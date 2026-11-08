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Adolescenții fac prea puțină mișcare, iar situația nu s-a îmbunătățit în 15 ani. Ce arată un studiu realizat în 140 de țări

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Adolescenți aleargă și se joacă în aer liber. Foto: Profimedia Images
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Din articol
Fetele fac mai puțină mișcare decât băieții

Doar unul din șapte adolescenți face zilnic cel puțin o oră de mișcare, conform recomandărilor Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), arată un studiu realizat în 140 de țări. Nivelul activității fizice în rândul tinerilor a rămas aproape neschimbat în ultimii 15 ani, iar fetele sunt mai puțin active decât băieții.

Aproximativ 240 de milioane de adolescenți din întreaga lume, reprezentând un sfert din total, au declarat că în 2025 nu au avut nicio zi în care să atingă nivelul recomandat de activitate fizică, potrivit unui nou studiu global, citat de Euronews.

Media mondială a fost de 2,7 zile active pe săptămână, un nivel care a rămas neschimbat între 2010 și 2025. Doar 14% dintre adolescenți, adică aproximativ unul din șapte, au fost activi în fiecare zi.

Studiul, publicat în revista științifică The Lancet Global Health, a analizat date din 389 de sondaje, la care au participat 3,2 milioane de adolescenți cu vârste între 11 și 17 ani, din 140 de țări. Cercetarea a acoperit 59% din populația mondială de adolescenți.

Cercetătorii au considerat drept „zi activă” o zi în care adolescentul a declarat că a desfășurat cel puțin 60 de minute de activitate fizică de intensitate moderată sau ridicată, conform recomandărilor Organizației Mondiale a Sănătății (OMS). Activitatea putea avea loc la școală, în timpul deplasărilor sau în timpul liber.

OMS și-a propus ca, între 2010 și 2030, să reducă cu 15% proporția adolescenților care nu ating pragul recomandat de 60 de minute de activitate fizică în fiecare dintre cele șapte zile ale săptămânii. Studiul arată însă că nicio țară și nicio regiune nu se află pe traiectoria necesară pentru atingerea acestui obiectiv.

Fetele fac mai puțină mișcare decât băieții

Studiul a identificat diferențe importante între țări și între fete și băieți. La nivel mondial, băieții au raportat în 2025 un nivel de activitate fizică semnificativ mai ridicat decât fetele, cu o medie de trei zile active pe săptămână, comparativ cu 2,4 zile în cazul fetelor. În plus, activitatea fizică a fetelor scade pe măsură ce înaintează în vârstă, ceea ce accentuează diferența față de băieți.

Cercetarea a constatat, de asemenea, că, deși toate țările sunt în urmă în privința obiectivului stabilit de OMS, unele regiuni înregistrează rezultate mai bune decât altele.

Adolescenții din regiunile mai prospere, precum Europa Centrală și de Est și Asia Centrală, Asia de Est și Pacific, precum și țările occidentale cu venituri ridicate, au înregistrat în medie patru zile active pe săptămână. În aceste regiuni, între 6,9% și 7,7% dintre adolescenți au declarat că nu au avut nicio zi activă.

În schimb, în regiunile formate predominant din țări cu venituri mici și medii, precum America Latină și Caraibe, Orientul Mijlociu și Africa de Nord, Oceania, Asia de Sud și de Sud-Est și Africa Subsahariană, media a fost de aproximativ două zile active pe săptămână. Între 22,7% și 33,1% dintre adolescenți nu au atins pragul recomandat de activitate fizică în nicio zi.

Cei mai activi adolescenți sunt cei din Finlanda, Canada și Serbia, cu o medie de 4,5 până la 4,8 zile active pe săptămână. La polul opus s-au situat Cambodgia, Iordania și Madagascar, unde adolescenții au înregistrat o medie de doar 1,7 până la 1,9 zile active pe săptămână.

Adolescența este o perioadă esențială pentru formarea unor obiceiuri care influențează sănătatea pe tot parcursul vieții. Activitatea fizică regulată în acești ani contribuie atât la sănătatea fizică, cât și la cea mintală, iar beneficiile se mențin până la vârsta adultă.

Cercetătorii consideră că guvernele trebuie să acționeze mai rapid, prin politici adaptate condițiilor locale, care să se adreseze întregii populații și să acorde prioritate adolescenților cu cel mai scăzut nivel de activitate fizică.

Printre soluțiile propuse se numără transformarea școlilor și cartierelor în spații care să încurajeze mai mult mișcarea. Autorii subliniază și necesitatea unor programe care să elimine obstacolele ce limitează activitatea fizică a fetelor, inclusiv normele restrictive de gen, preocupările legate de siguranță și lipsa unor activități potrivite.

Editor : M.I.

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