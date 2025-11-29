Live TV

Africa de Sud a arestat patru bărbați suspectați că intenționau să lupte pentru Rusia

Data publicării:
Johannesburg, Südafrika, 21.11.2025: G20-Gipfel: Südafrikanische Polizei sichert in unmittelbarer Nähe des Tagungsgeländ
Poliția sud-africană Foto: Profimedia

Poliția sud-africană a declarat că a arestat patru bărbați care se îndreptau spre Rusia și care sunt suspectați că au fost recrutați pentru a lupta în armata rusă, transmite Reuters.

Bărbații au fost opriți vineri la poarta de îmbarcare pe aeroportul din Johannesburg, a declarat poliția, la câteva săptămâni după ce au apărut informații că alți 17 bărbați sud-africani au rămas blocați în Ucraina după ce au fost atrași să se alăture forțelor mercenare cu promisiunea unor contracte lucrative.

Conform legii sud-africane, este ilegal ca cetățenii să ofere asistență militară guvernelor străine sau să participe în armatele străine fără autorizație.

„Arestările au avut loc în urma unei informații primite de la (poliția aeroportului din Johannesburg) cu privire la patru bărbați care se îndreptau spre Rusia via Emiratele Arabe Unite”, a declarat sâmbătă unitatea de poliție de elită Hawks într-un comunicat.

„O anchetă preliminară a revelat că o femeie sud-africană ar fi facilitat călătoria și recrutarea acestor persoane în armata Federației Ruse”, a adăugat aceasta.

Hawks a declarat că cei patru suspecți vor compărea luni în fața instanței, fiind acuzați de încălcarea Legii privind reglementarea asistenței militare străine.

Președintele Africii de Sud, Cyril Ramaphosa, a ordonat o anchetă pentru a afla cum au ajuns cei 17 bărbați să lupte în Ucraina, în contextul eforturilor continue de a-i repatria.

Poliția a declarat, de asemenea, că o va investiga pe Duduzile Zuma-Sambudla, fiica fostului președinte sud-african Jacob Zuma, care a fost acuzată de sora sa vitregă că ar fi fost implicată în atragerea acestor bărbați în Rusia sub pretexte false.

Zuma-Sambudla a demisionat vineri din funcția de membru al parlamentului, dar nu a răspuns public la acuzații.

Citește și:

„Nu este linia frontului. Doar vă sperie.” Sud-africani trimiși să lupte pentru Rusia sub pretextul unui curs fals pentru bodyguarzi

