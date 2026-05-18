„Ai înfruntat valurile de ură”: Noam Bettan, reprezentantul Israelului la Eurovision, primit de președintele Isaac Herzog la Ierusalim

Președintele Israelului, Isaac Herzog, l-a primit luni, la reședința sa oficială din Ierusalim, pe Noam Bettan, reprezentantul țării la Eurovision, pe care l-a felicitat pentru locul al doilea obținut în finala concursului și pentru faptul că „a dus numele Israelului în aproape toate casele din lume”, într-o ediție marcată de controverse legate de vot și de războiul din Gaza.

„Poporul israelian te iubeşte foarte mult şi, când ţi-ai încheiat prestaţia la Eurovision cu 'am Israel chai' ('poporul Israelului trăieşte'), ne-ai emoţionat pe toţi”, i-a spus Herzog lui Bettan, care a obţinut locul al doilea în finala de sâmbătă seara a concursului muzical european cu piesa „Michelle”.

„Ai adus o mare bucurie şi mândrie poporului Israelului şi ai înfruntat cu curaj valurile de ură şi ostilitate. Ai dus numele Israelului în aproape toate casele din lume şi te felicit pentru asta”, a adăugat Herzog, potrivit unui comunicat al Preşedinţiei.

Însoţit de o delegaţie a Kan, radioteleviziunea publică din Israel, Bettan a afirmat că a simţit „îmbrăţişarea poporului israelian în fiecare moment”, ceea ce i-a oferit o „forţă extraordinară pentru a urca pe scenă şi a da totul”.

Cântăreţul israelian s-a clasat pe locul al doilea cu 343 de puncte, dintre care 220 acordate prin votul telespectatorilor, într-o ediţie marcată de presupusa ingerinţă a statului israelian în procedurile de vot la distanţă ale concursului.

Într-un reportaj publicat săptămâna trecută, New York Times a dezvăluit că guvernul condus de Benjamin Netanyahu a cheltuit peste un milion de dolari pe publicitate pentru a-şi promova candidaţii în 2024 şi 2025, inclusiv campanii menite să încurajeze telespectatorii să voteze de până la 20 de ori în favoarea Israelului.

În acest an, însă, Uniunea Europeană de Radio şi Televiziune (EBU), organizatoarea Eurovision, a aprobat o măsură care limita voturile per dispozitiv la maximum zece.

Participarea neîntreruptă a Israelului la concursul european de muzică, în pofida unui război care a provocat moartea a peste 72.700 de palestinieni în Gaza începând din octombrie 2023, a determinat, pentru prima dată în acest an, absenţa, sub forma unui boicot, a Spaniei, Sloveniei, Irlandei, Islandei şi Regatului Ţărilor de Jos.

