Administrația Trump elaborează strategii pentru a pune mâna pe stocurile nucleare ale Iranului (CBS)

Această fotografie din satelit, obținută de la Planet Labs PBC și datată 23 iunie 2025, arată instalația de îmbogățire a uraniului din Isfahan, în centrul Iranului, după atacurile americane. Statele Unite au lansat atacuri fără precedent asupra instalațiilor nucleare iraniene, inclusiv Fordo și siturile din Isfahan și Natanz, pe 22 iunie 2023.

Administrația Trump a elaborat strategii și opțiuni pentru a pune în siguranță sau a prelua materialele nucleare ale Iranului, potrivit mai multor persoane informate cu privire la discuții, pe măsură ce campania militară condusă de SUA și Israel împotriva Teheranului intră într-o fază mai incertă, relatează CBS News.

Momentul în care ar putea avea loc o astfel de operațiune — în cazul în care președintele Trump ar da ordinul — nu era clar vineri seara. O sursă a declarat că acesta nu a luat încă nicio decizie. 

Însă planificarea s-a concentrat asupra unei posibile desfășurări a forțelor din cadrul secretului Comandament Comun pentru Operațiuni Speciale, unitatea militară de elită însărcinată adesea cu cele mai sensibile misiuni de combatere a proliferării, au declarat două dintre surse pentru CBS News.

O purtătoare de cuvânt a Casei Albe a afirmat că pregătirile sunt de competența Pentagonului. Un purtător de cuvânt al Pentagonului nu a făcut imediat niciun comentariu. 

Liderul de la Casa Albă a declarat vineri seara într-o postare pe Truth Social: „Ne apropiem foarte mult de îndeplinirea obiectivelor noastre, în contextul în care luăm în considerare reducerea eforturilor noastre militare de amploare din Orientul Mijlociu în ceea ce privește regimul terorist din Iran”.

Discuțiile private privind materialul nuclear au loc pe fondul unui conflict în evoluție care, la început, s-a concentrat pe slăbirea capacităților militare convenționale ale Iranului — inclusiv apărarea aeriană, sistemele de rachete și infrastructura cheie legată de Corpul Gărzii Revoluționare Islamice. 

Acel prim val de atacuri lansate de forțele americane și israeliene a avut scopul de a reduce capacitatea Iranului de a riposta în întreaga regiune. Cu toate acestea, în ciuda atacurilor aeriene intense, Iranul a reușit să lanseze contraatacuri asupra Israelului și a țărilor aliate Statelor Unite din regiunea Golfului și să oprească majoritatea transporturilor de petrol prin amenințarea navelor. 

Șase militari americani au fost uciși și zeci au fost răniți într-un atac cu drone iraniene asupra unei baze din Kuweit, iar un militar american a murit în urma unui atac în Arabia Saudită. Șase americani au fost uciși când un avion de realimentare s-a prăbușit în Irak săptămâna trecută.

Mai recent, administrația și-a îndreptat atenția către un obiectiv mai durabil, stabilit de cel de-al 47-lea președinte al SUA la începutul conflictului: asigurarea faptului că Iranul nu mai este capabil să producă o armă nucleară. 

Conform Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA) a ONU, până vara trecută, Iranul acumulase aproximativ 440 de kg de uraniu îmbogățit la 60%, care se află la un pas de a deveni material de calitate militară. O mare parte din acest uraniu rămâne îngropat sub siturile nucleare care au fost bombardate în cadrul unei operațiuni americane vara trecută.

Oficialii americani au declarat că administrația Trump nu a exclus posibilitatea de a încerca să recupereze stocurile de uraniu puternic îmbogățit ale Iranului, în cadrul actualei campanii militare. Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat reporterilor la începutul acestei săptămâni că „este o opțiune pe care o are în vedere”.

Orice misiune de confiscare a uraniului ar fi dificilă și ar putea prezenta riscuri.

„Vorbim despre butelii care conțin hexafluorură de uraniu cu un grad de contaminare ridicat, de 60%, așa că sunt foarte greu de manipulat”, a declarat Rafael Grossi, directorul general al AIEA, în cadrul emisiunii „Face the Nation with Margaret Brennan” difuzată de CBS News săptămâna aceasta. „Nu spun că este imposibil. Știu că există capacități militare incredibile pentru a face acest lucru, dar ar fi cu siguranță o operațiune foarte dificilă.”

Comunitatea de informații a SUA a concluzionat în primăvara anului trecut că Iranul nu încearcă să construiască o armă nucleară, iar Teheranul susține că programul său nuclear are exclusiv scopuri pașnice. Cu toate acestea, în ultimii ani, Iranul a îmbogățit uraniu până la 60%, depășind nivelurile necesare pentru majoritatea utilizărilor non-militare. AIEA a declarat că Iranul este singurul stat fără arme nucleare care îmbogățește uraniu până la acest nivel.

Înainte de izbucnirea conflictului, Statele Unite și Iranul au purtat mai multe runde de discuții indirecte menite să limiteze programul nuclear al Teheranului. Aceste discuții au inclus negocieri privind diluarea uraniului puternic îmbogățit al Iranului la un nivel mai scăzut și transformarea acestuia în combustibil, potrivit ministrului de externe al Omanului, Badr Albusaidi, care a contribuit la medierea negocierilor.

Liderul SUA a insistat ca Iranul să înceteze complet îmbogățirea uraniului, inclusiv la niveluri mai scăzute, o idee pe care guvernul iranian a respins-o.

