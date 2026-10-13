Agenții IA, sub lupa autorităților bancare. Riscurile care ar putea bloca plățile și accesul clienților la conturi

Autoritățile de reglementare bancară din Statele Unite și Europa intensifică verificările privind utilizarea inteligenței artificiale, pe fondul temerilor că sistemele tot mai autonome ar putea amplifica atacurile cibernetice și destabiliza piețele financiare. Potrivit unor surse citate de Reuters, instituțiile de supraveghere analizează inclusiv modul în care băncile folosesc agenți de IA, tehnologia dezvoltată în străinătate și măsurile prin care pot controla sau opri sistemele autonome. În Europa, autoritățile cer instituțiilor de credit să își consolideze planurile de recuperare în cazul unor atacuri informatice majore, care ar putea afecta accesul clienților la conturi și funcționarea plăților, arată Reuters.

Supravegherea autorităților, ale cărei noi detalii sunt prezentate pentru prima dată, reflectă recunoașterea tot mai largă a faptului că progresele în domeniul inteligenței artificiale de ultimă generație ar putea impune investiții costisitoare în capacitățile de recuperare după atacuri cibernetice, o atenție sporită acordată dependenței de furnizorii externi de tehnologie și, în unele jurisdicții, reguli de reglementare mai formale, au afirmat sursele.

Trei dintre principalele autorități de reglementare din Statele Unite, printre care Rezerva Federală (Fed), le solicită băncilor informații despre modul în care utilizează modele avansate de inteligență artificială, au declarat două dintre surse pentru Reuters. Aceste verificări se adaugă controalelor desfășurate anterior.

Întrebările vizează, printre altele, dacă băncile utilizează tehnologie dezvoltată în China, dacă folosesc agenți de inteligență artificială pentru apărarea cibernetică și dacă dispun de mijloacele necesare pentru a controla sisteme din ce în ce mai autonome, au precizat trei dintre surse.

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În Europa, autoritățile de supraveghere, printre care Banca Angliei și Banca Centrală Europeană (BCE), fac presiuni asupra băncilor pentru a-și îmbunătăți planurile de recuperare în cazul unor incidente majore. Acestea sunt îngrijorate că progresele rapide în domeniul inteligenței artificiale ar putea provoca daune grave și perturbări pe piețele financiare mai devreme decât se anticipa inițial, au declarat trei persoane familiarizate cu poziția autorităților.

Un director executiv de rang înalt al unei mari bănci europene a declarat că există, de asemenea, temeri privind posibilitatea unor daune majore asupra piețelor bancare și financiare în următoarele șase luni.

Dezbaterea privind supravegherea inteligenței artificiale s-a intensificat pe fondul avertismentelor venite din partea industriei, în urma unor incidente recente. Jamie Dimon, directorul general al JPMorgan, a îndemnat liderii companiilor să se alăture unui grup industrial axat pe Statele Unite, care urmărește să abordeze riscurile asociate inteligenței artificiale, a relatat Reuters.

Compania americană de securitate cibernetică CrowdStrike a declarat în această lună că o persoană din China ar fi folosit, cel mai probabil, un agent de inteligență artificială dezvoltat în China și instrumentul „Claude Code”, creat de compania Anthropic, într-un atac cibernetic asupra unor bănci sud-coreene.

În același timp, agenți de inteligență artificială care ar fi acționat în mod necontrolat, dezvoltați de OpenAI, au fost implicați într-o breșă de securitate care a afectat platforma de inteligență artificială Hugging Face, a relatat Reuters.

Cercetătorii de la Anthropic au avertizat că sistemele de inteligență artificială din ce în ce mai puternice ar putea, în cele din urmă, să iasă de sub controlul uman și chiar să reprezinte o amenințare existențială. Aceste preocupări au alimentat apelurile pentru o reglementare mai strictă a tehnologiei.

Fondul Monetar Internațional (FMI) a avertizat marți asupra riscului de „complacență” pe piețele financiare globale, indicând o serie de amenințări, inclusiv posibilitatea unui atac cibernetic. Instituția a precizat că un atac major care ar afecta un serviciu esențial sau o instituție financiară ar putea submina încrederea și a cerut factorilor de decizie să consolideze capacitățile de securitate cibernetică.

Băncile se întrec în adoptarea inteligenței artificiale agentice, o tehnologie care permite sistemelor să îndeplinească sarcini cu o supraveghere umană minimă. În același timp, instituțiile financiare trebuie să facă față provocărilor asociate noilor modele, inclusiv vulnerabilităților informatice semnalate de instrumentul Mythos, dezvoltat de Anthropic.

„Adoptarea IA depășește adesea capacitatea de a pune în aplicare măsurile de control”, a declarat Michael Woodbridge, partener specializat în securitate cibernetică la Grant Thornton, cu sediul la Londra.

Preocupările SUA vizează IA agentică

Anchetele desfășurate de autoritățile americane de reglementare se concentrează asupra modului în care băncile utilizează inteligența artificială agentică în domenii precum securitatea cibernetică. Un aspect important îl reprezintă măsura în care agenții de IA sunt folosiți pentru a identifica, prioritiza și contracara amenințările informatice.

