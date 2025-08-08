Agenda MAGA lovește FBI: Trump concediază alți trei oficiali care au anchetat asaltul de la Capitoliu

Administrația Trump a mai concediat trei oficiali de rang înalt din FBI, inclusiv șeful influentului birou din Washington, potrivit presei americane. Cei vizați au fost implicați în anchetele privind asaltul de la Capitoliu din 6 ianuarie 2021, iar decizia vine în contextul presiunilor tot mai mari din partea activiștilor MAGA, care cer epurarea agenților considerați „partizani”, relatează Politico.

Brian Driscoll, fost director interimar, Steven Jensen, directorul Biroului din Washington, și Walter Giardina, agent special, au fost informați că vor fi concediați, au declarat cele două surse sub protecția anonimatului. Documentele oficiale urmează să fie emise vineri.

Este cel mai recent episod dintr-o serie de turbulențe interne care au afectat FBI-ul în cel de-al doilea mandat al președintelui Donald Trump. Informațiile despre concedieri au fost relatate inițial de New York Times.

Mulți dintre cei epurați au fost vizați din cauza rolului lor în ancheta FBI privind asaltul asupra Capitoliului din 6 ianuarie 2021 – o investigație amplă, care a implicat agenți, analiști și experți tehnici din întreaga țară.

Cine sunt cei trei oficiali FBI concediați

După revenirea lui Trump la Casa Albă în ianuarie, unii oficiali implicați în această anchetă au fost păstrați sau chiar promovați, dar presiunile venite din partea activiștilor MAGA au dus, treptat, la concedierea multora dintre aceștia.

Este și cazul lui Steven Jensen, numit în aprilie de directorul Kash Patel în fruntea Biroului FBI din Washington – un post cheie. Numirea sa a generat tensiuni încă de la început între susținătorii MAGA și noua administrație, Jensen fiind perceput ca un susținător al abordării agresive în anchetarea celor implicați în evenimentele din 6 ianuarie.

Joi, Jensen era așteptat la o conferință de presă alături de procurorul SUA Jeanine Pirro, dar nu a mai apărut. În locul lui, a participat agentul FBI Reid Davis, responsabil pe probleme penale în Washington. Întrebată de ce lipsește Jensen, Pirro a spus: „Nu voi discuta politică astăzi.” FBI nu a comentat oficial.

Brian Driscoll, numit director interimar al FBI în ianuarie de Trump, s-a confruntat rapid cu nemulțumiri în cadrul Departamentului Justiției, după ce a refuzat să furnizeze o listă cu toți agenții implicați în ancheta 6 ianuarie. Emil Bove, procuror general adjunct interimar, a acuzat că Driscoll și alți oficiali au dat dovadă de „insubordonare”.

Walter Giardina a lucrat în cadrul anchetei procurorului special Robert Mueller privind legăturile dintre campania Trump 2016 și Rusia. De asemenea, a participat la arestarea fostului consilier comercial al lui Trump, Peter Navarro, care a refuzat să depună mărturie în fața comisiei care investiga evenimentele din 6 ianuarie. Navarro a numit ulterior agenții implicați „niște naziști amabili”.

Democrații cer ajutorul Congresului

Senatorul democrat Mark Warner a calificat epurările drept „alarmante” și a cerut Congresului să intervină: „Epurarea continuă a unor agenți FBI cu experiență, apolitici, de către administrația Trump este profund îngrijorătoare”, a spus Warner, adăugând că reprezintă „un model periculos de represalii și politizare într-o instituție menită să protejeze securitatea națională și statul de drept”.

Asociația Agenților FBI a emis un comunicat în care se declară „profund îngrijorată” de faptul că agenți sunt „concediați sumar, fără respectarea procedurilor legale, pentru că și-au făcut meseria”.

„Agenții nu își aleg cazurile. Acești agenți și-au dus la capăt misiunile cu profesionalism și integritate. Cel mai important – au urmat legea”, se precizează în comunicat. „Dacă sunt concediați fără drept la apărare, poporul american devine mai puțin sigur.”

Concedierile vin la mai puțin de trei săptămâni după ce o judecătoare federală, Jia Cobb, a respins un proces inițiat de angajați FBI care încercau să blocheze concedierea lor pentru implicarea în ancheta 6 ianuarie. Deși a recunoscut „climatul de frică și haos”, Cobb a considerat că acuzațiile de represalii sunt „prea speculative”, dar a lăsat deschisă posibilitatea unui nou proces, cu o plângere revizuită.

