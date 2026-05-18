Live TV

„Ai înfruntat valurile de ură”: Noam Bettan, reprezentantul Israelului la Eurovision, primit de președintele Isaac Herzog la Ierusalim

Data publicării:
Noam Bettan
Noam Bettan a reprezentat Israelul la Eurovision 2026 și a obținut locul doi. Sursa foto: Profimedia Images

Președintele Israelului, Isaac Herzog, l-a primit luni, la reședința sa oficială din Ierusalim, pe Noam Bettan, reprezentantul țării la Eurovision, pe care l-a felicitat pentru locul al doilea obținut în finala concursului și pentru faptul că „a dus numele Israelului în aproape toate casele din lume”, într-o ediție marcată de controverse legate de vot și de războiul din Gaza.

„Poporul israelian te iubeşte foarte mult şi, când ţi-ai încheiat prestaţia la Eurovision cu 'am Israel chai' ('poporul Israelului trăieşte'), ne-ai emoţionat pe toţi”, i-a spus Herzog lui Bettan, care a obţinut locul al doilea în finala de sâmbătă seara a concursului muzical european cu piesa „Michelle”.

„Ai adus o mare bucurie şi mândrie poporului Israelului şi ai înfruntat cu curaj valurile de ură şi ostilitate. Ai dus numele Israelului în aproape toate casele din lume şi te felicit pentru asta”, a adăugat Herzog, potrivit unui comunicat al Preşedinţiei.

Însoţit de o delegaţie a Kan, radioteleviziunea publică din Israel, Bettan a afirmat că a simţit „îmbrăţişarea poporului israelian în fiecare moment”, ceea ce i-a oferit o „forţă extraordinară pentru a urca pe scenă şi a da totul”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Cântăreţul israelian s-a clasat pe locul al doilea cu 343 de puncte, dintre care 220 acordate prin votul telespectatorilor, într-o ediţie marcată de presupusa ingerinţă a statului israelian în procedurile de vot la distanţă ale concursului.

Într-un reportaj publicat săptămâna trecută, New York Times a dezvăluit că guvernul condus de Benjamin Netanyahu a cheltuit peste un milion de dolari pe publicitate pentru a-şi promova candidaţii în 2024 şi 2025, inclusiv campanii menite să încurajeze telespectatorii să voteze de până la 20 de ori în favoarea Israelului.

În acest an, însă, Uniunea Europeană de Radio şi Televiziune (EBU), organizatoarea Eurovision, a aprobat o măsură care limita voturile per dispozitiv la maximum zece.

