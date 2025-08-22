Administratorul unui parc de distracții din Franța a fost reținut pentru că a interzis accesul unui grup de turiști israelieni

Administratorul unui parc de agrement din sudul departamentului Pirineii Orientali a fost reţinut joi pentru „discriminare pe motive religioase” după ce a refuzat accesul unui grup de 150 de tineri turişti israelieni, cu vârste cuprinse între 8 şi 16 ani, „deşi rezervarea fusese făcută cu mult timp în avans”.



Managerul centrului de agrement, situat în Porté-Puymorens, „le-a spus contactelor sale că refuză accesul în unitatea sa din cauza 'convingerilor personale'", potrivit Parchetului. Grupul de 150 de turişti israelieni, toţi minori cu vârste cuprinse între 8 şi 16 ani, aflaţi în vacanţă în Spania, a fost refuzat „chiar dacă rezervarea fusese făcută cu mult timp în urmă”.

Fără antecedente penale, administratorul parcului, în vârstă de 52 de ani, a fost reţinut pentru „discriminare pe motive religioase în cadrul ofertei sau furnizării unui bun sau serviciu”, a indicat Parchetul, reamintind că această infracţiune este „pedepsită cu o pedeapsă maximă de trei ani de închisoare”.

Grupul de turişti israelieni „şi-a modificat programul şi s-a deplasat, cu trei autobuze, către un alt loc din Franţa, unde securitatea a fost asigurată de jandarmerie, fără niciun alt incident până în acest moment”, a precizat Procuratura pentru AFP joi, la sfârşitul zilei.

O „anchetă de flagrant delict” a fost încredinţată brigăzii de cercetare din comuna Prades.

Vineri, ministrul de interne Bruno Retailleau a calificat drept „grav” refuzul accesului, afirmând la BFM TV că „nu aceasta este concepţia despre Republică”.

