie discuțiile private. „Cu câteva excepții, fiecare tranzit [prin Strâmtoarea Ormuz] încalcă condițiile polițelor de asigurare. Așadar, ce se poate face pentru a-i determina pe asiguratori să reia acordarea de asigurări?”.

Niciuna dintre ideile discutate nu a fost încă finalizată, au afirmat aceste persoane. Discuțiile au loc în contextul în care puțin sub 500 de nave, inclusiv 220 de petroliere, rămân staționate în Golful Persic, în largul strâmtorii Ormuz, potrivit Kpler, o firmă de analiză a pieței mărfurilor. Cele două țări au semnat un memorandum de înțelegere în care sunt stabilite aspectele care urmează să fie negociate în lunile următoare, însă traficul rămâne în mare parte blocat, deoarece armatorii se tem în continuare că pacea fragilă s-ar putea destrăma.

„Datorită excelentului memorandum de înțelegere semnat de președintele Trump, Strâmtoarea Ormuz va fi complet deschisă”, a declarat purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Taylor Rogers, într-un comunicat. „Administrația Trump se așteaptă ca fluxul liber de energie să revină în scurt timp la nivelurile normale înregistrate înainte de începerea operațiunii Epic Fury. Orice alte informații atribuite unor surse anonime ar trebui considerate speculații nefondate”.

Atacurile Iranului împotriva navelor din strâmtoarea Ormuz, ca represalii la loviturile lansate de SUA și Israel împotriva țării, au transformat efectiv această cale navigabilă — un punct strategic prin care treceau 20% din petrolul mondial înainte de război — într-o parcare. Această perturbare a comerțului cu petrol a determinat o creștere bruscă a prețurilor la combustibil, creând o problemă politică pentru Casa Albă și republicani în perspectiva alegerilor din noiembrie, care ar putea decide controlul asupra Congresului.

Prețurile petrolului au scăzut la 75 de dolari pe baril, pe fondul începerii negocierilor dintre cele două țări privind un posibil acord de pace pe termen lung, dar rămân totuși mai ridicate decât erau la începutul războiului. Trump însuși a încercat să-i convingă pe armatori să trimită mai multe petroliere prin strâmtoare, declarând duminică că „autorizează pe deplin deschiderea fără restricții a Strâmtorii Ormuz”.

Cu toate acestea, puține companii au răspuns la acest apel. Una dintre ideile pe care oficialii administrației le-au discutat cu reprezentanții industriei este aceea de a oferi armatorilor posibilitatea de a plăti pentru o trecere accelerată prin strâmtoarea Hormuz, eventual sub escorta navelor militare americane, au afirmat aceste surse.

„Se vorbește despre o posibilă trecere accelerată sub escortă, în schimbul unei plăți către SUA — ca și cum ai obține un permis VIP pentru nava ta”, a declarat o a doua persoană la curent cu discuțiile. „Ideea este că ar putea exista o taxă pentru formalitățile de trecere accelerate, eventual cu escortă militară”.

Discuțiile privind perceperea unei taxe de la petrolierele sunt, de asemenea, o tactică de negociere sincronizată cu reuniunea G7 care are loc în prezent în Franța, menită să-i oblige pe europeni să se implice mai mult în regiune, a declarat un fost oficial al administrației, care a vorbit sub condiția anonimatului pentru a evita repercusiunile. Statele Unite nu ar trebui să suporte singure întreaga povară a patrulării în regiune, a afirmat acesta.

Ideea ca Statele Unite să perceapă o taxă de la nave, a afirmat fostul oficial al administrației, „are ca scop exclusiv crearea unui spațiu care să permită Franței, Marii Britanii și altor țări să se implice în Golful Persic, să-și asume responsabilitatea pentru siguranța și securitatea maritimă și să creeze un factor suplimentar de descurajare pentru iranieni, care încearcă să se retragă din acord și să folosească strâmtoarea Ormuz ca mijloc de șantaj pe termen lung”.

„Dacă se revine la blocadă, dacă acordul eșuează, dacă se impune reluarea acțiunilor militare, acum sunt prezente acolo și forțele navale europene”, a declarat fostul oficial.

În aprilie, Trump a declarat că Statele Unite ar trebui să perceapă taxe de trecere de la navele care traversează strâmtoarea, nu Iranul.

„Ce-ar fi să percepem noi taxele de drum?”, le-a spus el reporterilor. „Aș prefera să facem asta decât să le lăsăm lor. De ce n-am face-o? Noi suntem câștigătorii. Noi am câștigat”.

Au fost propuse și alte idei, au afirmat aceste persoane. Una dintre ideile luate mai în serios este aceea de a recurge la Legea privind producția de apărare pentru a obliga companiile de asigurări cu sediul în SUA să ofere acoperire navelor care traversează strâmtoarea Ormuz, a declarat unul dintre directorii din sectorul energetic, familiarizat cu discuțiile.

În luna martie, administrația Trump a început să ofere o „asigurare politică” în valoare de 20 de miliarde de dolari armatorilor care ar putea încerca să traverseze strâmtoarea Ormuz. Planul nu a avut însă prea mulți adepți, întrucât armatorii nu doreau să-și riște bunurile materiale în apele în care Iranul folosea rachete, drone și ambarcațiuni mici pentru a provoca pagube importante încărcăturilor în valoare de milioane de dolari.

Citește și:

Donald Trump exclude o schimbare de regim în Iran. Ce spune despre actualii lideri de la Teheran

SUA au furat o pagină din manualul Iranului. Cum a reușit Armata americană să scoată petrol prin Strâmtoarea Ormuz, în ciuda blocadei

Editor : A.M.G.