Întrebările adresate de Oficiul Controlorului Monetar (OCC), Corporația Federală de Asigurare a Depozitelor (FDIC) și Rezerva Federală vizează limitele impuse acestor sisteme, modul în care acțiunile lor sunt monitorizate și aprobate, precum și capacitatea băncilor de a urmări și audita în mod clar deciziile luate de agenții de inteligență artificială, au declarat două dintre surse.

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Autoritățile întreabă, de asemenea, ce măsuri de protecție au fost implementate pentru a împiedica agenții să își depășească atribuțiile, dacă oamenii continuă să fie implicați în luarea deciziilor-cheie și cum pot băncile să oprească sistemele autonome atunci când este necesar. OCC, Rezerva Federală și FDIC au refuzat să comenteze.

Prin aceste solicitări, autoritățile de reglementare analizează aspecte mai specifice legate de modelele avansate de inteligență artificială, inclusiv utilizarea agenților autonomi, a modelelor dezvoltate în străinătate și apariția unor noi riscuri cibernetice, au afirmat cele trei persoane familiarizate cu poziția instituțiilor de supraveghere.

Întrebările adresate în scris și verbal băncilor mari, mijlocii și mici arată că autoritățile se concentrează atât asupra vulnerabilităților generate de utilizarea inteligenței artificiale, cât și asupra capacității instituțiilor de credit de a reacționa în cazul unor incidente, au adăugat sursele.

Autoritățile de reglementare se află încă în etapa de colectare a informațiilor și nu au formulat deocamdată recomandări privind măsurile pe care băncile ar trebui să le adopte, au precizat acestea.

Europenii își consolidează planurile de recuperare

Autoritățile de supraveghere din Marea Britanie încurajează separat cele mai mari bănci să analizeze așa-numitele planuri de recuperare „bare metal”, au declarat două dintre persoanele familiarizate cu poziția acestora.

Aceste sisteme sunt complet independente de infrastructura tehnologică principală a unei bănci și pot fi activate în cazul în care sistemele informatice de bază sunt compromise.

Construirea și întreținerea unor astfel de sisteme avansate de recuperare presupun însă costuri ridicate, au precizat sursele.

Autoritățile britanice intenționează să colaboreze cu sectorul financiar pentru a aborda aceste riscuri, în loc să introducă noi cerințe de reglementare, au adăugat acestea. Banca Angliei a refuzat să comenteze.

În luna iulie, Banca Centrală Europeană a stabilit pentru instituțiile de credit un termen-limită până la sfârșitul lunii octombrie pentru prezentarea unor planuri de combatere a amenințărilor cibernetice asociate inteligenței artificiale. Printre măsurile vizate se numără îmbunătățirea sistemelor de rezervă și a capacităților de recuperare în cazul unor incidente.

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Întrebată despre strategia sa de reglementare a inteligenței artificiale, BCE a făcut trimitere la scrisoarea publicată în iulie, precum și la un discurs susținut în iunie de membrul Comitetului executiv Frank Elderson. Acesta a subliniat necesitatea de a crea un sentiment de urgență, fără a provoca alarmă, în ceea ce privește amenințările asociate noii tehnologii.

Necesitatea unor măsuri de supraveghere a devenit și mai urgentă după ce băncile și autoritățile europene de reglementare și-au exprimat nemulțumirea față de accesul limitat la instrumentul Mythos în acest an. Îngrijorările sunt legate de posibilitatea ca băncile americane să aibă prioritate în testarea modelelor de inteligență artificială de ultimă generație.

La fel ca omologii lor americani, autoritățile de supraveghere din Marea Britanie le solicită băncilor să folosească inteligența artificială de ultimă generație pentru a identifica vulnerabilitățile informatice și pentru a accelera instalarea actualizărilor de securitate, cunoscute drept „patch-uri”, au declarat două persoane familiarizate cu discuțiile. Una dintre acestea a adăugat că instituțiile de credit au făcut, până acum, o treabă bună în această privință.

O a treia persoană a afirmat că băncilor din zona euro li se cere, de asemenea, să cartografieze modul în care inteligența artificială este utilizată atât în cadrul propriilor activități, cât și de către furnizorii terți. Scopul este identificarea dependențelor esențiale și verificarea capacității instituțiilor de a opri și reporni sistemele într-un mod controlat. Sursele au adăugat că unele companii prezintă încă lacune semnificative în acest domeniu.

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„Pentru a ne proteja împotriva atacurilor, recuperarea rapidă este la fel de importantă ca și prevenirea”, a declarat Sukand Ramachandran, director general și partener senior la Boston Consulting Group (BCG).

În lipsa unor copii curate și sigure ale datelor esențiale, păstrate separat de sistemele principale, consecințele unui atac informatic grav ar putea fi majore.

„Un atac grav ar putea bloca accesul clienților la conturile lor și ar putea perturba plățile la nivelul întregii economii”, a declarat Ramachandran pentru Reuters.