Participarea neîntreruptă a Israelului la concursul european de muzică, în pofida unui război care a provocat moartea a peste 72.700 de palestinieni în Gaza începând din octombrie 2023, a determinat, pentru prima dată în acest an, absenţa, sub forma unui boicot, a Spaniei, Sloveniei, Irlandei, Islandei şi Regatului Ţărilor de Jos.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
oameni cu umbrela
1
Vremea se va răci și mai mult în următoarele zile. Meteorologii anunță când vom avea din...
Vladimir Putin face cu ochiul
2
De ce nu poate elita de la Kremlin să-l înlăture de la putere pe Putin și ce poate face...
sondaj
3
Sondaj INSCOP: PNL depășește PSD în intențiile de vot pentru alegeri parlamentare. Ce...
Austria Eurovision Song Contest
4
Cum a reușit Israelul să obțină al doilea loc la Eurovision 2026, în ciuda boicotului
submarin nuclear construit în Coreea de Nord / Kim Jong Un și Vladimir Putin / nava rusească cargo Ursa Major
5
Noi dezvăluiri despre nava rusească scufundată în largul Spaniei în 2024: ar fi...
Gerard Pique i-a dat un mesaj Shakirei, iar răspunsul l-a ”șocat”: ”Doamne, femeia asta nu e normală”
Digi Sport
Gerard Pique i-a dat un mesaj Shakirei, iar răspunsul l-a ”șocat”: ”Doamne, femeia asta nu e normală”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Austria Eurovision Song Contest
DARA a fost victima unui val de ură în Bulgaria înainte de Eurovision. A fost nevoită să se mute în Grecia pentru a scăpa de hărțuiri
Cristian Tarcea
Explicația succesului de la Eurovision, potrivit compozitorului „Bangaranga”: „Simplitatea. Suntem în 2026, short format, TikTok”
70. Eurovision Song Contest - Final ESC 2026
Ce înseamnă „Bangaranga”: piesa Darei a câștigat concursul Eurovision 2026, o premieră pentru Bulgaria
Liban steag atacuri aeriene israeliene israel
Cinci morți, inclusiv doi copii, în atacuri aeriene israeliene în sudul Libanului, în ciuda armistițiului prelungit
victoria cusnir
„S-a cântat diferit”. O membră a juriului Eurovision din R. Moldova explică punctajul mic acordat României
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - GUVERN - PRIM-MINISTRU - DECLARATII DE PRESA - 30 DE
Cine sunt oamenii luați în calcul pentru a conduce un Guvern...
Screenshot 2025-11-29 121217
Ludovic Orban: PSD să lase jocul ipocrit. E obligația lor morală să...
Nicușor Dan.
Apelul președintelui Nicușor Dan după consultările de la Cotroceni...
Xi Jinping și Vladimir Putin
„O greșeală, tovarăși?” O dronă rusească a lovit o navă cu echipaj...
Ultimele știri
TAROM continuă restructurarea şi aşteaptă primele aeronave Boeing 737 MAX. Pe câte rute mai operează compania
Angela Merkel regretă că Germania are mai puține mașini electrice decât China. Apariție publică rară la Berlin
Premierul polonez nu vrea o alianță „în genunchi” cu SUA. „Securitatea transatlantică depinde de încrederea reciprocă”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Dana Rogoz, mărturisire sfâșietoare la 12 ani de la pierderea tatălui ei: “Știa limpede că urmează să moară...
Cancan
Noi informații despre Alexandru, băiețelul de 5 ani găsit în pădure după 48 de ore. ANUNȚUL făcut de medici
Fanatik.ro
Alertă în Europa: medicament comercializat și în România, legat de mai multe decese. UE îi verifică urgent...
editiadedimineata.ro
Utilizarea excesivă a rețelelor sociale îi face pe adolescenți mai nefericiți
Fanatik.ro
Marius Șumudică îi răspunde lui Alex Crețu: „Ești un băiat deosebit! Ne facem meseria: eu la Fanatik, tu pe...
Adevărul
Iadul alb din Arctica. Cum au dispărut fără urmă două nave de război britanice și ce au găsit cercetătorii...
Playtech
Cum a salvat Delia Velculescu Ciprul și Grecia în cele mai grele crize economice. „Doamna de Fier” a...
Digi FM
Un asteroid de dimensiunea unei balene albastre trece luni pe lângă Pământ. Momentul poate fi urmărit şi...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Decizie radicală! Se retrage din fotbal, dacă Cristi Chivu îi spune "NU"
Pro FM
Câți bani a primit Bulgaria după victoria la Eurovision 2026. Premiul surprinzător câștigat de DARA
Film Now
Macaulay Culkin, încă devastat după moartea lui Catherine O’Hara: “Simt că îi datoram o favoare. Nu îmi place...
Adevarul
„Autostrada cu tuneluri”, la doi ani de la startul lucrărilor. Ce a mai rămas de construit din tronsonul...
Newsweek
Care pensionari nu mai plătesc CASS la pensie de luna viitoare? Ce documente trebuie să depună?
Digi FM
Când se vopsesc ouăle de Înălțarea Domnului și alte tradiții românești păstrate de secole
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 lucruri pe care un cardiolog le face zilnic pentru a reduce principala cauză de infarct: "Schimbări mici...
Digi Animal World
Descoperirea șocantă făcută de un bărbat în propriul dormitor. Ce se ascundea în perna sa: „Așa ceva nu am...
Film Now
Annabelle Wallis și Sebastian Stan, prima apariție ca viitori părinți. Blonda și-a etalat burtica de gravidă...
UTV
Marilu Dobrescu și Nicole Cherry sunt acuzate că ar fi fost plătite să promoveze Malta la Eurovision. „Sunt...