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Vladimir Putin
1
O miză mai mare decât capitularea Ucrainei. Cristian Diaconescu: Kievul vrea negocieri...
prajituri pe farfurie
2
Un sud-coreean care a luat fără permisiune două prăjituri dintr-un frigider a fost...
femeie cu o cana in mana la un targ de craciun
3
Cum va fi vremea de Crăciun. Meteorologii au emis prognoza pentru luna decembrie
femeie in zapada
4
Alertă de ninsori și ploi în Capitală și alte 13 județe. În stațiunea Rânca s-a depus...
gen ben hodges at a conference
5
Ce răspunde generalul american Ben Hodges la întrebarea: „Mai sunt Statele Unite un...
S-a aflat adevărul, după ce imaginile fără precedent au făcut înconjurul lumii! ”50 de milioane de oameni, păcăliți”
Digi Sport
S-a aflat adevărul, după ce imaginile fără precedent au făcut înconjurul lumii! ”50 de milioane de oameni, păcăliți”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
zelenski
Negociatorii ucraineni au plecat în SUA pentru a discuta planul de pace al lui Donald Trump. Volodimir Zelenski: „Obiectivul este clar”
eeee888
Plicul maro de pe biroul liderilor europeni și adevăratul plan de pace al lui Donald Trump pentru Ucraina: Faceți bani, nu război (WSJ)
Petrolierele Kairo şi Virat au fost lovite de drone Sea Baby, în timpul unei operaţiuni comune între SBU şi marina ucraineană.
Ucraina dă o „lovitură semnificativă” flotei fantomă a Rusiei. Ce s-a întâmplat în Marea Neagră
Volodimir Zelenski
„Paradoxul Zelenski”. Războiul îl protejează pe președintele Ucrainei, dar ar putea pierde alegerile postbelice, precum Churchill
Kyiv, Ukraine. 24th Apr, 2022. Head of the Office of the President of Ukraine Andriy Yermak, center, during a face-to-face meeting with U.S. Secretary of Defense Lloyd Austin, and U.S. Secretary of State Tony Blinken, April 24, 2022 in Kyiv, Ukraine. Aust
Fostul șef de cabinet al președintelui Zekenski spune că pleacă pe front: „Sunt pregătit pentru orice”
Recomandările redacţiei
Oil drilling platform in the Mediterranean
Cristian Diaconescu avertizează: recunoașterea de facto a Crimeei ca...
TIMISOARA - MANIFESTARI PROCLAMATIA DE LA TIMISOARA - 15 MAR 202
Dominic Fritz, acuzat că „interzice Crăciunul” la Timișoara. Reacția...
BRUSSELS-EUROPEAN-COUNCIL-SUMMIT
Mini-revoluția cu care se confruntă Zelenski: căderea lui Iermak...
copil care se joaca pe laptop
Sudiu: 69% dintre copiii români cu vârste între 10 și 14 ani se joacă...
Ultimele știri
Proteste în Germania, după lansarea noii organizații de tineret a extremiștilor de la AfD
Mesaje și felicitări de „La mulți ani” pentru Sfântul Andrei 2025: Îndemnul preotului pentru ziua onomastică
Consilier al premierului: Programa de limba română pentru clasa a IX-a pare croită pentru studenţii din anul întâi de la Litere
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Maite Perroni, actrița din „Rebelde”, după ce a fost criticată pentru kilogramele în plus: „Am învățat să-mi...
Cancan
Șoc total în Familia Regală! Meghan Markle, acuzată că are o fetiță secretă, iar Harry vrea să divorțeze
Fanatik.ro
Meciul lui Ronaldinho de la Iași, puternic afectat de ceață! Jucătorii au avut mari bătăi de cap, dar echipa...
editiadedimineata.ro
Cum încearcă Rusia să modeleze opinia publică din Mexic prin dezinformare anti-SUA
Fanatik.ro
Veste excelentă pentru Dan Șucu la Genoa! Gazzetta dello Sport: „Blestemul s-a rupt”
Adevărul
„Apărarea, la mâna aranjamentelor politice” - De ce e compromisă România, potrivit unui expert în securitate
Playtech
Când intră indemnizația de handicap pe card, după depunerea cererii: noutăţile din 2025
Digi FM
Cum arată tabloul pe care Irina Columbeanu l-ar fi vândut cu 20.000 de euro. Tânăra spunea că mama ei și Mr...
Digi Sport
Negocierile sunt avansate! Cel mai bogat om din Ucraina e gata să preia un club din SuperLiga
Pro FM
O poză „nereușită” cu Rihanna a devenit virală pe internet. Reacția artistei i-a uimit pe toți: „Cum prind...
Film Now
Câți bani au primit actorii din Stranger Things? Millie Bobby Brown domină detașat topul salariilor
Adevarul
Mărturia virală a unei educatoare despre lipsa iubirii în familiile înstărite: „În ultima zi am plâns în...
Newsweek
Anunț important de la Casa de Pensii despre distribuția pensiilor în decembrie. Cine ia mii de lei în plus?
Digi FM
Elton John, mărturisiri despre lupta „devastatoare” cu problemele de sănătate: Ultimele 15 luni au fost...
Digi World
Ce se întâmplă în corp când bei patru cești de cafea pe zi. Studiul care schimbă tot ce știai
Digi Animal World
Un pui de rinocer alb s-a născut la o grădină zoologică din Valencia. Este primul în aproape două decenii
Film Now
Dick Van Dyke va împlini curând 100 de ani. „Mă simt foarte bine pentru vârsta aceasta. Uneori am mai multă...
UTV
Gina Pistol și Smiley locuiesc încă cu chirie, deși și-au cumpărat două locuințe. „Anul viitor trebuie să...