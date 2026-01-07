Live TV

Video Adolescent ucis de un autobuz care a intrat în mulțime, la protestul evreilor ultraortodocși din Ierusalim

Data publicării:
Thousands of Haredi Jews protest mandatory military service in Jerusalem
Serviciile de urgență au anunțat că tânărul a fost declarat mort la locul incidentului. Sursa foto: Profimedia Images

Un adolescent a murit strivit de un autobuz în Ierusalim, în timpul protestului evreilor ultraortodocși împotriva legii recrutării militare. Șoferul a fost reținut, iar poliția investighează circumstanțele în care autobuzul a intrat în mulțimea de manifestanți care blocase traficul. Demonstrațiile de amploare împotriva legii serviciului obligatoriu au loc în timp ce armata Israelului încearcă să rezolve deficitul de personal.

Un miting evreiesc ultraortodox împotriva recrutării militare a devenit fatal în Ierusalim, marți, după ce un adolescent a fost strivit de un autobuz care a intrat în mulțime. Poliția israeliană a transmis că l-a reținut pe șofer și că desfășoară o anchetă.

Imagini video de la fața locului arată un autobuz care înaintează direct într-un grup de bărbați ultraortodocși aflați la demonstrația la care au participat mii de persoane. Acesta a ajuns în custodia poliției, dar autoritățile nu i-au făcut public numele.

Serviciile de urgență din Israel au anunțat că tânărul, care rămăsese blocat sub autobuz, a fost declarat mort la locul incidentului, relatează The Guardian.

Mii de evrei ultraortodocși au ieșit în stradă pentru a protesta față de o lege care prevede recrutarea lor, în contextul în care armata se confruntă cu o criză de personal după doi ani de război pe mai multe fronturi. Demonstrațiile de amploare împotriva acestei legi au avut loc în mod regulat în ultimele luni.

Potrivit unui comunicat al poliției, protestul de marți a degenerat în violențe după ce „un grup restrâns de protestatari a început să tulbure ordinea publică în mod violent, inclusiv prin blocarea traficului, distrugerea autobuzelor, incendierea pubelelor, aruncarea de obiecte și ouă în direcția poliției și a Poliției de Frontieră, adresarea de insulte, agresarea jurnaliștilor prezenți la fața locului”.

Poliția a adăugat că autobuzul „a fost blocat de protestatari care îi împiedicau înaintarea”. Șoferul a fost arestat, iar în timpul audierilor a susținut că „a fost agresat de protestatari, după care a avut loc nefericitul incident”.

Premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, se află sub presiunea opoziției și a unor parteneri de coaliție pentru a crește numărul de recruți, însă liderii partidelor ultraortodoxe, aliați tradiționali ai lui Netanyahu, se opun recrutării studenților religioși, care reprezintă o parte importantă din electoratul lor.

Editor : M.I.

