Africa de Sud a arestat patru bărbați suspectați că intenționau să lupte pentru Rusia

Poliția sud-africană a declarat că a arestat patru bărbați care se îndreptau spre Rusia și care sunt suspectați că au fost recrutați pentru a lupta în armata rusă, transmite Reuters.

Bărbații au fost opriți vineri la poarta de îmbarcare pe aeroportul din Johannesburg, a declarat poliția, la câteva săptămâni după ce au apărut informații că alți 17 bărbați sud-africani au rămas blocați în Ucraina după ce au fost atrași să se alăture forțelor mercenare cu promisiunea unor contracte lucrative.

Conform legii sud-africane, este ilegal ca cetățenii să ofere asistență militară guvernelor străine sau să participe în armatele străine fără autorizație.

„Arestările au avut loc în urma unei informații primite de la (poliția aeroportului din Johannesburg) cu privire la patru bărbați care se îndreptau spre Rusia via Emiratele Arabe Unite”, a declarat sâmbătă unitatea de poliție de elită Hawks într-un comunicat.

„O anchetă preliminară a revelat că o femeie sud-africană ar fi facilitat călătoria și recrutarea acestor persoane în armata Federației Ruse”, a adăugat aceasta.

Hawks a declarat că cei patru suspecți vor compărea luni în fața instanței, fiind acuzați de încălcarea Legii privind reglementarea asistenței militare străine.

Președintele Africii de Sud, Cyril Ramaphosa, a ordonat o anchetă pentru a afla cum au ajuns cei 17 bărbați să lupte în Ucraina, în contextul eforturilor continue de a-i repatria.

Poliția a declarat, de asemenea, că o va investiga pe Duduzile Zuma-Sambudla, fiica fostului președinte sud-african Jacob Zuma, care a fost acuzată de sora sa vitregă că ar fi fost implicată în atragerea acestor bărbați în Rusia sub pretexte false.

Zuma-Sambudla a demisionat vineri din funcția de membru al parlamentului, dar nu a răspuns public la acuzații.

Editor : B.E.